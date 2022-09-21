ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЯКОВЛЕВ! 1:6! А тут и шестой мяч влетает в ворота Беларуси. Прострел от Денисова с правого края, и в касание переправляет сферу в рамку Яковлев

С теннисным счетом проигрывает Беларусь оппоненту. Играть, к слову, порядка 7-8 минут остается с учетом дополнительного времени.

Первый в матче угловой заработали игроки сборной Беларуси. Идет подача с левого края на ближнюю штангу. Яковлев до сферы добирается.

Я не думаю, что по такому поединку придется добавлять большое количество времени. Можно заканчивать игру здесь и сейчас.

Яковлев фолит сейчас в атаке, срубая соперника на газон. Нарушение правил имело место быть. Седьмому мячу пока было не суждено состояться.

Дело сделано в этой игре. Не в один мяч побеждает российский коллектив, так что концовка игры больше в формальность у нас превращается.

Прозвучал финальный свисток! Молодежная сборная России (до 21 года) уверенно переиграла сверстников из Беларуси со счетом 6:1! Поздравляем!

Успокоилась игра у нас тем временем. Сборная России на правом фланге перекатывает мяч. Будут пытаться гости третий гол забить?

МОМЕНТИЩЕ! Яковлев на левом краю получил мяч, после чего хлестко с 16-ти метров подкрутил снаряд в дальний угол, но угодил в "крестовину". Едва он не забил!

МОМЕНТ! ШИИИИТОВ! Снова на ближней правой стойке он играл на опережении. Головой отправлял он мяч в ближний угол, но рядом со стойкой сфера пролетела.

4:16 у нас по ударам в сторону ворот. 2:10 - по ударам в створ. Огромное превосходство сборной России над соперником.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЕРМАКОВ! 1:4! Забивает четвертый мяч сборная России в этой встрече. Молодежка нашего коллектива смогла довести мяч в штрафной до Денисова. Тот отдал пас на Ермакова, а последний просто расстрелял рамку Беларуси.

Угловой с левого края подают игроки сборной России. Мяч после навеса выбит в центр поля.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЕРМАКОВ! 1:5! Есть первый дубль в нашей встрече. Ермаков на линии штрафной получил сферу, после чего нанес он выстрел по дуге точно под левую планку!

Наставники обеих команд призывают свои коллективы действовать чуть активнее и пытаться вырвать победу в этом матче. Пока сделает это не удается.

Глеб Якушевич наступил на ногу сопернику, после чего сразу же увидел перед собой карточку желтого цвета. Второй в матче она оказалась.

В центре поля сейчас увязла игра. Обе команды попеременно контролируют сферу в районе центрального круга. Никто не идет вперед.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШИТОВ! 1:2! Снова выходит вперед Россия. Денисов с правого края выполнил прострел в центр. Шитов в касание нанес удар в левый от себя угол. Мяч оказался в сетке.

Вместо Москаленчика на поле Ровдо появился в составе сборной Беларуси. Отметим эту ротацию в нашем поединке.

Видно, что уже подустали обе команды. Силы не так свежи, как в начале поединка. Но россияне вышли вперед очень вовремя. В самое время.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЕРНЕЕ, АВТОГОЛ! 1:3! Сразу же третий мяч россияне забивают. Прострел от наших ребят с левого края, и на ближней штанге после прострела от Яковлева играет в подкате Фирсов, переправляя сферу в свою рамку.

20 минут соперникам остается играть в этой встрече. Все идет к тому, что сможет одержать победу коллектив гостей. Очень близки к успеху россияне.

Замены в составе обеих команд произошли. Ротации коснулись каждого коллектива. В составе россиян в районе 6-ти ротацию было.

ГОЛ! КУЗНЕЦОВ! 1:1! Забивает ответный мяч сборная Беларуси. Чуть ли не всю оборону россиян 24-й номер хозяев прошел через пас с партнером. Получил он ответный пас и переправил сферу в сетку.

С характером сборная Беларуси. Забили хозяева мяч в ворота соперника, и теперь нужно сборной России что-то менять и должным образом реагировать на ситуацию.

Яковлев с левого края простреливал мяч в штрафную сборной Беларуси, и там никто из партнеров до снаряда дотянуться не сумел. Потеря.

Шитов после прострела с левого края замыкал атаку своей команды, но пробил с близкого расстояния он точно в руки голкиперу.

Снова Шитов наносил удар по воротам соперника, но неудачно он подставил ногу, направив сферу чуть выше перекладины. Было весьма и весьма неплохо.

Хозяева атаковали правым флангом и не смогли довести дело до точного выстрела. Мяч в руки голкиперу Беларуси прилетел. Тот спокойно забрал сферу в перчатки.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:0. Сборная России пока впереди. Через 15 минут продолжим смотреть футбол.

44' Россияне продолжают контролировать ситуацию на поле. Готов, судя по всему, уже сразу по окончанию основного времени первого тайма дать свисток на перерыв.

43' Гладышев максимально улучшал позицию для удара. С близкого расстояния он ворота противника расстреливал, но послал сферу прямо в колено голкипера!

41' Зинович не сумел после прострела с левого фланга нанести удар по воротам. Мяч полетел намного выше цели. Никто из партнеров до сферы не добрался.

39' Чуть больше 5 минут до конца первого тайма. Фактически равную игру мы с вами наблюдаем. Моментов в нашей игре маловато для матча такого калибра.

37' Худяков практически без работы в первом тайме. Было несколько ударов по его воротам, но уверенно он справился со своими функциональными обязанностями.

36' Тюкавин с линии штрафной попытался нанести удар по воротам соперника. Мяч с левого края полетел на дальнюю штангу, где никого не оказалось.

35' Сложная 10-минутка для россиян, которым не удается нанести удары по воротам соперника. 10 минут уже до конца первой половины игры остается.

33' Угловой удар заработали сейчас футболисты сборной России. С левого фланга следует навесная подача в центр штрафной от Щетинина. По отскочившему снаряду неудачно пробивают гости.

32' Москаленчика сбили в районе центрального круга. Желтой карточки не получил его оппонент, хотя все шло к тому, что фол принесет "горчичник".

30' На своей половине поля катают мяч футболисты сборной России. До конца первого тайма около 15 минут остается. Опасных моментов у нас по-минимуму.

29' Мелёхин с левого края выполнял прострел на дальнюю штангу, но до снаряда никто из партнеров добраться не сумел.

27' Немного фанатов сегодня на стадионе, но они есть. Гонят они вперед сборную Беларуси. Пока что хозяева весьма робко в атаке смотрятся и почти не бегут вперед.

26' Кравцов снес соперника на газон тем временем. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета. Черняк получил удар по ногам сейчас.

24' Черняк нанес удар по воротам соперника. Попал он в голкипера, а Ложкин в борьбе с защитников добить сферу в сетку не сумел. Потеря.

23' Соколов нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч летел в дальний левый угол, но просвистел рядом со стойкой он. В действительности было не так опасно, как в реальности.

22' В офсайде оказались игроки сборной Беларуси. По левому флангу атаковали хозяева, но завершить задуманное им, к слову, не удалось в этой ситуации.

20' Мелёхин фолит на левом фланге. Буквально роняет он соперника на газон, но не видит в свой пассив карточку желтого цвета. Матч можно продолжать.

19' Гладышев обыгрывался с партнером на правом фланге, после чего выполнил прострел с бровки на дальний угол вратарской - никто до сферы не добрался.

18' Начинает уверенно российская команда. Что же касается соперника, то едва не зарабатывает аут Беларусь. Но все же удар от ворот судья назначает.

16' Треть игрового отрезка миновало. Тюкавин оказался на газоне сейчас. Но, падая на газон, он и сам правила нарушал. Так что мяч хозяевам отдает рефери.

15' А вот и смогли забить наши игроки мяч в ворота соперника, с чем мы поздравляем российскую команду. Посмотрим, что придумают наши соперники.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮКАВИН! 0:1!

Получает от Гладышева с правого края мяч Тюкавин в районе 11-метровой отметки, развернулся к рамке и нанес выстрел в левый от себя угол!

12' Пока у россиян не получается ничего впереди, но это дело и время одного момента. Конкретного эпизода. Ждем голов от российских игроков.

11' Тюкавин не стал бить по воротам, а пропустил снаряд на партнера. Тот, к слову, дело до выстрела не довел. Сборная России потеряла сферу.

10' На ровном месте Мелёхин упал сейчас на газон. Привело это к потере в исполнении россиян. Пробили в итоге хозяева по рамке Худякова, и тот спокойно зафиксировал сферу в перчатки.

8' Нельзя сказать, что в нашем матче какой-то высокий темп. Крайне пассивно впереди действуют оба коллектива. Без опасных моментов.

7' Мяч не очень хорошо скачет по газону. Постоянно неприятно рикошетит и летит нет так, как это нужно игрокам обоих коллективов.

5' Волков поймал соперника на искусственном офсайде. Забежал игрок белорусского коллектива в очевидное "вне игры". Было, да.

4' Пруцев взял инициативу на себя. Продвинулся он к воротам, после чего выполнил прострел в центр штрафной. Соперник играл на перехвате.

2' Сергей Волков взял инициативу на себя и пробил из-за пределов штрафной, но попал в ногу защитнику, после чего мяч полетел выше цели.