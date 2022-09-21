  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи (до 21 года)
Стадион:
Беларусь (до 21 года)
1:6
Конец матча
Россия (до 21 года)
Беларусь (до 21 года)
Россия (до 21 года)

История личных встреч

Беларусь (до 21 года)
Россия (до 21 года)

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМ(2Г
7:0
ТМ(2Г
0:3
ТМС
0:2
ТМС
1:1

Результаты последних матчей

Беларусь (до 21 года)
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Исландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3
Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:4 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0 Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Беларусь (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:2 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Армения (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:2 Голландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 5:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 1:2 Беларусь (до 21 года) - Голландия (до 21 года) 0:7 Гибралтар (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0
Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5
  • Второй тайм
  • Свисток
    Прозвучал финальный свисток! Молодежная сборная России (до 21 года) уверенно переиграла сверстников из Беларуси со счетом 6:1! Поздравляем!
  • 89'
    Дело сделано в этой игре. Не в один мяч побеждает российский коллектив, так что концовка игры больше в формальность у нас превращается.
  • Фол, нарушение
    88'
    Яковлев фолит сейчас в атаке, срубая соперника на газон. Нарушение правил имело место быть. Седьмому мячу пока было не суждено состояться.
  • 87'
    Я не думаю, что по такому поединку придется добавлять большое количество времени. Можно заканчивать игру здесь и сейчас.
  • Угловой
    85'
    Первый в матче угловой заработали игроки сборной Беларуси. Идет подача с левого края на ближнюю штангу. Яковлев до сферы добирается.
  • 84'
    С теннисным счетом проигрывает Беларусь оппоненту. Играть, к слову, порядка 7-8 минут остается с учетом дополнительного времени.
  • Описание гола
    83'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЯКОВЛЕВ! 1:6!
    А тут и шестой мяч влетает в ворота Беларуси. Прострел от Денисова с правого края, и в касание переправляет сферу в рамку Яковлев
  • 2 гола - дубль!
    81'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЕРМАКОВ! 1:5!
    Есть первый дубль в нашей встрече. Ермаков на линии штрафной получил сферу, после чего нанес он выстрел по дуге точно под левую планку!
  • Угловой
    79'
    Угловой с левого края подают игроки сборной России. Мяч после навеса выбит в центр поля.
  • Описание гола
    78'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЕРМАКОВ! 1:4!
    Забивает четвертый мяч сборная России в этой встрече. Молодежка нашего коллектива смогла довести мяч в штрафной до Денисова. Тот отдал пас на Ермакова, а последний просто расстрелял рамку Беларуси.
  • 76'
    4:16 у нас по ударам в сторону ворот. 2:10 - по ударам в створ. Огромное превосходство сборной России над соперником. 
  • Опасный момент
    75'
    МОМЕНТ! ШИИИИТОВ! Снова на ближней правой стойке он играл на опережении. Головой отправлял он мяч в ближний угол, но рядом со стойкой сфера пролетела.
  • Замена
    73'
    Сучков вместо Скибского на поле появился в составе сборной Беларуси.
  • Опасный момент
    72'
    МОМЕНТИЩЕ! Яковлев на левом краю получил мяч, после чего хлестко с 16-ти метров подкрутил снаряд в дальний угол, но угодил в "крестовину". Едва он не забил!
  • 71'
    Успокоилась игра у нас тем временем. Сборная России на правом фланге перекатывает мяч. Будут пытаться гости третий гол забить?
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 70'
      20 минут соперникам остается играть в этой встрече. Все идет к тому, что сможет одержать победу коллектив гостей. Очень близки к успеху россияне.
    • Гол в свои ворота
      68'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЕРНЕЕ, АВТОГОЛ! 1:3!
      Сразу же третий мяч россияне забивают. Прострел от наших ребят с левого края, и на ближней штанге после прострела от Яковлева играет в подкате Фирсов, переправляя сферу в свою рамку.
    • 66'
      Видно, что уже подустали обе команды. Силы не так свежи, как в начале поединка. Но россияне вышли вперед очень вовремя. В самое время.
    • Замена
      65'
      Вместо Москаленчика на поле Ровдо появился в составе сборной Беларуси. Отметим эту ротацию в нашем поединке.
    • Описание гола
      64'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ШИТОВ! 1:2!
      Снова выходит вперед Россия. Денисов с правого края выполнил прострел в центр. Шитов в касание нанес удар в левый от себя угол. Мяч оказался в сетке.
    • 63'
      В центре поля сейчас увязла игра. Обе команды попеременно контролируют сферу в районе центрального круга. Никто не идет вперед.
    • Желтая карточка
      61'
      Глеб Якушевич наступил на ногу сопернику, после чего сразу же увидел перед собой карточку желтого цвета. Второй в матче она оказалась.
    • 60'
      Наставники обеих команд призывают свои коллективы действовать чуть активнее и пытаться вырвать победу в этом матче. Пока сделает это не удается.
    • Замена
      58'
      Соколов ушел с поля. Вместо него Железнов появился вместо. 
    • 57'
      Пытается российская команда провести пару подходов к воротам соперника. Удар по рамке нанесли вновь гости - крайне неточно мяч полетел.
    • 55'
      Хозяева атаковали правым флангом и не смогли довести дело до точного выстрела. Мяч в руки голкиперу Беларуси прилетел. Тот спокойно забрал сферу в перчатки.
    • 54'
      Снова Шитов наносил удар по воротам соперника, но неудачно он подставил ногу, направив сферу чуть выше перекладины. Было весьма и весьма неплохо.
    • Опасный момент
      53'
      Шитов после прострела с левого края замыкал атаку своей команды, но пробил с близкого расстояния он точно в руки голкиперу.
    • 51'
      Яковлев с левого края простреливал мяч в штрафную сборной Беларуси, и там никто из партнеров до снаряда дотянуться не сумел. Потеря.
    • 50'
      С характером сборная Беларуси. Забили хозяева мяч в ворота соперника, и теперь нужно сборной России что-то менять и должным образом реагировать на ситуацию.
    • Описание гола
      49'
      ГОЛ! КУЗНЕЦОВ! 1:1!
      Забивает ответный мяч сборная Беларуси. Чуть ли не всю оборону россиян 24-й номер хозяев прошел через пас с партнером. Получил он ответный пас и переправил сферу в сетку.
    • Замена
      47'
      Замены в составе обеих команд произошли. Ротации коснулись каждого коллектива. В составе россиян в районе 6-ти ротацию было.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал в нашей встрече второй тайм! Удачи командам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:0. Сборная России пока впереди. Через 15 минут продолжим смотреть футбол.
    • 44'
      Россияне продолжают контролировать ситуацию на поле. Готов, судя по всему, уже сразу по окончанию основного времени первого тайма дать свисток на перерыв.
    • Опасный момент
      43'
      Гладышев максимально улучшал позицию для удара. С близкого расстояния он ворота противника расстреливал, но послал сферу прямо в колено голкипера!
    • 41'
      Зинович не сумел после прострела с левого фланга нанести удар по воротам. Мяч полетел намного выше цели. Никто из партнеров до сферы не добрался.
    • 39'
      Чуть больше 5 минут до конца первого тайма. Фактически равную игру мы с вами наблюдаем. Моментов в нашей игре маловато для матча такого калибра.
    • 37'
      Худяков практически без работы в первом тайме. Было несколько ударов по его воротам, но уверенно он справился со своими функциональными обязанностями.
    • 36'
      Тюкавин с линии штрафной попытался нанести удар по воротам соперника. Мяч с левого края полетел на дальнюю штангу, где никого не оказалось.
    • 35'
      Сложная 10-минутка для россиян, которым не удается нанести удары по воротам соперника. 10 минут уже до конца первой половины игры остается.
    • Угловой
      33'
      Угловой удар заработали сейчас футболисты сборной России. С левого фланга следует навесная подача в центр штрафной от Щетинина. По отскочившему снаряду неудачно пробивают гости.
    • Желтая карточка
      32'
      Москаленчика сбили в районе центрального круга. Желтой карточки не получил его оппонент, хотя все шло к тому, что фол принесет "горчичник".
    • 30'
      На своей половине поля катают мяч футболисты сборной России. До конца первого тайма около 15 минут остается. Опасных моментов у нас по-минимуму.
    • 29'
      Мелёхин с левого края выполнял прострел на дальнюю штангу, но до снаряда никто из партнеров добраться не сумел. 
    • 27'
      Немного фанатов сегодня на стадионе, но они есть. Гонят они вперед сборную Беларуси. Пока что хозяева весьма робко в атаке смотрятся и почти не бегут вперед.
    • Желтая карточка
      26'
      Кравцов снес соперника на газон тем временем. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета. Черняк получил удар по ногам сейчас.
    • 24'
      Черняк нанес удар по воротам соперника. Попал он в голкипера, а Ложкин в борьбе с защитников добить сферу в сетку не сумел. Потеря.
    • 23'
      Соколов нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч летел в дальний левый угол, но просвистел рядом со стойкой он. В действительности было не так опасно, как в реальности.
    • Офсайд
      22'
      В офсайде оказались игроки сборной Беларуси. По левому флангу атаковали хозяева, но завершить задуманное им, к слову, не удалось в этой ситуации.
    • 20'
      Мелёхин фолит на левом фланге. Буквально роняет он соперника на газон, но не видит в свой пассив карточку желтого цвета. Матч можно продолжать.
    • 19'
      Гладышев обыгрывался с партнером на правом фланге, после чего выполнил прострел с бровки на дальний угол вратарской - никто до сферы не добрался.
    • 18'
      Начинает уверенно российская команда. Что же касается соперника, то едва не зарабатывает аут Беларусь. Но все же удар от ворот судья назначает.
    • Фол, нарушение
      16'
      Треть игрового отрезка миновало. Тюкавин оказался на газоне сейчас. Но, падая на газон, он и сам правила нарушал. Так что мяч хозяевам отдает рефери.
    • 15'
      А вот и смогли забить наши игроки мяч в ворота соперника, с чем мы поздравляем российскую команду. Посмотрим, что придумают наши соперники.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮКАВИН! 0:1!
      Получает от Гладышева с правого края мяч Тюкавин в районе 11-метровой отметки, развернулся к рамке и нанес выстрел в левый от себя угол!
    • 12'
      Пока у россиян не получается ничего впереди, но это дело и время одного момента. Конкретного эпизода. Ждем голов от российских игроков.
    • 11'
      Тюкавин не стал бить по воротам, а пропустил снаряд на партнера. Тот, к слову, дело до выстрела не довел. Сборная России потеряла сферу.
    • Опасный момент
      10'
      На ровном месте Мелёхин упал сейчас на газон. Привело это к потере в исполнении россиян. Пробили в итоге хозяева по рамке Худякова, и тот спокойно зафиксировал сферу в перчатки.
    • 8'
      Нельзя сказать, что в нашем матче какой-то высокий темп. Крайне пассивно впереди действуют оба коллектива. Без опасных моментов.
    • 7'
      Мяч не очень хорошо скачет по газону. Постоянно неприятно рикошетит и летит нет так, как это нужно игрокам обоих коллективов.
    • Офсайд
      5'
      Волков поймал соперника на искусственном офсайде. Забежал игрок белорусского коллектива в очевидное "вне игры". Было, да.
    • 4'
      Пруцев взял инициативу на себя. Продвинулся он к воротам, после чего выполнил прострел в центр штрафной. Соперник играл на перехвате.
    • 2'
      Сергей Волков взял инициативу на себя и пробил из-за пределов штрафной, но попал в ногу защитнику, после чего мяч полетел выше цели.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует все, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках товарищеского поединка сыграют национальные команды Беларуси (до 21 года) и России (до 21 года).

      Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч.
    Где смотреть матч Беларусь (до 21 года) 1:6 Россия (до 21 года) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     