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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Elder D.
Сидней
0:1
Первый тайм: 45+'
Аделаида Юнайтед
0'
0:1
13' Гол
_Kitto R.
40' Красная карточка
_Ibusuki H.

Ход матча

13'
0:1
_Kitto R.
(_Goodwin C.)
20'
_Wood P.
_Le Fondre A.
 
40'
 
_Ibusuki H.
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Аделаида Юнайтед
3.77
3.80
3.86
Все Коэффициенты
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
29
Aaron
Gurd
18
Кабальо
Диего
16
Patrick
Yazbek
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
10
Лолли
Джо
9
Ле
Фондре
Адам
11
Мак
Роберт
46
Tomasso
Silvestri
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
26
Халлоран
Бен
6
Д`Арриго
Луис
2
Ван
Дер
Сааг
Гарри
9
Ибусуки
Хироси
11
Гудвин
Крейг
Сидней
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Сидней
Аделаида Юнайтед

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 17 побед

47 матчей

42.6%
17%
40.4%
20 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

31.9%
42.6%
25.5%
15 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.8%
34%
36.2%
14 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

2:3
1:2
2:1
1:4
2:2
1:0
1:1
2:1
2:3
2:0
2:1
КФ
2:1
1:1
3:0
0:0
0:1
КФ
2:1
2:0
0:4
0:0
0:2
2:2
2:1
КФ
2:1
4:1
0:1
0:3
3:1
0:3
2:2
2:1
3:0
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
0:1

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2
Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - Ибусуки Хироси увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 20'
    Ле Фондре Адам уходит с поля. Patrick Wood выходит вместо него
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Китто Райан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Аделаида Юнайтед
3.77
3.80
3.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сидней 0:1 Аделаида Юнайтед онлайн

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Сидней
Аделаида Юнайтед
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