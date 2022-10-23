Тур: 3. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Elder D.
2:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолКитто Райан
40' Красная карточкаИбусуки Хироси
1:1
48' ГолЛолли Джо
2:1
52' ГолPatrick Wood
2:2
58' ГолВан Дер Сааг Гарри
65' Желтая карточкаБерджесс Макс
75' Желтая карточкаPatrick Wood
80' Желтая карточкаAlexandar Popovic
87' Желтая карточкаКасерес Энтони
90' Желтая карточкаХаллоран Бен
90'+7
Ход матча
13'
0:1
40'
48'
1:1
52'
2:1
58'
65'
75'
87'
90'
23
Грант
Райан
29
Aaron
Gurd
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
11
Мак
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
-
29 Aaron GurdЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоНападающий
- Нападающий
-
11 Мак РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
12 Patrick Wood
-
-
21 Alex Parson
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Гудвин КрейгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carl Veart
История личных встреч
Сидней
Аделаида Юнайтед
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 17 побед
47 матчей
42.6%
17%
40.4%
20 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
31.9%
42.6%
25.5%
15 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.8%
34%
36.2%
14 побед 16 ничьих 17 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сидней
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2
Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1