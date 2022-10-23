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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Elder D.
Сидней
2:2
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
0:1
13' Гол
Китто Райан
40' Красная карточка
Ибусуки Хироси
1:1
48' Гол
Лолли Джо
2:1
52' Гол
Patrick Wood
2:2
58' Гол
Ван Дер Сааг Гарри
65' Желтая карточка
Берджесс Макс
75' Желтая карточка
Patrick Wood
80' Желтая карточка
Alexandar Popovic
87' Желтая карточка
Касерес Энтони
90' Желтая карточка
Халлоран Бен
90'+7
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
2
Доначи
Джеймс
29
Aaron
Gurd
18
Кабальо
Диего
16
Patrick
Yazbek
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
10
Лолли
Джо
9
Ле
Фондре
Адам
11
Мак
Роберт
46
Tomasso
Silvestri
21
Хави
Лопеc
41
Alexandar
Popovic
3
Уорленд
Бен
7
Китто
Райан
8
Sanchez
Cortes
Isaias
26
Халлоран
Бен
6
Д`Арриго
Луис
2
Ван
Дер
Сааг
Гарри
9
Ибусуки
Хироси
11
Гудвин
Крейг
Сидней
Аделаида Юнайтед

История личных встреч

Сидней
Аделаида Юнайтед

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
43.5%
15 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 17 побед

47 матчей

42.6%
17%
40.4%
20 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

31.9%
42.6%
25.5%
15 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.8%
34%
36.2%
14 побед 16 ничьих 17 побед

История матчей

2:3
1:2
2:1
1:4
2:2
1:0
1:1
2:1
2:3
2:0
2:1
КФ
2:1
1:1
3:0
0:0
0:1
КФ
2:1
2:0
0:4
0:0
0:2
2:2
2:1
КФ
2:1
4:1
0:1
0:3
3:1
0:3
2:2
2:1
3:0
1:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
0:1

Результаты последних матчей

Сидней
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вестерн Юнайтед - Сидней 1:3 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Оаклей Каннонс - Сидней 2:1 Бентлей Гринз - Сидней 1:2
Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Хоангань Зялай - Сидней 1:0 Сидней - Чонбук Хендай Моторс 2:3 Йокогама Маринос - Сидней 3:0 Сидней - Йокогама Маринос 0:1 Сидней - Хоангань Зялай 1:1 Чонбук Хендай Моторс - Сидней 0:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Макартур - Аделаида Юнайтед 2:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Сити - Аделаида Юнайтед 2:2
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 40'
      УДАЛЕНИЕ! - Ибусуки Хироси увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 20'
      Ле Фондре Адам уходит с поля. Patrick Wood выходит вместо него
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Китто Райан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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