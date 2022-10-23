Тур: 3. Стадион: Central Coast Stadium (Gosford). Главный судья: Keevers L.
1:0
Первый тайм: 39'
Ход матча
21'
1:0
15
Роу
Сторм
17
Kelechi
11
Beni
Nkololo
90
Айонго
Пол
33
Редди
Лиэм
10
Хелифи
Салим
11
Ben
Azubel
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
17 KelechiЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Айонго ПолНападающий
- Запасные игроки
-
24 Yaren SozerВратарь
-
-
-
98 Marco Tulio1
-
14 Garang Kuol
-
21 Michael Ruhs
-
-
Главный тренер: Nick Montgomery
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хелифи СалимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ben AzubelНападающий
- Запасные игроки
-
12 Иванович ЛюкНападающий
-
30 Pierce Clark
-
-
-
36 Joseph Forde
-
-
-
Главный тренер: Ruben Zadkovich
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Перт Глори
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
41 матч
43.9%
22%
34.1%
18 побед 9 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.1%
39%
26.9%
14 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.7%
36.6%
31.7%
13 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1
Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1
Перт Глори
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1
Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2