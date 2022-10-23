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  3. Австралия: A-Лига
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Keevers L.
Централ Кост Маринерс
1:2
Конец матча
Перт Глори
0'
1:0
21' Гол
Силвера Самуэл
41' Желтая карточка
Силвера Самуэл
1:1
43' Гол
Giordano Colli
49' Желтая карточка
Brian Kaltak
1:2
56' Гол
Макинефф Аарон
70' Желтая карточка
Уильямс Райан
79' Желтая карточка
Garang Kuol
83' Желтая карточка
Kelechi
90'+6
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
17
Kelechi
3
Brian
Kaltak
18
Jacob
Farrell
11
Beni
Nkololo
6
Балар
Максимильен
4
Нисбет
Джошуа
7
Силвера
Самуэл
9
Каммингс
Джейсон
90
Айонго
Пол
33
Редди
Лиэм
2
Кутрумбис
Джон
29
Лахман
Даррил
5
Биверс
Марк
10
Хелифи
Салим
19
Данкан
Закари
23
Mitchell
Oxborrow
7
Уильямс
Райан
6
Макинефф
Аарон
20
Giordano
Colli
11
Ben
Azubel
Централ Кост Маринерс
Перт Глори

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Перт Глори

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
45.5%
13 побед 10 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

41 матч

43.9%
22%
34.1%
18 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.1%
39%
26.9%
14 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.7%
36.6%
31.7%
13 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

0:0
AЛ(
1:1
2:2
1:2
1:0
0:3
1:2
0:3
1:4
3:2
3:1
1:0
2:1
2:0
2:0
3:3
4:0
2:1
3:2
1:1
4:1
0:1
3:1
2:1
1:2
2:1
1:0
1:0
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
5:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
0:1

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Оклэнд Сити - Централ Кост Маринерс 2:0 Лае Сити - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Гэлакси 3:1
Централ Кост Маринерс - Venus1 0:3 Сидней - Централ Кост Маринерс 3:3 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Сидней 0:5 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1
Перт Глори
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Голд-Кост Найтс - Перт Глори 0:4 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1
Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Макартур - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Перт Глори - Централ Кост Маринерс 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 85'
    Kelechi уходит с поля. Nectarios Triantis выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    Kelechi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    79'
    Garang Kuol получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Ben Azubel уходит с поля. Jacob Dowse выходит вместо него
  • Желтая карточка
    70'
    Уильямс Райан получил желтую карточку от судьи
  • 66'
    Данкан Закари уходит с поля. Luke Bodnar выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Giordano Colli бьет в цель!
    • Желтая карточка
      41'
      Силвера Самуэл получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Силвера Самуэл бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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