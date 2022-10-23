Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Делофеу Херард из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

90' Матч возобновлен

89' Пеллегри Пьетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Зима Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Линетти Кароль получил желтую карточку от судьи

86' Перейра Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Бийол Яка получил желтую карточку от судьи

84' Матч возобновится спорным мячом

84' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

83' Удар от ворот произведет Удинезе

83' Радоньич Неманья не смог попасть в створ ударом издали

83' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

82' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Пеллегри Пьетро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Удоги Дестини выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Пеллегри Пьетро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Делофеу Херард получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Гомеш Бету нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

78' Делофеу Херард из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Удар от ворот произведет Удинезе

77' Линетти Кароль не смог попасть в створ ударом издали

77' Радоньич Неманья навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Гомеш Бету выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Удинезе

73' Удар от ворот произведет Торино

73' Делофеу Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Матч возобновится спорным мячом

71' Рефери не любит споров - именно за это Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня сейчас получил желтую

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Пеллегри Пьетро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Г О О О О Л - Пеллегри Пьетро забивает с правой ноги!

69' Радоньич Неманья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

69' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Эйна Ола - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

68' Пеллегри Пьетро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Удар от ворот произведет Удинезе

66' Перес Неуэн не смог попасть в створ ударом издали

66' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Перейра Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Торино

61' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Торино

59' Оооо... вот это был удар! Делофеу Херард должен был забить с этой позиции.

59' Хорошую попытку сделал Делофеу Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Саксесс Исаак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

56' Удар от ворот произведет Торино

56' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

48' Макенго Жан-Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Удар от ворот произведет Торино

47' Делофеу Херард навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.