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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Matteo Marchetti
Удинезе
1:2
Конец матча
Торино
0'
0:1
14' Гол
Эйна Ола
1:1
26' Гол
Делофеу Херард
32' Желтая карточка
Саксесс Исаак
34' Желтая карточка
Лазаро Валентино
68' Желтая карточка
Эйна Ола
1:2
69' Гол
Пеллегри Пьетро
71' Желтая карточка
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня
79' Желтая карточка
Делофеу Херард
85' Желтая карточка
Бийол Яка
86' Желтая карточка
Линетти Кароль
90'+6
1:2. Гол Пьетро Пеллегри (видео)...
1:1. Гол Херарда Деулофеу (видео...
0:1. Гол Олы Эйны (видео). Чемпи...

Ход матча

14'
0:1
Эйна Ола
(Миранчук Алексей)
26'
Делофеу Херард
(Удоги Дестини)
1:1
32'
Саксесс Исаак
 
34'
 
Лазаро Валентино
61'
 
Войвода Мергим
Лазаро Валентино
61'
 
Радоньич Неманья
Миранчук Алексей
65'
Гомеш Бету
Саксесс Исаак
 
65'
Ловрич Санди
Самарджич Лазар
 
65'
Арслан Толгай-Али
Макенго Жан-Виктор
 
66'
 
Линетти Кароль
Риччи Самуэле
68'
 
Эйна Ола
69'
1:2
Пеллегри Пьетро
(Радоньич Неманья)
71'
 
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня
79'
Делофеу Херард
 
81'
Эхизибуэ Кингсли
Перес Неуэн
 
81'
Несторовски Илья
Уолас Соуза
 
85'
Бийол Яка
 
86'
 
Линетти Кароль
89'
 
Карамо Янн
Пеллегри Пьетро

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Удинезе 78% (96)
X 13% (16)
Торино 8.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Сильвестри
Марко
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
23
Эбосс
Энцо
37
Перейра
Роберто
13
Удоги
Дестини
24
Самарджич
Лазар
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
7
Саксесс
Исаак
10
Делофеу
Херард
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Зима
Давид
3
Шуурс
Перр
4
Буонджорно
Алессандро
34
Эйна
Ола
19
Лазаро
Валентино
10
Лукич
Саша
28
Риччи
Самуэле
59
Миранчук
Алексей
16
Влашич
Никола
11
Пеллегри
Пьетро
Удинезе
3-5-2
Торино
3-4-2-1

История личных встреч

Удинезе
Торино

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

24 матча

37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
2:2
СA
2:2
СA
1:5
СA
0:1
СA
3:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 5 0.45
Делофеу Херард 2 0.18
Самарджич Лазар 2 0.18
Удоги Дестини 2 0.18
Бийол Яка 2 0.18
Перейра Роберто 1 0.09
Ловрич Санди 1 0.09
Бекао Родриго 1 0.09
Арслан Толгай-Али 1 0.09
Масина Адам 1 0.09
Перес Неуэн 1 0.09
Несторовски Илья 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влашич Никола 3 0.27
Санабрия Антонио 2 0.18
Миранчук Алексей 1 0.09
Радоньич Неманья 1 0.09
Эйна Ола 1 0.09
Лукич Саша 1 0.09
Пеллегри Пьетро 1 0.09
Войвода Мергим 0 0
Риччи Самуэле 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 5 0
Перес Неуэн 3 1
Удоги Дестини 4 0
Перейра Роберто 3 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Макенго Жан-Виктор 2 0
Эбосс Энцо 2 0
Бийол Яка 2 0
Андреа Соттил 1 0
Уолас Соуза 1 0
Несторовски Илья 1 0
Делофеу Херард 1 0
Саксесс Исаак 1 0
Ловрич Санди 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Эбоселе Фести 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 4 0
Лазаро Валентино 3 0
Эйна Ола 3 0
Буонджорно Алессандро 3 0
Синго Вилфред 3 0
Юрич Иван 1 1
Санабрия Антонио 2 0
Лукич Саша 2 0
Влашич Никола 1 0
Шуурс Перр 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

19
10
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
3
30%
61-75
8
42%
2
20%
76-90

Пропущено

13
13
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
31%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2
Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4
Торино
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1
Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
3. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
4. Рома Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
6. Удинезе Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
7. Интер Милан Заявка 11 7 0 4 22 - 17 21
8. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
9. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
10. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
11. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
12. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
13. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
14. Болонья 1:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
15. Фиорентина Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Лечче 0:1 Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
10. Болонья 1:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
12. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
13. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче 0:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
6. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
7. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
9. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Лечче 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья 1:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 10
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Милан Леау Рафаэл 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 6
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
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    Прогнозы 123
    Удинезе 78% (96)
    X 13% (16)
    Торино 8.9% (11)
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    Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Торино

    Исход игры
    Удинезе
    78% (96)
    Ничья
    13% (16)
    Торино
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.5% (72)
    Меньше
    39.5% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    72.27% (86)
    Нет
    27.73% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    46.3% (57)
    1:0 Удинезе
    17.1% (21)
    1:1 Ничья
    11.4% (14)
    2:0 Удинезе
    7.3% (9)
    1:2 Торино
    4.9% (6)
    3:1 Удинезе
    3.3% (4)
    0:1 Торино
    2.4% (3)
    3:2 Удинезе
    1.6% (2)
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