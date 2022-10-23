Тур: 11. Стадион: Дачия-Арена. Главный судья: Matteo Marchetti
0'
0:1
14' ГолЭйна Ола
1:1
26' ГолДелофеу Херард
32' Желтая карточкаСаксесс Исаак
34' Желтая карточкаЛазаро Валентино
68' Желтая карточкаЭйна Ола
1:2
69' ГолПеллегри Пьетро
71' Желтая карточкаМилинкович-Савич Ваня
79' Желтая карточкаДелофеу Херард
85' Желтая карточкаБийол Яка
86' Желтая карточкаЛинетти Кароль
90'+6
Бонусы букмекеров
Ход матча
14'
0:1
26'
1:1
32'
34'
68'
69'
79'
85'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
23
Эбосс
Энцо
11
Уолас
Соуза
34
Эйна
Ола
10
Лукич
Саша
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Сек ДембаНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
История личных встреч
Удинезе
Торино
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
24 матча
37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|5
|0.45
|Делофеу Херард
|2
|0.18
|Самарджич Лазар
|2
|0.18
|Удоги Дестини
|2
|0.18
|Бийол Яка
|2
|0.18
|Перейра Роберто
|1
|0.09
|Ловрич Санди
|1
|0.09
|Бекао Родриго
|1
|0.09
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.09
|Масина Адам
|1
|0.09
|Перес Неуэн
|1
|0.09
|Несторовски Илья
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влашич Никола
|3
|0.27
|Санабрия Антонио
|2
|0.18
|Миранчук Алексей
|1
|0.09
|Радоньич Неманья
|1
|0.09
|Эйна Ола
|1
|0.09
|Лукич Саша
|1
|0.09
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.09
|Войвода Мергим
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|5
|0
|Перес Неуэн
|3
|1
|Удоги Дестини
|4
|0
|Перейра Роберто
|3
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Макенго Жан-Виктор
|2
|0
|Эбосс Энцо
|2
|0
|Бийол Яка
|2
|0
|Андреа Соттил
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Делофеу Херард
|1
|0
|Саксесс Исаак
|1
|0
|Ловрич Санди
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Эбоселе Фести
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|4
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Эйна Ола
|3
|0
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|Синго Вилфред
|3
|0
|Юрич Иван
|1
|1
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Лукич Саша
|2
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Шуурс Перр
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
10%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
9
2
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
19
10
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
11%
1
10%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
21%
3
30%
61-75
8
42%
2
20%
76-90
Пропущено
13
13
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
4
31%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Удинезе - Монца 2:3 Лацио - Удинезе 0:0 Удинезе - Аталанта 2:2 Верона - Удинезе 1:2
Удинезе - Интер Милан 3:1 Сассуоло - Удинезе 1:3 Удинезе - Рома 4:0 Удинезе - Фиорентина 1:0 Монца - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 0:0 Милан - Удинезе 4:2 Удинезе - ФералпиСало 2:1 Удинезе - Челси 0:2 Удинезе - Челси 1:3 Удинезе - Пафос 2:1 Удинезе - Байер Л 1:2 Удинезе - Ilirija 3:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Лиенц - Удинезе 0:11 Салернитана - Удинезе 0:4
Торино
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Торино - Читтаделла 4:0 Торино - Ювентус 0:1 Торино - Эмполи 1:1 Наполи - Торино 3:1
Торино - Сассуоло 0:1 Интер Милан - Торино 1:0 Торино - Лечче 1:0 Аталанта - Торино 3:1 Кремонезе - Торино 1:2 Торино - Лацио 0:0 Монца - Торино 1:2 Торино - Палермо 3:0 Ницца - Торино 1:0 Торино - Аполлон 1:0 Трабзонспор - Торино 0:3 Торино - Млада Болеслав 2:0 Айнтрахт Фр - Торино 3:1 Торино - Рома 0:3 Верона - Торино 0:1 Торино - Наполи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 9
|26
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 5
|21
|6.
|Удинезе
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|22 - 17
|21
|8.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 7
|19
|9.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|10.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|Эмполи
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|13.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|14.
|Болонья
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Лечче
|0:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|10.
|Болонья
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|0:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|5.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|7.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|9.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Болонья
|1:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|10
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|5 (4)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|6
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
|Удинезе
|Бекао Родриго
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе 1:2 Торино
Исход игры
Удинезе
78% (96)
Ничья
13% (16)
Торино
8.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
60.5% (72)
Меньше
39.5% (47)
Обе команды забьют
Да
72.27% (86)
Нет
27.73% (33)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
46.3% (57)
1:0 Удинезе
17.1% (21)
1:1 Ничья
11.4% (14)
2:0 Удинезе
7.3% (9)
1:2 Торино
4.9% (6)
3:1 Удинезе
3.3% (4)
0:1 Торино
2.4% (3)
3:2 Удинезе
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!