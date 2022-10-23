Тур: 14. Стадион: Stadion Dyskobolii.
0:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
96
Дадок
Роберт
23
Мвондо
Жан
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
16 Луиш МигелНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Шмыт КаетанПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
10 Коррин МиланНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
История личных встреч
Варта Познань
Гурник Забже
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|4
|0.29
|Журавски Мачей
|2
|0.14
|Гжесик Ян
|1
|0.07
|Шимонович Давид
|1
|0.07
|Коррин Милан
|1
|0.07
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.07
|Дестан Энис
|1
|0.07
|Копчински Михал
|1 (1)
|0.07
|Купчак Матеуш
|0
|0
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Мяйнпя Нило
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|4 (2)
|0.31
|Дадок Роберт
|3
|0.23
|Янжа Эрик
|2
|0.15
|Кравчик Пётр
|2 (1)
|0.15
|Палюшек Александр
|2
|0.15
|Kanji Okunuki
|2
|0.15
|Йенсен Ричард
|1
|0.08
|Ольковски Павел
|1
|0.08
|Новак Бартош
|1
|0.08
|Подольски Лукас
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|4
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Гжесик Ян
|3
|0
|Купчак Матеуш
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Коррин Милан
|2
|0
|Плеснерович Виктор
|2
|0
|Шмыт Каетан
|2
|0
|Дестан Энис
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Кьельб Якуб
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|5
|0
|Мвондо Жан
|4
|0
|Палюшек Александр
|4
|0
|Йенсен Ричард
|2
|1
|Яницки Рафал
|3
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Подольски Лукас
|1
|0
|Пачеко Даниэль
|1
|0
|Врховец Блаж
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Кравчик Пётр
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
14%
3
30%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
67%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
1
8%
4
20%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
2
10%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
4
33%
3
15%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
17%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сандецья - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Легия - Варта Познань 1:0 Шлёнск - Варта Познань 0:2
Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ГКС Катовице - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 1:2 Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3
Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|2.
|Видзев Лодзь
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|3.
|Висла Плоцк
|14
|7
|4
|3
|26 - 15
|25
|4.
|Легия
|14
|7
|4
|3
|17 - 16
|25
|5.
|Сталь Мелец
|14
|7
|2
|5
|21 - 20
|23
|6.
|Погонь Щецин
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|7.
|Лех
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|8.
|Варта Познань
|0:0
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|9.
|Краковия
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|10.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|11.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|20 - 16
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|13.
|Шлёнск
|13
|4
|4
|5
|13 - 18
|16
|14.
|Гурник Забже
|0:0
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|15.
|Пяст
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Корона Кельце
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|7.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|9.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Гурник Забже
|0:0
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|15.
|Варта Познань
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Медзь
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|0:0
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|7.
|Гурник Забже
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|8.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|9.
|Погонь Щецин
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|16.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|17.
|Ягеллония
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|7
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|6
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6