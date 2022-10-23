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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Варта Познань
0:0
Второй тайм: 64'
Гурник Забже
0'
40' Желтая карточка
Палюшек Александр

Ход матча

40'
 
Палюшек Александр
46'
 
Влодарчик Шимон
Холевяк Матеуш
46'
 
Мароса Амадей
Дадок Роберт
61'
Дестан Энис
Луиш Мигел
 
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Гурник Забже
2.90
3.34
3.90
Все Коэффициенты
33
Гробельны
Енджей
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
15
Копчински
Михал
21
Купчак
Матеуш
22
Konrad
Matuszewski
8
Мяйнпя
Нило
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
1
Белица
Даниэль
4
Палюшек
Александр
13
Бергстрём
Эмиль
3
Йенсен
Ричард
96
Дадок
Роберт
23
Мвондо
Жан
8
Врховец
Блаж
64
Янжа
Эрик
7
Пачеко
Даниэль
33
Kanji
Okunuki
11
Холевяк
Матеуш
Варта Познань
3-4-3
Гурник Забже
3-4-3

История личных встреч

Варта Познань
Гурник Забже

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 4 0.29
Журавски Мачей 2 0.14
Гжесик Ян 1 0.07
Шимонович Давид 1 0.07
Коррин Милан 1 0.07
Ставропулос Димитрис 1 0.07
Дестан Энис 1 0.07
Копчински Михал 1 (1) 0.07
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 4 (2) 0.31
Дадок Роберт 3 0.23
Янжа Эрик 2 0.15
Кравчик Пётр 2 (1) 0.15
Палюшек Александр 2 0.15
Kanji Okunuki 2 0.15
Йенсен Ричард 1 0.08
Ольковски Павел 1 0.08
Новак Бартош 1 0.08
Подольски Лукас 0 0
Яницки Рафал 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 4 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Гжесик Ян 3 0
Купчак Матеуш 2 0
Шимонович Давид 2 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Шмыт Каетан 2 0
Дестан Энис 2 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Иванов Роберт 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 5 0
Мвондо Жан 4 0
Палюшек Александр 4 0
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Коцке Йонатан 2 0
Дадок Роберт 2 0
Щесняк Криспин 2 0
Бролль Кевин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Пачеко Даниэль 1 0
Врховец Блаж 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
14%
3
30%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
67%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 1
1
8%
4
20%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
2
10%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
4
33%
3
15%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сандецья - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Легия - Варта Познань 1:0 Шлёнск - Варта Познань 0:2
Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ГКС Катовице - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 1:2 Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3
Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Видзев Лодзь 14 8 2 4 20 - 11 26
3. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
4. Легия 14 7 4 3 17 - 16 25
5. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
6. Погонь Щецин 14 6 5 3 22 - 18 23
7. Лех 12 6 3 3 14 - 10 21
8. Варта Познань 0:0 14 5 3 6 12 - 13 18
9. Краковия 13 5 3 5 15 - 11 18
10. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
11. Ягеллония 13 4 5 4 20 - 16 17
12. Заглембе Любин 13 4 5 4 12 - 17 17
13. Шлёнск 13 4 4 5 13 - 18 16
14. Гурник Забже 0:0 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Пяст 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Корона Кельце 14 3 3 8 14 - 21 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 13 1 3 9 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Шлёнск 7 3 2 2 10 - 10 11
9. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Гурник Забже 0:0 7 1 2 4 9 - 14 5
15. Варта Познань 0:0 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Медзь 6 1 2 3 6 - 9 5
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 0:0 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
7. Гурник Забже 0:0 6 2 3 1 9 - 8 9
8. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
9. Погонь Щецин 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
12. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
16. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
17. Ягеллония 6 0 4 2 6 - 9 4
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 6
Ягеллония Цэру Богдан 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Aleksander Paluszek получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Гурник Забже
2.90
3.34
3.90
Все Коэффициенты
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