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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Варта Познань
0:0
Конец матча
Гурник Забже
0'
40' Желтая карточка
Палюшек Александр
68' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
71' Желтая карточка
Копчински Михал
86' Желтая карточка
Войтушек Норберт
90'+4
33
Гробельны
Енджей
54
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
15
Копчински
Михал
21
Купчак
Матеуш
22
Konrad
Matuszewski
8
Мяйнпя
Нило
99
Зреляк
Адам
16
Луиш
Мигел
1
Белица
Даниэль
4
Палюшек
Александр
13
Бергстрём
Эмиль
3
Йенсен
Ричард
96
Дадок
Роберт
23
Мвондо
Жан
8
Врховец
Блаж
64
Янжа
Эрик
7
Пачеко
Даниэль
33
Kanji
Okunuki
11
Холевяк
Матеуш
Варта Познань
3-4-3
Гурник Забже
3-4-3

История личных встреч

Варта Познань
Гурник Забже

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 4 0.29
Журавски Мачей 2 0.14
Гжесик Ян 1 0.07
Шимонович Давид 1 0.07
Коррин Милан 1 0.07
Ставропулос Димитрис 1 0.07
Дестан Энис 1 0.07
Копчински Михал 1 (1) 0.07
Купчак Матеуш 0 0
Кьельб Якуб 0 0
Мяйнпя Нило 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 4 (2) 0.31
Дадок Роберт 3 0.23
Янжа Эрик 2 0.15
Кравчик Пётр 2 (1) 0.15
Палюшек Александр 2 0.15
Kanji Okunuki 2 0.15
Йенсен Ричард 1 0.08
Ольковски Павел 1 0.08
Новак Бартош 1 0.08
Подольски Лукас 0 0
Яницки Рафал 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставропулос Димитрис 5 0
Зреляк Адам 4 0
Гжесик Ян 3 0
Копчински Михал 2 0
Купчак Матеуш 2 0
Шимонович Давид 2 0
Коррин Милан 2 0
Плеснерович Виктор 2 0
Шмыт Каетан 2 0
Дестан Энис 2 0
Лис Адриан 1 0
Кьельб Якуб 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Иванов Роберт 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 5 0
Мвондо Жан 4 0
Палюшек Александр 4 0
Йенсен Ричард 2 1
Яницки Рафал 3 0
Коцке Йонатан 2 0
Дадок Роберт 2 0
Щесняк Криспин 2 0
Бролль Кевин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Пачеко Даниэль 1 0
Врховец Блаж 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Кравчик Пётр 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
14%
3
30%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
2
67%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 2
1
8%
4
20%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
1
8%
4
20%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
4
31%
2
10%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
3
15%
1-15
4
33%
3
15%
16-30
2
17%
6
30%
31-45
2
17%
2
10%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
2
17%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Сандецья - Варта Познань 2:1 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Легия - Варта Познань 1:0 Шлёнск - Варта Познань 0:2
Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Варта Познань - Лех 0:1 Варта Познань - Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 ГКС Ястшембе - Варта Познань 0:2 Краковия - Варта Познань 0:2 Варта Познань - Видзев Лодзь 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Погонь Щецин 1:2 Медзь - Варта Познань 1:2 Варта Познань - Висла Плоцк 0:4 Ракув - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Варта Познань - Хойничанка Хойнице 4:2 Варта Познань - Ольборг 1:3 Легница - Варта Познань 0:1
Гурник Забже
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ГКС Катовице - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 1:2 Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3
Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2 Гурник Забже - Краковия 0:2 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Варта Познань - Гурник Забже 1:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 3:0 Гурник Забже - Татран Липтовски-Микулаш 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Видзев Лодзь 14 8 2 4 20 - 11 26
3. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
4. Легия 14 7 4 3 17 - 16 25
5. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
6. Погонь Щецин 14 6 5 3 22 - 18 23
7. Лех 12 6 3 3 14 - 10 21
8. Ягеллония 1:0 14 5 5 4 21 - 16 20
9. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
10. Краковия 13 5 3 5 15 - 11 18
11. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
12. Заглембе Любин 13 4 5 4 12 - 17 17
13. Шлёнск 0:1 14 4 4 6 13 - 19 16
14. Гурник Забже 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Пяст 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Корона Кельце 14 3 3 8 14 - 21 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 13 1 3 9 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 1:0 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Шлёнск 0:1 8 3 2 3 10 - 11 11
9. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
15. Медзь 6 1 2 3 6 - 9 5
16. Гурник Забже 7 1 2 4 9 - 14 5
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
7. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
8. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
9. Погонь Щецин 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
12. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Ягеллония 1:0 7 1 4 2 7 - 9 7
15. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
16. Шлёнск 0:1 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 6
Ягеллония Цэру Богдан 7
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      40'
      Aleksander Paluszek получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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