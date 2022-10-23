Тур: 14. Стадион: Босуил.
Ход матча
13'
0:1
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Пачо ВильямЗащитник
-
21 Винс СэмюэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Фрай МикаэльНападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Немет ОндрашНападающий
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Антверпен
Генк
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
15 матчей
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|7 (3)
|0.5
|Фрай Микаэль
|5 (2)
|0.36
|Баликвиша Мишель-Анже
|3
|0.21
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.14
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.07
|Геркенс Питер
|1
|0.07
|Наингголан Раджа
|1
|0.07
|Де Лат Ричи
|1
|0.07
|Миёши Коджи
|1
|0.07
|Винс Сэмюэл
|1
|0.07
|Скотт Кристофер
|1
|0.07
|Валенсия Энтони
|1
|0.07
|Стенгс Келвин
|0
|0
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Пачо Вильям
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|6 (2)
|0.43
|Ндайишимий Майк
|5
|0.36
|Пейнтсил Джозеф
|5
|0.36
|Хейнен Бриан
|5 (2)
|0.36
|Муньос Даниэль
|4
|0.29
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.21
|Грошовски Патрик
|2
|0.14
|Немет Ондраш
|1
|0.07
|Саматта Мбвана
|1
|0.07
|Ито Дзюнъя
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|3
|0
|Янссен Винсент
|3
|0
|Наингголан Раджа
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Алмейда Динис
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|5
|0
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|1
|Онуачу Пол
|2
|0
|Хейнен Бриан
|2
|0
|Куэста Карлос
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|Bilal El Khannous
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
14
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
4
22%
2
14%
1-15
1
6%
5
36%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
4
22%
2
14%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
18
5 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
2
29%
5
28%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
6
33%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
22%
76-90
Пропущено
7
6
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
4
57%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
25
32
15 В 1-м тайме 21
10 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 1
6
24%
7
22%
1-15
2
8%
7
22%
16-30
7
28%
7
22%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
3
12%
1
3%
61-75
5
20%
6
19%
76-90
Пропущено
13
13
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 10
5
38%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
1
8%
4
31%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1
Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1
Генк
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2
Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|1:0
|14
|12
|1
|1
|34 - 12
|37
|2.
|Антверпен
|0:1
|14
|11
|0
|3
|27 - 12
|33
|3.
|Брюгге
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|5.
|Вестерло
|14
|7
|1
|6
|25 - 26
|22
|6.
|Стандард
|13
|7
|1
|5
|19 - 17
|22
|7.
|АХ Лёвен
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|8.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|23 - 16
|20
|9.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|10.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|11.
|Сент-Трейден
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|12.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|13.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|21 - 16
|16
|14.
|Эйпен
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|15.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|2
|8
|15 - 28
|11
|17.
|Кортрейк
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|13
|3
|2
|8
|13 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|0:1
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|2.
|Генк
|1:0
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|6.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|7.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|8.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|17.
|Кортрейк
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|1:0
|7
|6
|0
|1
|16 - 6
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|0:1
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|6.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|9.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|10.
|Стандард
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Сент-Трейден
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|6 (2)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 4
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 4