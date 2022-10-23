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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Антверпен
1:3
Конец матча
Генк
0'
0:1
13' Гол
Хейнен Бриан
26' Желтая карточка
Муньос Даниэль
0:2
33' Гол
Онуачу Пол
1:2
42' Гол
Янссен Винсент
72' Желтая карточка
Алмейда Динис
1:3
77' Гол
Онуачу Пол
90'+4
1
Бутез
Жан
2
Де
Лат
Ричи
23
Алдервейрельд
Тоби
51
Пачо
Вильям
21
Винс
Сэмюэл
16
Геркенс
Питер
8
Юсуф
Альхассан
14
Стенгс
Келвин
24
Эккеленкамп
Юрген
10
Баликвиша
Мишель-Анже
18
Янссен
Винсент
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Bilal
El
Khannous
11
Ндайишимий
Майк
18
Онуачу
Пол
Антверпен
4-2-3-1
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Антверпен
Генк

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед

15 матчей

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
2:3
ПДА
3:2
ПДА
4:2
ПДА
1:1
К
3:3
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
4:0
ПОЗЧТ
1:0
ПДА
0:0
ПДА
2:4
ПДА
4:0
ПДА
3:5

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 8 (3) 0.57
Фрай Микаэль 5 (2) 0.36
Баликвиша Мишель-Анже 3 0.21
Алдервейрельд Тоби 2 0.14
Эккеленкамп Юрген 1 0.07
Геркенс Питер 1 0.07
Наингголан Раджа 1 0.07
Де Лат Ричи 1 0.07
Миёши Коджи 1 0.07
Винс Сэмюэл 1 0.07
Скотт Кристофер 1 0.07
Валенсия Энтони 1 0.07
Стенгс Келвин 0 0
Юсуф Альхассан 0 0
Пачо Вильям 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 8 (2) 0.57
Хейнен Бриан 6 (2) 0.43
Ндайишимий Майк 5 0.36
Пейнтсил Джозеф 5 0.36
Муньос Даниэль 4 0.29
Дессерс Сириль 3 (1) 0.21
Грошовски Патрик 2 0.14
Немет Ондраш 1 0.07
Саматта Мбвана 1 0.07
Ито Дзюнъя 0 0
Артеага Херардо 0 0
Пресиадо Анхело 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 3 0
Янссен Винсент 3 0
Наингголан Раджа 2 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Алмейда Динис 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Арун Фарис 1 0
Геркенс Питер 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бутез Жан 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Батай Йелле 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Муйя Арбнор 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 5 0
Муньос Даниэль 4 0
Пейнтсил Джозеф 3 0
Пресиадо Анхело 1 1
Онуачу Пол 2 0
Хейнен Бриан 2 0
Куэста Карлос 2 0
Matias Galarza 2 0
Грошовски Патрик 1 0
Маккензи Марк 1 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Bilal El Khannous 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
4
21%
3
18%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
6
32%
2
12%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
4
21%
3
18%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
2
22%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

7
18
5 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
2
29%
5
28%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
6
33%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
22%
76-90

Пропущено

7
6
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
4
57%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

26
35
16 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 11
2 Не забивали 1
6
23%
8
23%
1-15
2
8%
7
20%
16-30
8
31%
8
23%
31-45
2
8%
4
11%
46-60
3
12%
1
3%
61-75
5
19%
7
20%
76-90

Пропущено

16
14
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 11
6
38%
1
7%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
2
13%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Антверпен - Остенде 3:0 Стандард - Антверпен 3:0 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Кортрейк - Антверпен 2:1
Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:2 Антверпен - Вестерло 3:0 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Гент - Антверпен 1:2 Антверпен - Истанбул Башакшехир 1:3 Истанбул Башакшехир - Антверпен 1:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - Лиллестрём 2:0 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Антверпен - Зульте-Варегем 1:0 Дрита - Антверпен 0:2 Мехелен - Антверпен 0:2 Антверпен - Дрита 0:0 Антверпен - Динамо Киев 2:1
Генк
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Генк - Вестерло 6:1 АХ Лёвен - Генк 0:1 Генк - Кортрейк 2:1 Остенде - Генк 1:2
Генк - Гент 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Генк - Серкль Брюгге 2:1 Зульте-Варегем - Генк 1:4 Генк - Эйпен 4:2 Генк - Стандард 3:1 Брюгге - Генк 3:2 Генк - Сераинг 4:0 Генк - АЕК 0:2 Волендам - Генк 3:2 Генк - Утрехт 2:1 Хейст - Генк 1:8 Эндрахт Термьен - Генк 0:4 Мехелен - Генк 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 14 12 1 1 36 - 13 37
2. Антверпен 14 11 0 3 28 - 14 33
3. Брюгге 14 9 2 3 28 - 14 29
4. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 2 3 29 - 18 29
5. Вестерло 14 7 1 6 25 - 26 22
6. Стандард 13 7 1 5 19 - 17 22
7. АХ Лёвен 14 6 3 5 23 - 23 21
8. Гент 13 6 2 5 23 - 16 20
9. Серкль Брюгге 14 5 3 6 20 - 22 18
10. Мехелен 14 5 2 7 21 - 25 17
11. Сент-Трейден 14 4 5 5 12 - 15 17
12. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
13. Андерлехт 13 5 1 7 21 - 16 16
14. Эйпен 14 4 0 10 15 - 29 12
15. Остенде 13 3 2 8 13 - 25 11
16. Зульте-Варегем 13 3 2 8 15 - 28 11
17. Кортрейк 14 3 2 9 12 - 25 11
18. Серен Юнайтед 13 3 2 8 13 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
6. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
7. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
8. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
10. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
15. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
16. Зульте-Варегем 7 2 0 5 10 - 20 6
17. Кортрейк 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
9. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
10. Стандард 6 3 0 3 7 - 10 9
11. Сент-Трейден 7 2 3 2 5 - 6 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
14. Андерлехт 6 2 0 4 10 - 9 6
15. Эйпен 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Остенде 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 11 (2)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Генк Онуачу Пол 10
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Эйпен Мубарак Вакасо 1 4
Гент Нгадеу Майкл 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Янссен Винсент бьет в цель!
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