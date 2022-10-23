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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
Камбюр
0:0
Перерыв
Твенте
0'
3' Желтая карточка
Мисиджан Вирджил
29' Желтая карточка
Ван дер Ватер Силвестр
33' Желтая карточка
Шмидт Доке
35' Желтая карточка
Робертс Улдрикис

Ход матча

3'
 
Мисиджан Вирджил
21'
 
Салах-Эддин Анасс
Смал Гийс
29'
Ван дер Ватер Силвестр
 
33'
Шмидт Доке
 
35'
Робертс Улдрикис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Твенте
4.80
3.94
4.80
Все Коэффициенты
1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
16
Бангура
Алекс
21
Ван
Кам
Даниэль
6
Худемакерс
Меес
10
Паулиссен
Митчелл
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
28
Робертс
Улдрикис
7
Мамбимби
Феликс
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
21
Кьёлё
Матиас
11
Даан
Ротс
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
Камбюр
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Камбюр
Твенте

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
ПД
2:2
ПД
0:1
К
3:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.18
Брей Майкл 1 0.09
Паулиссен Митчелл 1 0.09
Ван Вермескеркен Саи 1 0.09
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.09
Якобс Ями 1 0.09
Яспер тер Хейде 1 0.09
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мисиджан Вирджил 4 0.36
Черны Вацлав 4 0.36
Бренет Джошуа 3 0.27
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0.18
Смал Гийс 1 0.09
Стейн Сем 1 0.09
Манфред Угалде 1 0.09
Цолис Христос 1 0.09
Клеонизе Денильо 1 0.09
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Шмидт Доке 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Remco Balk 2 0
Бангура Алекс 0 1
Henk de Jong 0 1
Ван дер Ватер Силвестр 1 0
Брей Майкл 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 3 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Черны Вацлав 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Бренет Джошуа 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Меес Хилгерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
67%
3
20%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

9
18
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
0
0%
3
17%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
67%
5
28%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
5
31%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рейнфогельс - Камбюр 0:3 Камбюр - Витесс 0:3 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0
Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Валвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3
Твенте
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1
АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 1:3 11 8 0 3 36 - 17 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
5. Твенте 0:0 11 6 2 3 18 - 7 20
6. Спарта Роттердам 10 5 2 3 16 - 11 17
7. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
8. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
9. Эксельсиор 11 4 1 6 14 - 28 13
10. Гоу Эхед Иглс 2:1 11 3 3 5 14 - 18 12
11. Фортуна Ситтард 11 3 3 5 14 - 19 12
12. Утрехт 10 3 3 4 12 - 18 12
13. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
14. Гронинген 3:1 11 3 2 6 13 - 23 11
15. НЕК Неймеген 1:2 11 1 7 3 10 - 11 10
16. Камбюр 0:0 11 2 3 6 8 - 17 9
17. Эммен 11 1 3 7 9 - 24 6
18. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:3 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 0:0 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
10. Гронинген 3:1 6 2 1 3 9 - 11 7
11. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Утрехт 5 1 2 2 2 - 4 5
14. Гоу Эхед Иглс 2:1 6 1 2 3 8 - 11 5
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. Камбюр 0:0 6 1 1 4 3 - 7 4
17. НЕК Неймеген 1:2 6 0 4 2 5 - 7 4
18. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. ПСВ 1:3 6 3 0 3 14 - 11 9
5. Гоу Эхед Иглс 2:1 5 2 1 2 6 - 7 7
6. Утрехт 5 2 1 2 10 - 14 7
7. НЕК Неймеген 1:2 5 1 3 1 5 - 4 6
8. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Спарта Роттердам 4 1 2 1 3 - 5 5
12. Камбюр 0:0 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Твенте 0:0 6 1 2 3 3 - 6 5
14. Фортуна Ситтард 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Гронинген 3:1 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (7)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Броббей Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Валвейк Гаари Жюрьен 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Камбюр: 43%, Твенте: 57%.
  • 47'
    Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Матч возобновлен
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Травма, повреждение
    46'
    Мисиджан Вирджил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 45'
    Контроль мяча: Камбюр: 44%, Твенте: 56%.
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Виржиния Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 45'
    Виржиния Жоау ослабляет давление, выбив мяч.
  • 45'
    Зерруки Рамиз создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Камбюр
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Твенте контролирует мяч.
    • 43'
      Твенте контролирует мяч.
    • 42'
      Худемакерс Меес бьет со штрафного в створ, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Зерруки Рамиз из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Робертс Улдрикис
    • 41'
      Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 41'
      Меес Хилгерс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Меес Хилгерс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Камбюр
    Ничья
    Твенте
    4.80
    3.94
    4.80
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