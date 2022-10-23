Тур: 11. Стадион: Камбюр. Главный судья: Камфуис Йочем
0'
3' Желтая карточкаМисиджан Вирджил
29' Желтая карточкаВан дер Ватер Силвестр
33' Желтая карточкаШмидт Доке
35' Желтая карточкаРобертс Улдрикис
Ход матча
33'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
15
Тол
Марко
18
Влап
Михел
21
Кьёлё
Матиас
11
Даан
Ротс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Руйтер РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
-
-
30 Remco Balk
-
33 Floris Smand
-
39 Milan Smit
-
Главный тренер: Pascal Bosschaart
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
-
11 Даан РотсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Макс Брюнс
-
24 Лука Эверинк
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Камбюр
Твенте
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Худемакерс Меес
|2
|0.18
|Брей Майкл
|1
|0.09
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.09
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0.09
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.09
|Якобс Ями
|1
|0.09
|Яспер тер Хейде
|1
|0.09
|Tom Boere
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Мамбимби Феликс
|0
|0
|Milan Smit
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мисиджан Вирджил
|4
|0.36
|Черны Вацлав
|4
|0.36
|Бренет Джошуа
|3
|0.27
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0.18
|Смал Гийс
|1
|0.09
|Стейн Сем
|1
|0.09
|Манфред Угалде
|1
|0.09
|Цолис Христос
|1
|0.09
|Клеонизе Денильо
|1
|0.09
|Влап Михел
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиссен Митчелл
|3
|0
|Якобс Ями
|1
|1
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Шмидт Доке
|2
|0
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|Remco Balk
|2
|0
|Бангура Алекс
|0
|1
|Henk de Jong
|0
|1
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|3
|0
|Мисиджан Вирджил
|3
|0
|Черны Вацлав
|0
|1
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
67%
3
20%
76-90
Пропущено
9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
9
18
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
0
0%
3
17%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
67%
5
28%
76-90
Пропущено
16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
3
19%
1
14%
61-75
5
31%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рейнфогельс - Камбюр 0:3 Камбюр - Витесс 0:3 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0
Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Валвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3
Твенте
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1
АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|1:3
|11
|8
|0
|3
|36 - 17
|24
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|5.
|Твенте
|0:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 7
|20
|6.
|Спарта Роттердам
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Валвейк
|11
|3
|5
|3
|21 - 18
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Эксельсиор
|11
|4
|1
|6
|14 - 28
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|2:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|11.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|12.
|Утрехт
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|13.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|14.
|Гронинген
|3:1
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|15.
|НЕК Неймеген
|1:2
|11
|1
|7
|3
|10 - 11
|10
|16.
|Камбюр
|0:0
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|17.
|Эммен
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|18.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:3
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|2.
|Твенте
|0:0
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|3.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|4.
|Спарта Роттердам
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Эксельсиор
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Гронинген
|3:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|11.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|2:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|Камбюр
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|НЕК Неймеген
|1:2
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|ПСВ
|1:3
|6
|3
|0
|3
|14 - 11
|9
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|2:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|10 - 14
|7
|7.
|НЕК Неймеген
|1:2
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Камбюр
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|13.
|Твенте
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Гронинген
|3:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Эксельсиор
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
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|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (7)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Броббей Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Валвейк
|Гаари Жюрьен
|4