Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Рефери не любит споров - именно за это Робертс Улдрикис сейчас получил желтую

35' Мамбимби Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Шмидт Доке из команды Камбюр должен радоваться, что не удален с поля за такое действие

33' Шмидт Доке совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Камбюр

30' Хорошую попытку сделал Зерруки Рамиз . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

26' Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Камбюр

23' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Мамбимби Феликс из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет Твенте

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Смал Гийс получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Смал Гийс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

11' Даан Ротс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Паулиссен Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Твенте

7' Удар от ворот произведет Камбюр

7' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Тол Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Удар от ворот произведет Твенте

5' Паулиссен Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Матиас Кьело из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Матч возобновлен

3' Ван дер Ватер Силвестр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Мисиджан Вирджил получает желтую карточку за неспортивное поведение

1' Бангура Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Твенте начинает с центра поля