  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 10000 Главный судья: Камфуис Йочем
Камбюр
0:1
Конец матча
Твенте
0'
3' Желтая карточка
Мисиджан Вирджил
29' Желтая карточка
Ван дер Ватер Силвестр
32' Желтая карточка
Шмидт Доке
35' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
62' Желтая карточка
Бренет Джошуа
0:1
90' Пенальти
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+8

Ход матча

3'
 
Мисиджан Вирджил
21'
 
Салах-Эддин Анасс
Смал Гийс
29'
Ван дер Ватер Силвестр
 
32'
Шмидт Доке
 
35'
Робертс Улдрикис
 
62'
 
Бренет Джошуа
63'
Remco Balk
Мамбимби Феликс
 
63'
Якобс Ями
Худемакерс Меес
 
67'
 
Стейн Сем
Кьёлё Матиас
72'
 
Клеонизе Денильо
Мисиджан Вирджил
78'
Milan Smit
Робертс Улдрикис
 
78'
Самбисса Давид
Ван дер Ватер Силвестр
 
85'
 
Манфред Угалде
Даан Ротс
90'
Ван Вермескеркен Саи
Бангура Алекс
 
90'
0:1
Ван Волфсвинкель Рикки

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Виржиния
Жоау
5
Шмидт
Доке
15
Тол
Марко
4
Бергсма
Леон
16
Бангура
Алекс
21
Ван
Кам
Даниэль
6
Худемакерс
Меес
10
Паулиссен
Митчелл
11
Ван
дер
Ватер
Силвестр
28
Робертс
Улдрикис
7
Мамбимби
Феликс
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
21
Кьёлё
Матиас
11
Даан
Ротс
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
10
Мисиджан
Вирджил
Камбюр
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Камбюр
Твенте

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
133.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
2:0
ПД
2:2
ПД
0:1
К
3:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Худемакерс Меес 2 0.18
Брей Майкл 1 0.09
Паулиссен Митчелл 1 0.09
Ван Вермескеркен Саи 1 0.09
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.09
Якобс Ями 1 0.09
Яспер тер Хейде 1 0.09
Tom Boere 0 0
Самбисса Давид 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Milan Smit 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мисиджан Вирджил 4 0.36
Черны Вацлав 4 0.36
Ван Волфсвинкель Рикки 3 (1) 0.27
Бренет Джошуа 3 0.27
Смал Гийс 1 0.09
Стейн Сем 1 0.09
Манфред Угалде 1 0.09
Цолис Христос 1 0.09
Клеонизе Денильо 1 0.09
Влап Михел 0 0
Кьёлё Матиас 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиссен Митчелл 3 0
Якобс Ями 1 1
Худемакерс Меес 1 1
Шмидт Доке 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Remco Balk 2 0
Бангура Алекс 0 1
Henk de Jong 0 1
Ван дер Ватер Силвестр 1 0
Брей Майкл 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 3 0
Мисиджан Вирджил 3 0
Бренет Джошуа 2 0
Черны Вацлав 0 1
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Меес Хилгерс 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
75%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
67%
3
20%
76-90

Пропущено

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

9
19
1 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
8 Не забивали 2
0
0%
3
16%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
6
67%
6
32%
76-90

Пропущено

17
7
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
1
6%
2
29%
46-60
3
18%
1
14%
61-75
6
35%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рейнфогельс - Камбюр 0:3 Камбюр - Витесс 0:3 Гоу Эхед Иглс - Камбюр 0:0 Камбюр - ПСВ 3:0
Валвейк - Камбюр 5:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Аякс - Камбюр 4:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 0:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:4 Утрехт - Камбюр 0:0 Камбюр - Эксельсиор 0:2 Валвейк - Камбюр 1:1 ПЕК Зволле - Камбюр 3:1 Камбюр - Телстар 2:1 Магдебург - Камбюр 4:2 Камбюр - Меппен 2:2 Гронинген - Камбюр 2:3 Камбюр - Виллем II 1:1 Камбюр - Валвейк 1:1 Херенвен - Камбюр 3:3
Твенте
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Твенте - Гронинген 3:0 Фейеноорд - Твенте 2:0 Твенте - Витесс 3:0 Херенвен - Твенте 2:1
АЗ Алкмаар - Твенте 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 Твенте - Эксельсиор 4:0 Волендам - Твенте 1:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 3:0 Твенте - Чукарички 4:1 НЕК Неймеген - Твенте 0:1 Чукарички - Твенте 1:3 Твенте - Болонья 4:1 Твенте - Шальке 04 3:1 Фортуна - Твенте 1:5 Твенте - Нордшелланн 1:0 Фейеноорд - Твенте 1:2 Твенте - Гронинген 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 11 8 0 3 37 - 18 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
5. Твенте 11 7 1 3 19 - 7 22
6. Спарта Роттердам 0:1 11 5 2 4 16 - 12 17
7. Утрехт 1:0 11 4 3 4 13 - 18 15
8. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
9. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
10. Эксельсиор 11 4 1 6 14 - 28 13
11. Фортуна Ситтард 11 3 3 5 14 - 19 12
12. НЕК Неймеген 11 1 8 2 12 - 12 11
13. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
14. Гронинген 11 3 2 6 14 - 24 11
15. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 15 - 20 10
16. Камбюр 11 2 2 7 8 - 18 8
17. Эммен 11 1 3 7 9 - 24 6
18. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 0:1 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Утрехт 1:0 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
11. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Камбюр 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
5. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
6. Утрехт 1:0 5 2 1 2 10 - 14 7
7. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
8. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Фортуна Ситтард 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Спарта Роттердам 0:1 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (9)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Броббей Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 4
НЕК Неймеген Таннан Уссама 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Весь список
  • Фол, нарушение
    95'
    ПЕНАЛЬТИ! - Шмидт Доке играет рукой в штрафной! Шмидт Доке вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 95'
    После проверки VAR судья изменил решение - Твенте пробьет пенальти!
  • 95'
    Контроль мяча: Камбюр: 44%, Твенте: 56%.
  • 94'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 94'
    Шмидт Доке успешно блокирует удар.
  • 94'
    Ван Волфсвинкель Рикки нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Тол Марко выиграл воздушное противоборство у Манфред Угалде.
  • 94'
    Тол Марко из команды Камбюр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Камбюр 0:1 Твенте онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     