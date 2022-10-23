Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Салах-Эддин Анасс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Матч возобновится спорным мячом

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Стейн Сем пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

89' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Стейн Сем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Шмидт Доке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Паулиссен Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Ремко Балк нанес удар, но тот был заблокирован.

83' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Бергсма Леон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Салах-Эддин Анасс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Milan Smit выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Самбисса Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Камбюр

79' ШТАНГА! Так было близко к голу - Даан Ротс нанес удар в каркас ворот!

79' Клеонизе Денильо из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Виржиния Жоау взял и забрал мяч на выходе

76' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Стейн Сем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Камбюр

75' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Ремко Балк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Камбюр

74' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Якобс Ями выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Ремко Балк из команды Камбюр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Даан Ротс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Сегодняшная посещаемость составляет 10000 болельщиков

68' Паулиссен Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Тактическая замена. Матиас Кьело уходит с поля и его заменяет Стейн Сем

66' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Робертс Улдрикис пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль ловит мяч

65' Ремко Балк из команды Камбюр подал угловой слева.

64' Удар от ворот произведет Твенте

64' Матч возобновлен

63' Тактическая замена. Мамбимби Феликс уходит с поля и его заменяет Ремко Балк

62' Бренет Джошуа - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Бренет Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Камбюр

60' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

59' Зерруки Рамиз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Камбюр

57' Зерруки Рамиз навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Проппер Робин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Удар от ворот произведет Камбюр

54' Мисиджан Вирджил из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Матиас Кьело нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

48' Бангура Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Даан Ротс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Ван Волфсвинкель Рикки пробует нанести удар издали, но Жоао Вирджиния держит все под контролем

48' Бангура Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Твенте