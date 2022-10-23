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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Вольфсбергер
2:2
Перерыв
Альтах
0'
1:0
4' Гол
Ляйтгеб Марио
1:1
11' Гол
Бишоф Ной
1:2
29' Гол
Бишоф Ной
2:2
38' Гол
Барибо Тай
45' Желтая карточка
Форсон Аманква
2:2
45' Не забитый пенальти
Нухиу Атдхи

Ход матча

4'
Ляйтгеб Марио
1:0
11'
1:1
Бишоф Ной
(Jan Jurcec)
29'
1:2
Бишоф Ной
(Форсон Аманква)
38'
Барибо Тай
(Рёчер Торстен)
2:2
45'
 
Форсон Аманква
45'
2:2
Нухиу Атдхи
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Альтах
3.70
4.15
4.90
Все Коэффициенты
1
Бонманн
Хендрик
6
Верачниг
Николас
22
Баумгартнер
Доминик
24
Raphael
Schifferl
12
Matteo
Anzolin
70
Балло
Тьерно
16
Ляйтгеб
Марио
7
Кершбаумер
Константин
77
Мэлоун
Морис
18
Рёчер
Торстен
11
Барибо
Тай
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
28
Jan
Jurcec
15
Форсон
Аманква
7
Бишоф
Ной
23
Йегер
Лукас
42
Нимага
Бакари
29
Тибиди
Алексис
9
Нухиу
Атдхи
Вольфсбергер
4-3-1-2
Альтах
5-4-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Альтах

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:2
Б
3:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 7 (1) 0.54
Рёчер Торстен 4 0.31
Мэлоун Морис 2 0.15
Яшич Адис 2 0.15
Кершбаумер Константин 2 0.15
Augustine Boakye 2 0.15
Новак Михаэль 1 0.08
Балло Тьерно 1 0.08
Вергос Николаос 1 (1) 0.08
Ляйтгеб Марио 1 0.08
Визингер Дарио 1 0.08
Raphael Schifferl 1 0.08
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 7 0.54
Тибиди Алексис 4 0.31
Бишоф Ной 2 0.15
Тартаротти Йоханнес 1 0.08
Jan Jurcec 1 0.08
Йегер Лукас 1 0.08
Турнвальд Мануэль 0 0
Форсон Аманква 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Букта Чаба 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёчер Торстен 2 0
Писингер Симон 2 0
Новак Михаэль 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Кершбаумер Константин 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Барибо Тай 1 0
Балло Тьерно 1 0
Яшич Адис 1 0
Raphael Schifferl 1 0
Верачниг Николас 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 3 1
Райтер Доминик 3 1
Цвишенбруггер Ян 3 0
Эдокполор Носа Ийобоса 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Йегер Лукас 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Тибиди Алексис 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Felix Strauss 1 0
Форсон Аманква 1 0
Jan Jurcec 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
11%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

16
12
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
2
17%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
5
31%
2
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
1
6%
5
42%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
4
29%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
5
36%
3
33%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
3
30%
5
33%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Забито

23
14
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
5
22%
2
14%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
3
13%
2
14%
46-60
3
13%
4
29%
61-75
7
30%
4
29%
76-90

Пропущено

26
27
16 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
4
15%
3
11%
1-15
5
19%
3
11%
16-30
7
27%
3
11%
31-45
5
19%
5
19%
46-60
3
12%
4
15%
61-75
2
8%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Вольфсбергер - Рид 1:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3
Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4
Альтах
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0
Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 9 3 1 29 - 8 30
2. Штурм 13 8 4 1 22 - 8 28
3. ЛАСК 12 6 4 2 23 - 16 22
4. Аустрия Клагенфурт 13 6 2 5 22 - 23 20
5. Аустрия Вена 12 5 3 4 21 - 21 18
6. Сваровски Тироль 13 5 2 6 22 - 24 17
7. Вольфсбергер 2:2 13 4 3 6 26 - 27 15
8. Рапид Вена 12 4 2 6 14 - 13 14
9. Аустрия Лустенау 0:0 13 3 4 6 16 - 24 13
10. Альтах 2:2 13 3 3 7 17 - 28 12
11. Рид 0:0 13 3 3 7 9 - 18 12
12. Хартберг 12 3 1 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 7 4 3 0 11 - 3 15
3. ЛАСК 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Аустрия Лустенау 0:0 6 2 2 2 8 - 12 8
5. Аустрия Вена 6 2 2 2 9 - 10 8
6. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
7. Аустрия Клагенфурт 6 2 1 3 7 - 10 7
8. Альтах 2:2 7 2 1 4 10 - 14 7
9. Рид 0:0 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Хартберг 6 2 0 4 7 - 14 6
11. Вольфсбергер 2:2 7 1 2 4 12 - 17 5
12. Рапид Вена 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 18 - 5 15
2. Аустрия Клагенфурт 7 4 1 2 15 - 13 13
3. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
4. Штурм 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Аустрия Вена 6 3 1 2 12 - 11 10
6. Вольфсбергер 2:2 6 3 1 2 14 - 10 10
7. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 4 10
8. Сваровски Тироль 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Рид 0:0 7 1 2 4 3 - 9 5
10. Аустрия Лустенау 0:0 7 1 2 4 8 - 12 5
11. Альтах 2:2 6 1 2 3 7 - 14 5
12. Хартберг 6 1 1 4 6 - 10 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 8
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Вольфсбергер Барибо Тай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Рид Leo Mikic 2 2
Штурм Газибегович Юсуф 5
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    50'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Нухиу Атдхи пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    47'
    Форсон Аманква получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Барибо Тай бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Бишоф Ной бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Бишоф Ной бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Ляйтгеб Марио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
Альтах
3.70
4.15
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вольфсбергер 2:2 Альтах онлайн

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