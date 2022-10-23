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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Вольфсбергер
2:3
Конец матча
Альтах
0'
1:0
4' Гол
Ляйтгеб Марио
1:1
11' Гол
Бишоф Ной
1:2
29' Гол
Бишоф Ной
2:2
38' Гол
Барибо Тай
45' Желтая карточка
Форсон Аманква
2:2
45' Не забитый пенальти
Нухиу Атдхи
2:3
71' Гол
Тибиди Алексис
77' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
81' Желтая карточка
Йегер Лукас
87' Желтая карточка
Омич Эрвин
89' Желтая карточка
Тартаротти Йоханнес
89' Желтая карточка
Мэлоун Морис
90'+6
1
Бонманн
Хендрик
6
Верачниг
Николас
22
Баумгартнер
Доминик
24
Raphael
Schifferl
12
Matteo
Anzolin
70
Балло
Тьерно
16
Ляйтгеб
Марио
7
Кершбаумер
Константин
77
Мэлоун
Морис
18
Рёчер
Торстен
11
Барибо
Тай
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
28
Jan
Jurcec
15
Форсон
Аманква
7
Бишоф
Ной
23
Йегер
Лукас
42
Нимага
Бакари
29
Тибиди
Алексис
9
Нухиу
Атдхи
Вольфсбергер
4-3-1-2
Альтах
5-4-1

История личных встреч

Вольфсбергер
Альтах

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

25 матчей

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:2
Б
3:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барибо Тай 7 (1) 0.54
Рёчер Торстен 4 0.31
Мэлоун Морис 2 0.15
Яшич Адис 2 0.15
Кершбаумер Константин 2 0.15
Augustine Boakye 2 0.15
Новак Михаэль 1 0.08
Балло Тьерно 1 0.08
Вергос Николаос 1 (1) 0.08
Ляйтгеб Марио 1 0.08
Визингер Дарио 1 0.08
Raphael Schifferl 1 0.08
Писингер Симон 0 0
Баумгартнер Доминик 0 0
Matteo Anzolin 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нухиу Атдхи 7 0.54
Тибиди Алексис 5 0.38
Бишоф Ной 2 0.15
Тартаротти Йоханнес 1 0.08
Jan Jurcec 1 0.08
Йегер Лукас 1 0.08
Турнвальд Мануэль 0 0
Форсон Аманква 0 0
Шрайнер Эммануэль 0 0
Нимага Бакари 0 0
Букта Чаба 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйтгеб Марио 2 0
Рёчер Торстен 2 0
Писингер Симон 2 0
Новак Михаэль 2 0
Matteo Anzolin 2 0
Кершбаумер Константин 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Бонманн Хендрик 1 0
Вергос Николаос 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Мэлоун Морис 1 0
Барибо Тай 1 0
Балло Тьерно 1 0
Яшич Адис 1 0
Raphael Schifferl 1 0
Верачниг Николас 1 0
Омич Эрвин 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нухиу Атдхи 3 1
Райтер Доминик 3 1
Цвишенбруггер Ян 3 0
Йегер Лукас 3 0
Эдокполор Носа Ийобоса 3 0
Шрайнер Эммануэль 2 0
Турнвальд Мануэль 2 0
Форсон Аманква 2 0
Тибиди Алексис 2 0
Хаудум Штефан 1 0
Гугганиг Лукас 1 0
Тартаротти Йоханнес 1 0
Ндиайе Пап-Альюн II 1 0
Felix Strauss 1 0
Jan Jurcec 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

19
14
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
16%
3
21%
1-15
5
26%
1
7%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
1
5%
5
36%
76-90

Забито

14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
4
29%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
5
36%
3
33%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
3
30%
5
33%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Забито

25
17
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
6
24%
3
18%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
3
12%
5
29%
29%
61-75
7
28%
4
24%
76-90

Пропущено

29
29
18 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
17%
4
14%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
7
24%
4
14%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
2
7%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Вольфсбергер - Рид 1:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3
Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4
Альтах
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0
Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 9 3 1 29 - 8 30
2. Штурм 13 8 4 1 22 - 8 28
3. ЛАСК 0:0 13 6 5 2 23 - 16 23
4. Аустрия Клагенфурт 13 6 2 5 22 - 23 20
5. Аустрия Вена 0:0 13 5 4 4 21 - 21 19
6. Сваровски Тироль 13 5 2 6 22 - 24 17
7. Альтах 13 4 2 7 18 - 28 14
8. Вольфсбергер 13 4 2 7 26 - 28 14
9. Рапид Вена 12 4 2 6 14 - 13 14
10. Аустрия Лустенау 13 3 4 6 16 - 24 13
11. Рид 13 3 3 7 9 - 18 12
12. Хартберг 12 3 1 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 7 4 3 0 11 - 3 15
3. ЛАСК 0:0 7 3 2 2 11 - 11 11
4. Аустрия Лустенау 6 2 2 2 8 - 12 8
5. Аустрия Вена 0:0 6 2 2 2 9 - 10 8
6. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
7. Аустрия Клагенфурт 6 2 1 3 7 - 10 7
8. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
9. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Хартберг 6 2 0 4 7 - 14 6
11. Вольфсбергер 7 1 1 5 12 - 18 4
12. Рапид Вена 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 18 - 5 15
2. Аустрия Клагенфурт 7 4 1 2 15 - 13 13
3. ЛАСК 0:0 6 3 3 0 12 - 5 12
4. Штурм 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Аустрия Вена 0:0 7 3 2 2 12 - 11 11
6. Вольфсбергер 6 3 1 2 14 - 10 10
7. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 4 10
8. Сваровски Тироль 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Альтах 6 2 1 3 8 - 14 7
10. Рид 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
12. Хартберг 6 1 1 4 6 - 10 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 8
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Вольфсбергер Барибо Тай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 3
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      50'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Нухиу Атдхи пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      47'
      Форсон Аманква получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Барибо Тай бьет в цель!
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Бишоф Ной бьет в цель!
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Бишоф Ной бьет в цель!
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Ляйтгеб Марио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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