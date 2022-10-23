Тур: 13. Стадион: Лавантталь Арена.
2:3
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЛяйтгеб Марио
1:1
11' ГолБишоф Ной
1:2
29' ГолБишоф Ной
2:2
38' ГолБарибо Тай
45' Желтая карточкаФорсон Аманква
2:2
45' Не забитый пенальтиНухиу Атдхи
2:3
71' ГолТибиди Алексис
77' Желтая карточкаЛяйтгеб Марио
81' Желтая карточкаЙегер Лукас
87' Желтая карточкаОмич Эрвин
89' Желтая карточкаТартаротти Йоханнес
89' Желтая карточкаМэлоун Морис
90'+6
Ход матча
4'
1:0
11'
1:1
29'
1:2
38'
2:2
45'
45'
2:2
71'
2:3
77'
80'
81'
87'
89'
70
Балло
Тьерно
77
Мэлоун
Морис
11
Барибо
Тай
13
Касали
Тино
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Балло ТьерноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мэлоун МорисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Барибо ТайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Jan JurcecЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Miroslav Klose
История личных встреч
Вольфсбергер
Альтах
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
25 матчей
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
52%
28%
5 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
32%
52%
16%
8 побед 13 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барибо Тай
|7 (1)
|0.54
|Рёчер Торстен
|4
|0.31
|Мэлоун Морис
|2
|0.15
|Яшич Адис
|2
|0.15
|Кершбаумер Константин
|2
|0.15
|Augustine Boakye
|2
|0.15
|Новак Михаэль
|1
|0.08
|Балло Тьерно
|1
|0.08
|Вергос Николаос
|1 (1)
|0.08
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.08
|Визингер Дарио
|1
|0.08
|Raphael Schifferl
|1
|0.08
|Писингер Симон
|0
|0
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Matteo Anzolin
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нухиу Атдхи
|7
|0.54
|Тибиди Алексис
|5
|0.38
|Бишоф Ной
|2
|0.15
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.08
|Jan Jurcec
|1
|0.08
|Йегер Лукас
|1
|0.08
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|Форсон Аманква
|0
|0
|Шрайнер Эммануэль
|0
|0
|Нимага Бакари
|0
|0
|Букта Чаба
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйтгеб Марио
|2
|0
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Новак Михаэль
|2
|0
|Matteo Anzolin
|2
|0
|Кершбаумер Константин
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Бонманн Хендрик
|1
|0
|Вергос Николаос
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Мэлоун Морис
|1
|0
|Барибо Тай
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
|Raphael Schifferl
|1
|0
|Верачниг Николас
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нухиу Атдхи
|3
|1
|Райтер Доминик
|3
|1
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|Йегер Лукас
|3
|0
|Эдокполор Носа Ийобоса
|3
|0
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|Форсон Аманква
|2
|0
|Тибиди Алексис
|2
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|Ндиайе Пап-Альюн II
|1
|0
|Felix Strauss
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
19
14
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
16%
3
21%
1-15
5
26%
1
7%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
1
5%
5
36%
76-90
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
4
29%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
5
36%
3
33%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
3
30%
5
33%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
1
10%
4
27%
76-90
Забито
25
17
12 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
6
24%
3
18%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
3
12%
2
12%
46-60
3
12%
5
29%
29%
61-75
7
28%
4
24%
76-90
Пропущено
29
29
18 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
5
17%
4
14%
1-15
6
21%
3
10%
16-30
7
24%
4
14%
31-45
5
17%
5
17%
46-60
4
14%
4
14%
61-75
2
7%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Блау-Вайс - Вольфсбергер 1:3 Штурм - Вольфсбергер 3:2 Вольфсбергер - Рид 1:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:3
Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Дойчландсбергер - Вольфсбергер 1:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Вольфсбергер - Мольде 0:4 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Мольде - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:1 Гзира Юнайтед - Вольфсбергер 0:4 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Вольфсбергер - Гзира Юнайтед 0:0 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Вольфсбергер - Штурм 1:1 Кюхль - Вольфсбергер 1:4
Альтах
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Альтах - Хартберг 1:0 Альтах - Ред Булл Зальцбург 2:3 Рид - Альтах 2:3 Альтах - Дорнбирн 2:0
Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Адмира - Альтах 3:0 ЛАСК - Альтах 4:1 Альтах - Аустрия Лустенау 1:2 Штурм - Альтах 4:0 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Альтах - Вольфсбергер 2:2 Хартберг - Альтах 2:1 Электра - Альтах 1:3 Альтах - Винтертур 1:1 Альтах - Люцерн 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Альтах 0:3 Альтах - Рид 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|9
|3
|1
|29 - 8
|30
|2.
|Штурм
|13
|8
|4
|1
|22 - 8
|28
|3.
|ЛАСК
|0:0
|13
|6
|5
|2
|23 - 16
|23
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|13
|6
|2
|5
|22 - 23
|20
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|6.
|Сваровски Тироль
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|7.
|Альтах
|13
|4
|2
|7
|18 - 28
|14
|8.
|Вольфсбергер
|13
|4
|2
|7
|26 - 28
|14
|9.
|Рапид Вена
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|10.
|Аустрия Лустенау
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|11.
|Рид
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|12.
|Хартберг
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|3.
|ЛАСК
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|4.
|Аустрия Лустенау
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|8.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|9.
|Рид
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Хартберг
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|11.
|Вольфсбергер
|7
|1
|1
|5
|12 - 18
|4
|12.
|Рапид Вена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|18 - 5
|15
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|ЛАСК
|0:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|4.
|Штурм
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|6.
|Вольфсбергер
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|7.
|Рапид Вена
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|8.
|Сваровски Тироль
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Альтах
|6
|2
|1
|3
|8 - 14
|7
|10.
|Рид
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|11.
|Аустрия Лустенау
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|12.
|Хартберг
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|8
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|7 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|8 (1)
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 4
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|5
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3