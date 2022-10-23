Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' Команда Гронинген забила мяч, хотя лучше играли соперники

40' Обиспо Армандо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

39' Г О О О О Л - Рикардо Пепи первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

39' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Хорошую попытку сделал Нгонж Сириль . Удар в створ, но вратарь начеку

38' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Рамальо Андре выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.

37' Удар от ворот произведет Гронинген

37' Симонс Хави пробует нанести удар издали, но Ян де Бур держит все под контролем

37' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет ПСВ

36' Luciano Valente не смог попасть в створ ударом издали

35' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Обиспо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом

18' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Оооо... вот это был удар! Тиль Гус должен был забить с этой позиции.

17' Тиль Гус нанес удар головой, но Ян де Бур спокойно отбил мяч.

17' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет ПСВ

10' Luciano Valente не смог попасть в створ ударом издали

10' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Гронинген

9' Оооо... вот это был удар! Тиль Гус должен был забить с этой позиции.

9' Тиль Гус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Тезе Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хорошую попытку сделал Гакпо Коди . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Макс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Матч возобновлен

4' Тиль Гус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

3' Макс Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' ПСВ начинает с центра поля