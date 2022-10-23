Тур: 11. Стадион: Евроборг. Главный судья: Хиглер Деннис
0'
1:0
39' ГолПепи Рикардо
2:0
43' ГолБалкер Радинио
3:0
45' ГолНгонж Сириль
3:1
45' ГолСангаре Ибрахим
Ход матча
39'
1:0
43'
2:0
45'
3:0
45'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
25
Де
Бур
Ян
18
Дубвик
Исак
27
Нгонж
Сириль
31
Макс
Филипп
23
Веерман
Йоэй
11
Гакпо
Коди
20
Тиль
Гус
- Основной состав
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
-
20 Тиль ГусНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Нистелрой Руд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
ПСВ
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед
31 матч
12.9%
22.6%
64.5%
4 победы 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
9.7%
41.9%
48.4%
3 победы 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
19.4%
29%
51.6%
6 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|5 (1)
|0.45
|Нгонж Сириль
|2
|0.18
|Ларсен Йорген
|1
|0.09
|Дуарте Ларос
|1
|0.09
|Суслов Томаш
|1
|0.09
|Крюгер Флориан
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|9 (2)
|0.82
|Симонс Хави
|8
|0.73
|Тиль Гус
|4
|0.36
|Веерман Йоэй
|2
|0.18
|Обиспо Армандо
|2
|0.18
|Эль-Гази Анвар
|2
|0.18
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.18
|Бакайоко Жоан
|2
|0.18
|Де Йонг Люк
|1
|0.09
|Брэнтуэйт Джерред
|1
|0.09
|Савио III
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Хувер Ки-Джана
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|3
|0
|Балкер Радинио
|1
|1
|Сверко Марин
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|Luciano Valente
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макс Филипп
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
13
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
40%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
27%
1
13%
61-75
3
27%
3
38%
76-90
Забито
4
20
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
25%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
75%
1
5%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Пропущено
12
8
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
9
33
5 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
33%
4
12%
1-15
0
0%
5
15%
16-30
2
22%
7
21%
31-45
0
0%
7
21%
46-60
3
33%
2
6%
61-75
1
11%
8
24%
76-90
Пропущено
23
16
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
13%
2
13%
1-15
2
9%
4
25%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
5
22%
3
19%
61-75
7
30%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Дордрехт - Гронинген 0:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4
Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1
Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|11
|9
|1
|1
|38 - 10
|28
|2.
|ПСВ
|1:3
|11
|8
|0
|3
|36 - 17
|24
|3.
|Фейеноорд
|11
|7
|3
|1
|27 - 12
|24
|4.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|2
|2
|21 - 12
|23
|5.
|Твенте
|0:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 7
|20
|6.
|Спарта Роттердам
|10
|5
|2
|3
|16 - 11
|17
|7.
|Валвейк
|11
|3
|5
|3
|21 - 18
|14
|8.
|Херенвен
|10
|3
|5
|2
|9 - 9
|14
|9.
|Эксельсиор
|11
|4
|1
|6
|14 - 28
|13
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|2:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|11.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|12.
|Утрехт
|10
|3
|3
|4
|12 - 18
|12
|13.
|Витесс
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|11
|14.
|Гронинген
|3:1
|11
|3
|2
|6
|13 - 23
|11
|15.
|НЕК Неймеген
|1:2
|11
|1
|7
|3
|10 - 11
|10
|16.
|Камбюр
|0:0
|11
|2
|3
|6
|8 - 17
|9
|17.
|Эммен
|11
|1
|3
|7
|9 - 24
|6
|18.
|Волендам
|10
|1
|3
|6
|11 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:3
|5
|5
|0
|0
|22 - 6
|15
|2.
|Твенте
|0:0
|5
|5
|0
|0
|15 - 1
|15
|3.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|23 - 3
|13
|4.
|Спарта Роттердам
|6
|4
|0
|2
|13 - 6
|12
|5.
|Фейеноорд
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Эксельсиор
|5
|3
|0
|2
|8 - 10
|9
|7.
|Валвейк
|6
|2
|2
|2
|15 - 12
|8
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|9.
|Херенвен
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|10.
|Гронинген
|3:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|11.
|Фортуна Ситтард
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|12.
|Эммен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|14.
|Гоу Эхед Иглс
|2:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|15.
|Витесс
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|16.
|Камбюр
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|НЕК Неймеген
|1:2
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|18.
|Волендам
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|6
|5
|0
|1
|14 - 6
|15
|2.
|Аякс
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|3.
|Фейеноорд
|6
|4
|1
|1
|17 - 11
|13
|4.
|ПСВ
|1:3
|6
|3
|0
|3
|14 - 11
|9
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|2:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|6.
|Утрехт
|5
|2
|1
|2
|10 - 14
|7
|7.
|НЕК Неймеген
|1:2
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Валвейк
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Херенвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|10.
|Витесс
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Спарта Роттердам
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Камбюр
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|13.
|Твенте
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|Фортуна Ситтард
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Гронинген
|3:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|16.
|Эксельсиор
|6
|1
|1
|4
|6 - 18
|4
|17.
|Волендам
|6
|0
|3
|3
|5 - 17
|3
|18.
|Эммен
|6
|0
|0
|6
|4 - 17
|0
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|ПСВ
|Гакпо Коди
|11 (7)
|ПСВ
|Симонс Хави
|8 (3)
|Аякс
|Броббей Брайан
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (2)
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|8 (1)
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|1 4
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|4
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|4
|Фортуна Ситтард
|Ферати Арианит
|4
|Валвейк
|Гаари Жюрьен
|4