Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

90' Хорошую попытку сделал Гакпо Коди . Удар в створ, но вратарь начеку

90' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

89' Касанвирджо Нерайшо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Оооо... вот это был удар! Данкерлёй Дамил должен был забить с этой позиции.

87' Хорошую попытку сделал Данкерлёй Дамил . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Оратмангун Рагнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Удар от ворот произведет Гронинген

86' Сангаре Ибрахим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Де Йонг Люк и попал в каркас ворот!

83' Удар от ворот произведет Гронинген

82' Удар от ворот произведет ПСВ

82' Матч возобновлен

81' Рикардо Пепи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Оратмангун Рагнар не смог попасть в створ ударом издали

81' Матч возобновлен

81' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

80' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Балкер Радинио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Оратмангун Рагнар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Пелюпесси Йоей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Матч возобновлен

78' Нгонж Сириль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Гакпо Коди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Ян де Бур спокойно отбил мяч.

72' Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Дуарте Ларос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет ПСВ

69' Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Гронинген

65' Рамальо Андре выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.

65' Удар от ворот произведет Гронинген

64' Тактическая замена. Паулос Абрахам уходит с поля и его заменяет Оратмангун Рагнар

63' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Паулос Абрахам нанес удар, но тот был заблокирован.

62' Удар от ворот произведет Гронинген

61' Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

60' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

59' Удар от ворот произведет ПСВ

59' Крюгер Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Нгонж Сириль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Гакпо Коди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' [team] вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Luciano Valente выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет ПСВ

56' Нгонж Сириль не смог попасть в створ ударом издали

56' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Ян де Бур держит все под контролем

55' Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гакпо Коди и попал в каркас ворот!

51' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Мадуэке Нони из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Удар от ворот произведет Гронинген

50' Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Дуарте Ларос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Мадуэке Нони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.