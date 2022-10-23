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Голландия: Эредивизие
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Гронинген
4:2
Конец матча
ПСВ
0'
1:0
39' Гол
Пепи Рикардо
2:0
43' Гол
Балкер Радинио
3:0
45' Гол
Нгонж Сириль
3:1
45' Гол
Сангаре Ибрахим
3:2
76' Гол
Тиль Гус
4:2
90' Гол
Пелюпесси Йоей
90'+7

Ход матча

39'
Пепи Рикардо
1:0
43'
Балкер Радинио
(Дуарте Ларос)
2:0
45'
Нгонж Сириль
3:0
45'
3:1
Сангаре Ибрахим
(Гакпо Коди)
46'
 
Мадуэке Нони
Эль-Гази Анвар
56'
 
Де Йонг Люк
Веерман Йоэй
64'
Пелюпесси Йоей
Luciano Valente
 
64'
Оратмангун Рагнар
Paulos Abraham
 
69'
 
Жуниор Мауро
Макс Филипп
76'
3:2
Тиль Гус
(Гакпо Коди)
83'
Лундквист Рамон-Паскаль
Крюгер Флориан
 
83'
Данкерлёй Дамил
Нгонж Сириль
 
87'
Сверко Марин
Дубвик Исак
 
90'
Пелюпесси Йоей
(Данкерлёй Дамил)
4:2

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 10
  • 2 Угловые 13
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Де
Бур
Ян
21
Касанвирджо
Нерайшо
12
Балкер
Радинио
5
Те
Вирик
Мик
18
Дубвик
Исак
40
Luciano
Valente
6
Дуарте
Ларос
27
Нгонж
Сириль
23
Крюгер
Флориан
11
Paulos
Abraham
9
Пепи
Рикардо
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
4
Обиспо
Армандо
31
Макс
Филипп
6
Сангаре
Ибрахим
23
Веерман
Йоэй
21
Эль-Гази
Анвар
7
Симонс
Хави
11
Гакпо
Коди
20
Тиль
Гус
Гронинген
4-2-3-1
ПСВ
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
ПСВ

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 16 побед

31 матч

12.9%
22.6%
64.5%
4 победы 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

9.7%
41.9%
48.4%
3 победы 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

19.4%
29%
51.6%
6 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

Э
0:1
Э
5:2
Э
1:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:3
Э
2:0
С
0:3
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:3
Э
1:0
Э
5:2
Э
1:3
Э
3:0
Э
6:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 5 (1) 0.45
Нгонж Сириль 3 0.27
Дуарте Ларос 1 0.09
Ларсен Йорген 1 0.09
Пелюпесси Йоей 1 0.09
Балкер Радинио 1 0.09
Суслов Томаш 1 0.09
Данкерлёй Дамил 0 0
Крюгер Флориан 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 9 (2) 0.82
Симонс Хави 8 0.73
Тиль Гус 5 0.45
Сангаре Ибрахим 3 0.27
Веерман Йоэй 2 0.18
Обиспо Армандо 2 0.18
Эль-Гази Анвар 2 0.18
Бакайоко Жоан 2 0.18
Де Йонг Люк 1 0.09
Брэнтуэйт Джерред 1 0.09
Савио III 0 0
Макс Филипп 0 0
Хувер Ки-Джана 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Мвене Филлипп 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 3 0
Балкер Радинио 1 1
Сверко Марин 2 0
Суслов Томаш 2 0
Каллей Яхья 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Luciano Valente 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 2 0
Тиль Гус 2 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Бакайоко Жоан 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
15
7 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
22%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
56%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Забито

4
20
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
25%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
3
75%
1
5%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Пропущено

12
8
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

13
35
8 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
23%
4
11%
1-15
0
0%
5
14%
16-30
5
38%
8
23%
31-45
0
0%
7
20%
46-60
3
23%
2
6%
61-75
2
15%
9
26%
76-90

Пропущено

25
20
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
12%
2
10%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
4
16%
5
25%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
5
20%
3
15%
61-75
8
32%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Дордрехт - Гронинген 0:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Валвейк 2:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 1:4
Спарта Роттердам - Гронинген 2:1 Камбюр - Гронинген 0:1 Гронинген - Витесс 0:1 НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Арсенал - ПСВ 1:0 ПСВ - Утрехт 6:1 ПСВ - Цюрих 5:0 Херенвен - ПСВ 0:1
Цюрих - ПСВ 1:5 Камбюр - ПСВ 3:0 ПСВ - Фейеноорд 4:3 ПСВ - Валвейк 1:0 ПСВ - Будё-Глимт 1:1 Твенте - ПСВ 2:1 ПСВ - Волендам 7:1 Эксельсиор - ПСВ 1:6 ПСВ - Рейнджерс 0:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5 ПСВ - Монако 3:2 ПСВ - Эммен 4:1 Монако - ПСВ 1:1 Аякс - ПСВ 3:5 ПСВ - Бетис 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 11 9 1 1 38 - 10 28
2. ПСВ 11 8 0 3 37 - 18 24
3. Фейеноорд 11 7 3 1 27 - 12 24
4. АЗ Алкмаар 11 7 2 2 21 - 12 23
5. Твенте 11 7 1 3 19 - 7 22
6. Спарта Роттердам 0:1 11 5 2 4 16 - 12 17
7. Утрехт 1:0 11 4 3 4 13 - 18 15
8. Валвейк 11 3 5 3 21 - 18 14
9. Херенвен 10 3 5 2 9 - 9 14
10. Эксельсиор 11 4 1 6 14 - 28 13
11. Фортуна Ситтард 11 3 3 5 14 - 19 12
12. НЕК Неймеген 11 1 8 2 12 - 12 11
13. Витесс 11 3 2 6 13 - 22 11
14. Гронинген 11 3 2 6 14 - 24 11
15. Гоу Эхед Иглс 11 2 4 5 15 - 20 10
16. Камбюр 11 2 2 7 8 - 18 8
17. Эммен 11 1 3 7 9 - 24 6
18. Волендам 10 1 3 6 11 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 5 5 0 0 22 - 6 15
2. Твенте 5 5 0 0 15 - 1 15
3. Аякс 5 4 1 0 23 - 3 13
4. Спарта Роттердам 0:1 6 4 0 2 13 - 6 12
5. Фейеноорд 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Эксельсиор 5 3 0 2 8 - 10 9
7. Херенвен 5 2 2 1 4 - 3 8
8. АЗ Алкмаар 5 2 2 1 7 - 6 8
9. Утрехт 1:0 6 2 2 2 3 - 4 8
10. Валвейк 6 2 2 2 15 - 12 8
11. Фортуна Ситтард 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Гронинген 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Эммен 5 1 3 1 5 - 7 6
14. Гоу Эхед Иглс 6 1 2 3 8 - 11 5
15. Витесс 6 1 2 3 8 - 15 5
16. НЕК Неймеген 6 0 5 1 7 - 8 5
17. Волендам 4 1 0 3 6 - 11 3
18. Камбюр 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 6 5 0 1 14 - 6 15
2. Аякс 6 5 0 1 15 - 7 15
3. Фейеноорд 6 4 1 1 17 - 11 13
4. ПСВ 6 3 0 3 15 - 12 9
5. Твенте 6 2 1 3 4 - 6 7
6. Утрехт 1:0 5 2 1 2 10 - 14 7
7. НЕК Неймеген 5 1 3 1 5 - 4 6
8. Валвейк 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Херенвен 5 1 3 1 5 - 6 6
10. Витесс 5 2 0 3 5 - 7 6
11. Гоу Эхед Иглс 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Фортуна Ситтард 5 1 2 2 5 - 8 5
13. Спарта Роттердам 0:1 5 1 2 2 3 - 6 5
14. Камбюр 5 1 2 2 5 - 10 5
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 12 4
16. Эксельсиор 6 1 1 4 6 - 18 4
17. Волендам 6 0 3 3 5 - 17 3
18. Эммен 6 0 0 6 4 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Гакпо Коди 11 (9)
ПСВ Симонс Хави 8 (3)
Аякс Броббей Брайан 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (2)
Фейеноорд Перейра Данило II 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 1 4
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 4
НЕК Неймеген Таннан Уссама 4
Витесс Виттек Максимилиан 4
Фортуна Ситтард Ферати Арианит 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Гронинген: 35%, ПСВ: 65%.
  • 96'
    Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Лундквист Рамон-Паскаль из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Угловой
    96'
    Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Те Вирик Мик из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      90'
      Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Гакпо Коди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      89'
      Касанвирджо Нерайшо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Угловой
      89'
      Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 88'
      Касанвирджо Нерайшо успешно блокирует удар.
    • 88'
      Де Йонг Люк делает скидку к воротам
    • 88'
      Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 88'
      Де Бур Ян из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      88'
      Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Тактическая замена. Дубвик Исак уходит с поля и его заменяет Сверко Марин
    • 87'
      Бенитес Вальтер делает важнейший сейв!
    • 87'
      Оооо... вот это был удар! Данкерлёй Дамил должен был забить с этой позиции.
    • 87'
      Хорошую попытку сделал Данкерлёй Дамил. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 87'
      Оратмангун Рагнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 86'
      Сангаре Ибрахим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • Угловой
      86'
      Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 85'
      Те Вирик Мик из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Контроль мяча: Гронинген: 35%, ПСВ: 65%.
    • 85'
      Лундквист Рамон-Паскаль из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      ПСВ начинает контратаку
    • 84'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Де Йонг Люк и попал в каркас ворот!
    • Угловой
      84'
      Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 84'
      Балкер Радинио успешно блокирует удар.
    • 84'
      Гакпо Коди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 83'
      Тактическая замена. Нгонж Сириль уходит с поля и его заменяет Данкерлёй Дамил
    • 83'
      Тактическая замена. Крюгер Флориан уходит с поля и его заменяет Лундквист Рамон-Паскаль
    • 82'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 82'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      81'
      Рикардо Пепи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 81'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 81'
      Оратмангун Рагнар не смог попасть в створ ударом издали
    • 81'
      Матч возобновлен
    • 81'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 80'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 80'
      Контроль мяча: Гронинген: 34%, ПСВ: 66%.
    • 79'
      Балкер Радинио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 79'
      Оратмангун Рагнар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 79'
      Пелюпесси Йоей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 78'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      78'
      Нгонж Сириль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 78'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      78'
      Тиль Гус наказан за толчок Те Вирик Мик
    • 77'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 77'
      Мадуэке Нони сделал ключевой пас для гола!
    • 76'
      Гакпо Коди сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      76'
      ГОООООЛ - Тиль Гус ПСВ забивает ударом головой
    • 76'
      Гакпо Коди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 76'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 75'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 75'
      Контроль мяча: Гронинген: 34%, ПСВ: 66%.
    • 75'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 74'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 74'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      73'
      Гакпо Коди нарушает правила. Балкер Радинио пострадал
    • 73'
      Де Йонг Люк нанес удар головой, но Ян де Бур спокойно отбил мяч.
    • 72'
      Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 72'
      Балкер Радинио из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      72'
      Нгонж Сириль задерживает мяч рукой
    • 71'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 71'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что Крюгер Флориан из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
    • 70'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 70'
      Дуарте Ларос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 70'
      Контроль мяча: Гронинген: 35%, ПСВ: 65%.
    • 69'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 69'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 69'
      Тактическая замена. Макс Филипп уходит с поля и его заменяет Жуниор Мауро
    • 69'
      Рикардо Пепи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 69'
      Обиспо Армандо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 68'
      Шанс! Тиль Гус из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 67'
      Макс Филипп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 66'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 65'
      Рамальо Андре выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 65'
      Контроль мяча: Гронинген: 35%, ПСВ: 65%.
    • 64'
      Тактическая замена. Паулос Абрахам уходит с поля и его заменяет Оратмангун Рагнар
    • 64'
      Тактическая замена. Luciano Valente уходит с поля и его заменяет Пелюпесси Йоей
    • Фол, нарушение
      63'
      Де Йонг Люк нарушает правила. Дубвик Исак пострадал
    • 63'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      63'
      Крюгер Флориан нарушает правила. Симонс Хави пострадал
    • 62'
      Рамальо Андре успешно блокирует удар.
    • 62'
      Паулос Абрахам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 61'
      Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 61'
      Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 60'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 60'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 60'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 60'
      Мадуэке Нони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 60'
      Дубвик Исак успешно блокирует удар.
    • 59'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 59'
      Крюгер Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 59'
      Нгонж Сириль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 59'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 58'
      Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 58'
      Гакпо Коди создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 58'
      ПСВ начинает контратаку
    • 58'
      Тиль Гус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      [team] вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Балкер Радинио успешно блокирует удар.
    • 57'
      Гакпо Коди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 57'
      ПСВ начинает контратаку
    • 57'
      Макс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Luciano Valente выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 56'
      Тактическая замена. Веерман Йоэй уходит с поля и его заменяет Де Йонг Люк
    • 56'
      Нгонж Сириль не смог попасть в створ ударом издали
    • 56'
      Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Контроль мяча: Гронинген: 34%, ПСВ: 66%.
    • 55'
      Гакпо Коди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Ян де Бур держит все под контролем
    • Угловой
      55'
      Гакпо Коди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 54'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 54'
      ПСВ начинает контратаку
    • 54'
      Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Те Вирик Мик успешно блокирует удар.
    • 53'
      Гакпо Коди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 52'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 52'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 52'
      Гакпо Коди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Симонс Хави нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Касанвирджо Нерайшо успешно блокирует удар.
    • 51'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Гакпо Коди и попал в каркас ворот!
    • 51'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 51'
      Мадуэке Нони из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 50'
      Шанс! Обиспо Армандо из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 50'
      Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Гронинген: 35%, ПСВ: 65%.
    • Фол, нарушение
      50'
      Luciano Valente из команды Гронинген заходит слишком далеко, он валит Мадуэке Нони.
    • 49'
      Дуарте Ларос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 49'
      Мадуэке Нони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Тезе Джордан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 47'
      Шанс! Рамальо Андре из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • Угловой
      47'
      Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 47'
      Веерман Йоэй нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      47'
      Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 46'
      Дубвик Исак ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      46'
      Luciano Valente нарушает правила. Гакпо Коди пострадал
    • 46'
      Тактическая замена. Эль-Гази Анвар уходит с поля и его заменяет Мадуэке Нони
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 48'
      Гакпо Коди сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      ГОООООЛ - Сангаре Ибрахим ПСВ забивает ударом головой
    • Фол, нарушение
      48'
      Те Вирик Мик наказан за толчок Симонс Хави
    • 48'
      Гакпо Коди из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Сангаре Ибрахим плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 47'
      ПСВ контролирует мяч.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Нгонж Сириль из команды Гронинген левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 46'
      Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 45'
      Балкер Радинио выиграл воздушное противоборство у Тиль Гус.
    • 45'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Гронинген: 34%, ПСВ: 66%.
    • 44'
      Обиспо Армандо выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.
    • 44'
      Балкер Радинио выиграл воздушное противоборство у Симонс Хави.
    • 43'
      Дуарте Ларос сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      43'
      ГОООООЛ - Балкер Радинио Гронинген забивает ударом головой
    • Угловой
      43'
      Дуарте Ларос из команды Гронинген подал угловой слева.
    • 42'
      Веерман Йоэй успешно блокирует удар.
    • 42'
      Крюгер Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 42'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 42'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 41'
      Макс Филипп ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Команда Гронинген забила мяч, хотя лучше играли соперники
    • 40'
      Контроль мяча: Гронинген: 32%, ПСВ: 68%.
    • 40'
      Обиспо Армандо плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Рикардо Пепи первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 39'
      Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Нгонж Сириль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      38'
      Тиль Гус нарушает правила. Те Вирик Мик пострадал
    • 38'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Рамальо Андре выиграл воздушное противоборство у Рикардо Пепи.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 37'
      Симонс Хави пробует нанести удар издали, но Ян де Бур держит все под контролем
    • 37'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 36'
      Luciano Valente не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Гронинген начинает контратаку
    • 36'
      Дубвик Исак ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Контроль мяча: Гронинген: 32%, ПСВ: 68%.
    • 35'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 35'
      Касанвирджо Нерайшо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Де Бур Ян взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Балкер Радинио из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Касанвирджо Нерайшо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
    • 32'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 31'
      Паулос Абрахам пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем
    • 31'
      Бенитес Вальтер из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Рамальо Андре из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      31'
      Дуарте Ларос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Контроль мяча: Гронинген: 30%, ПСВ: 70%.
    • 30'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Обиспо Армандо из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 29'
      Те Вирик Мик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Балкер Радинио из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Касанвирджо Нерайшо из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 26'
      Матч возобновлен
    • 25'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 25'
      Контроль мяча: Гронинген: 33%, ПСВ: 67%.
    • 25'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 24'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 22'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 22'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Офсайд
      21'
      Эль-Гази Анвар из команды ПСВ в офсайде
    • 21'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Гронинген: 34%, ПСВ: 66%.
    • 20'
      Касанвирджо Нерайшо из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      20'
      Гакпо Коди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 19'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      19'
      Дубвик Исак задерживает мяч рукой
    • 19'
      Обиспо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Игра в одни ворота сейчас. ПСВ доминирует и владеет мячом
    • 18'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Дуарте Ларос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Де Бур Ян делает важнейший сейв!
    • 17'
      Оооо... вот это был удар! Тиль Гус должен был забить с этой позиции.
    • 17'
      Тиль Гус нанес удар головой, но Ян де Бур спокойно отбил мяч.
    • 17'
      Эль-Гази Анвар из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 17'
      ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Контроль мяча: Гронинген: 37%, ПСВ: 63%.
    • 16'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 16'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Угловой
      16'
      Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Крюгер Флориан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      ПСВ начинает контратаку
    • 14'
      Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Гронинген контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      14'
      Макс Филипп задерживает мяч рукой
    • 13'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 13'
      Тезе Джордан выиграл воздушное противоборство у Нгонж Сириль.
    • 13'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 12'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 12'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Касанвирджо Нерайшо из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      11'
      Касанвирджо Нерайшо нарушает правила. Гакпо Коди пострадал
    • 11'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Гронинген: 47%, ПСВ: 53%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 10'
      Luciano Valente не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 9'
      Оооо... вот это был удар! Тиль Гус должен был забить с этой позиции.
    • 9'
      Тиль Гус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Тезе Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Симонс Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 8'
      Рамальо Андре успешно блокирует удар.
    • 8'
      Дуарте Ларос нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 7'
      Де Бур Ян из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Тиль Гус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Угловой
      6'
      Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 6'
      Хорошую попытку сделал Гакпо Коди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Макс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 6'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • Угловой
      5'
      Гакпо Коди из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 5'
      Luciano Valente из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Гронинген: 60%, ПСВ: 40%.
    • 5'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      4'
      Тиль Гус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 4'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Касанвирджо Нерайшо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Гакпо Коди
    • 3'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      3'
      Макс Филипп возвращается на поле.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      3'
      Макс Филипп из команды ПСВ покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
    • Травма, повреждение
      3'
      Макс Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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