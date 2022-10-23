  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Жирона
0:0
Первый тайм: 13'
Осасуна
0'

Ход матча

8'
 
Барха Энрике
Абдессамад Эззалзули

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 123
Жирона 26.8% (33)
X 48% (59)
Осасуна 25.2% (31)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жирона
Ничья
Осасуна
2.60
3.30
3.16
Все Коэффициенты
13
Гассанига
Пауло
20
Коуто
Ян
22
Буэно
Сантьяго
5
Давид
Лопес
16
Чичарито
21
Эррера
Янгель
18
Ромеу
Ориоль
14
Гарсия
Алеш
25
Вальехо
Ману
9
Кастельянос
Валентин
12
Вилья
Тони
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
4
Унаи
Гарсия
3
Круз
Хуан
20
Санчес
Мануэль
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
15
Пенья
Рубен
9
Авила
Эсекьель
12
Абдессамад
Эззалзули
Жирона
4-3-3
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Жирона
Осасуна

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

КК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикельме Родриго 3 0.3
Стуани Кристиан 3 (2) 0.3
Кастельянос Валентин 2 0.2
Мартинес Арнау 2 0.2
Ромеу Ориоль 1 0.1
Рейньер Жезус 1 0.1
Сайс Самуэль 1 (1) 0.1
Гутьеррес Мигель 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Бернардо Эспиноса 0 0
Вальехо Ману 0 0
Эррера Янгель 0 0
Буэно Сантьяго 0 0
Фернандес Валери 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авила Эсекьель 3 (1) 0.3
Кике Гарсия 2 (1) 0.2
Орос Аймар 2 (1) 0.2
Гарсия Рубен 1 0.1
Брашанац Дарко 1 0.1
Будимир Анте 1 0.1
Абдессамад Эззалзули 0 0
Унаи Гарсия 0 0
Пенья Рубен 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гутьеррес Мигель 2 0
Бернардо Эспиноса 2 0
Хуанпе Хуан 2 0
Буэно Сантьяго 2 0
Мичел Мадера 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Чичарито 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Давид Лопес 1 0
Эррера Янгель 1 0
Гарсия Алеш 1 0
Фернандес Валери 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Коуто Ян 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Давид III 5 1
Унаи Гарсия 3 1
Авила Эсекьель 2 1
Брашанац Дарко 3 0
Эррера Серхио 3 0
Пенья Рубен 1 1
Гарсия Рубен 2 0
Гомес Мойсес 2 0
Торро Лукас 2 0
Круз Хуан 2 0
Кике Гарсия 2 0
Орос Аймар 2 0
Будимир Анте 1 0
Видаль Начо 1 0
Монкайола Хон 1 0
Jagoba Arrasate 1 0
Абдессамад Эззалзули 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
3
75%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
8%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
4
31%
3
30%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
21%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
4
21%
3
30%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
4
21%
1
10%
61-75
2
11%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альмерия - Жирона 3:2 Жирона - Кадис 1:1 Атлетико М - Жирона 2:1 Жирона - Реал Сосьедад 3:5
Бетис - Жирона 2:1 Жирона - Вальядолид 2:1 Мальорка - Жирона 1:1 Жирона - Сельта 0:1 Жирона - Хетафе 3:1 Валенсия - Жирона 1:0 Жирона - Сарагоса 1:1 Жирона - Боливар 2:0 Наполи - Жирона 3:1 Жирона - Андорра 2:0 Бенфика - Жирона 4:2 Peralada - Жирона 0:0 Тенерифе - Жирона 1:3 Жирона - Тенерифе 0:0 Эйбар - Жирона 0:2 Жирона - Эйбар 0:1
Осасуна
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Осасуна - Эспаньол 1:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Осасуна - Валенсия 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 1:1
Вальядолид - Осасуна 0:2 Осасуна - Хетафе 0:2 Альмерия - Осасуна 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Осасуна - Кадис 2:0 Осасуна - Севилья 2:1 Мирандес - Осасуна 1:2 Осасуна - Бургос 1:0 Фейеноорд - Осасуна 1:2 Гронинген - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:0 Осасуна - Уэска 4:3 Осасуна - Тулуза 3:3 Осасуна - Мальорка 0:2 Атлетик Б - Осасуна 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Атлетико М Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Осасуна 0:0 Заявка 11 5 2 4 10 - 10 17
8. Вильярреал 0:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 6 16
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Альмерия 0:0 Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
15. Эспаньол Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
16. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
17. Жирона 0:0 Заявка 11 2 3 6 14 - 18 9
18. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
2. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3. Барселона Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
4. Осасуна 0:0 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
8. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
9. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
10. Альмерия 0:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
11. Вильярреал 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
12. Жирона 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
14. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Осасуна 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
12. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
19. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
20. Жирона 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      Монкайола Хон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Хавьер Эрнандес выиграл воздушное противоборство у Пенья Рубен.
    • 8'
      Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Жирона контролирует мяч.
    • 8'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 8'
      Abdessamad Ezzalzouli получил травму и заменен. Барха Энрике выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      7'
      Abdessamad Ezzalzouli на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 6'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 6'
      Жирона контролирует мяч.
    • 6'
      Жирона контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Жирона 26.8% (33)
    X 48% (59)
    Осасуна 25.2% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Осасуна
    2.60
    3.30
    3.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Жирона 0:0 Осасуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Жирона 0:0 Осасуна

    Исход игры
    Жирона
    26.8% (33)
    Ничья
    48% (59)
    Осасуна
    25.2% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.58% (29)
    Меньше
    75.42% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    70.34% (83)
    Нет
    29.66% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.9% (54)
    1:0 Жирона
    15.4% (19)
    1:2 Осасуна
    11.4% (14)
    0:1 Осасуна
    9.8% (12)
    2:1 Жирона
    9.8% (12)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Жирона
    Осасуна
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     