Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Эльче

48' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

48' Милья Пере выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Брайтвайт Мартин пробил со штрафного прямо в стенку

47' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Паласиос Элибельтон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' НЕТ КРАСНОЙ КАРТОЧКИ! - После просмотра повтора, судья изменил решение - Паласиос Элибельтон из команды Эльче получает жёлтую вместо красной.

44' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

41' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Хиль Оскар II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

39' Милья Пере создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Игрок из команды Эльче вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

38' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Кабрера Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Эльче

34' Оливан Бриан не смог попасть в створ ударом издали

33' Удар от ворот произведет Эспаньол

31' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Гутьеррес Хосе пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

28' Дардер Серхи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Эльче

27' Хиль Оскар II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Оливан Бриан из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Милья Пере создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Команда Эспаньол сравняла счет! Игра продолжается!

24' Эспозито Эду создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Дардер Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Эльче

21' Брайтвайт Мартин наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

21' Оливан Бриан из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Милья Пере выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Эльче

14' Пуадо Хавьер из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Эльче

12' Команда Эльче забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Бое Лукас из команды Эльче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Эльче

10' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Эльче

5' Матч возобновлен

4' Милья Пере на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Винисиус Соуза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

4' Удар от ворот произведет Эльче

3' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Кабрера Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Эльче начинает с центра поля