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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 17560 Главный судья: Мунуэра Хосе
Эспаньол
2:1
Второй тайм: 68'
Эльче
0'
4' Желтая карточка
Винисиус Соуза
0:1
11' Гол
Милья Пере
1:1
24' Гол
Пуадо Хавьер
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Паласиос Элибельтон
45' Желтая карточка
Паласиос Элибельтон
49' Желтая карточка
Бое Лукас
2:1
67' Гол

Ход матча

4'
Винисиус Соуза
 
11'
0:1
Милья Пере
(Бое Лукас)
24'
Пуадо Хавьер
(Эспозито Эду)
1:1
42'
 
Паласиос Элибельтон
45'
 
Паласиос Элибельтон
46'
 
Фернандес Хосан
Паласиос Элибельтон
46'
 
Фидель Чавес
Кольядо Алекс
49'
 
Бое Лукас
56'
 
Гумбау Херард
Гутьеррес Хосе
58'
Баре Кейди
Эспозито Эду
 
58'
Видаль Алеш
Пуадо Хавьер
 
67'
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 120
Эспаньол 93.3% (112)
X 5% (6)
Эльче 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Эльче
2.36
4.00
7.13
Все Коэффициенты
13
Лекомт
Бенжамен
2
Хиль
Оскар
II
24
Серхи
Гомес
4
Кабрера
Леандро
14
Оливан
Бриан
12
Винисиус
Соуза
17
Брайтвайт Мартин
10
Дардер
Серхи
20
Эспозито
Эду
7
Пуадо
Хавьер
9
Хоселу
Санмартин
13
Бадия
Эдгар
3
Роко
Энсо
5
Верду
Гонсало
6
Бигас
Педро
14
Паласиос
Элибельтон
23
Клерк
Карлос
15
Кольядо
Алекс
21
Маскарель
Омар
8
Гутьеррес
Хосе
10
Милья
Пере
9
Бое
Лукас
Эспаньол
4-1-4-1
Эльче
5-3-2

История личных встреч

Эспаньол
Эльче

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:2
П
1:1
П
2:1
П
3:1
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 7 (2) 0.64
Эспозито Эду 2 0.18
Брайтвайт Мартин 2 0.18
Дардер Серхи 1 0.09
Пуадо Хавьер 1 0.09
Оливан Бриан 0 0
Эльче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милья Пере 3 (1) 0.27
Понсе Эсекель 2 0.18
Бое Лукас 1 0.09
Кольядо Алекс 1 0.09
Гумбау Херард 0 0
Клерк Карлос 0 0
Рохер Марти 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Соуза 4 0
Хиль Оскар II 4 0
Брайтвайт Мартин 1 1
Гомес Даниэль 2 0
Оливан Бриан 2 0
Лекомт Бенжамен 0 1
Серхи Гомес 0 1
Диего Мартинез 1 0
Кабрера Леандро 1 0
Хоселу Санмартин 1 0
Дардер Серхи 1 0
Видаль Алеш 1 0
Лосано Поль 1 0
Калеро Фернандо 1 0
Рибаудо Нико 1 0
Эльче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 4 0
Бое Лукас 2 1
Бигас Педро 3 0
Милья Пере 3 0
Моренте Тете 3 0
Родригес Франсиско 1 1
Верду Гонсало 1 1
Бадия Эдгар 2 0
Маскарель Омар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Роко Энсо 2 0
Фернандес Хосан 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Фернандес Николас 2 0
Нванкво Джон 0 1
Гутьеррес Хосе 1 0
Фидель Чавес 1 0
Клерк Карлос 1 0
Рохер Марти 1 0
Лирола Поль 1 0
Диего Гонсалес VII 1 0
Кина Домингуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
2
20%
7
50%
31-45
2
20%
2
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

12
7
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

17
23
9 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
12%
2
9%
1-15
3
18%
5
22%
16-30
4
24%
8
35%
31-45
3
18%
2
9%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
4
24%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Осасуна - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2
Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1
Эльче
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эльче - Реал Мадрид 0:3 Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Осасуна Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
8. Вильярреал Заявка 10 4 3 3 12 - 6 15
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
14. Эспаньол 1:1 Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
15. Альмерия Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
16. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона Заявка 10 2 2 6 14 - 18 8
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче 1:1 Заявка 11 0 4 7 7 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3. Барселона Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
8. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
9. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
10. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
11. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
12. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
15. Эспаньол 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче 1:1 Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Эспаньол 1:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Эльче 1:1 Заявка 6 0 2 4 4 - 15 2
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Весь список
  • 65'
    Удар от ворот произведет Эспаньол
  • 65'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17560 болельщиков
  • 64'
    Роко Энсо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 64'
    Эльче идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 64'
    Винисиус Соуза успешно блокирует удар.
  • 64'
    Гумбау Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 64'
    Видаль Алеш из команды Эспаньол перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 63'
    Эльче пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Эспаньол 93.3% (112)
    X 5% (6)
    Эльче 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Эльче
    2.36
    4.00
    7.13
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эспаньол 2:1 Эльче онлайн

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    Прогнозы на матч Эспаньол 2:1 Эльче

    Исход игры
    Эспаньол
    93.3% (112)
    Ничья
    5% (6)
    Эльче
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.98% (46)
    Меньше
    61.02% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    42.37% (50)
    Нет
    57.63% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Эспаньол
    42.5% (51)
    2:1 Эспаньол
    36.7% (44)
    2:0 Эспаньол
    13.3% (16)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
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    Эспаньол
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