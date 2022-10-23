Тур: 11. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Зрители: 17560 Главный судья: Мунуэра Хосе
0'
4' Желтая карточкаВинисиус Соуза
0:1
11' ГолМилья Пере
1:1
24' ГолПуадо Хавьер
42' Undefined phrase: football_event_Паласиос Элибельтон
45' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
49' Желтая карточкаБое Лукас
2:1
67' ГолБрайтвайт Мартин
78' Желтая карточкаМаскарель Омар
82' Желтая карточкаВидаль Алеш
2:2
82' ГолВерду Гонсало
90'+5
Ход матча
11'
0:1
24'
1:1
49'
67'
78'
82'
82'
2:2
84'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
24
Серхи
Гомес
14
Оливан
Бриан
10
Дардер
Серхи
20
Эспозито
Эду
13
Бадия
Эдгар
23
Клерк
Карлос
10
Милья
Пере
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
20 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Видаль АлешПолузащитник
-
16 Ласо ХосеНападающий
- Нападающий
-
21 Рибаудо НикоНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Лопес ХесусВратарь
- Вратарь
-
24 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Нванкво ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Моренте ТетеНападающий
-
18 Рохер МартиНападающий
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эспаньол
Эльче
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|7 (2)
|0.64
|Брайтвайт Мартин
|3
|0.27
|Эспозито Эду
|2
|0.18
|Дардер Серхи
|1
|0.09
|Пуадо Хавьер
|1
|0.09
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хиль Оскар II
|0
|0
Эльче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милья Пере
|3 (1)
|0.27
|Понсе Эсекель
|2
|0.18
|Бое Лукас
|1
|0.09
|Верду Гонсало
|1
|0.09
|Кольядо Алекс
|1
|0.09
|Гумбау Херард
|0
|0
|Клерк Карлос
|0
|0
|Рохер Марти
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Соуза
|4
|0
|Хиль Оскар II
|4
|0
|Брайтвайт Мартин
|1
|1
|Гомес Даниэль
|2
|0
|Видаль Алеш
|2
|0
|Оливан Бриан
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|0
|1
|Серхи Гомес
|0
|1
|Диего Мартинез
|1
|0
|Кабрера Леандро
|1
|0
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Лосано Поль
|1
|0
|Калеро Фернандо
|1
|0
|Рибаудо Нико
|1
|0
Эльче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|4
|0
|Бое Лукас
|2
|1
|Бигас Педро
|3
|0
|Маскарель Омар
|3
|0
|Милья Пере
|3
|0
|Моренте Тете
|3
|0
|Родригес Франсиско
|1
|1
|Верду Гонсало
|1
|1
|Бадия Эдгар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Роко Энсо
|2
|0
|Фернандес Хосан
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Фернандес Николас
|2
|0
|Нванкво Джон
|0
|1
|Гутьеррес Хосе
|1
|0
|Фидель Чавес
|1
|0
|Клерк Карлос
|1
|0
|Рохер Марти
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Диего Гонсалес VII
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
17%
7
44%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
33%
3
19%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
14
9
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
4
29%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Пропущено
19
25
10 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
16%
2
8%
1-15
3
16%
6
24%
16-30
4
21%
8
32%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
5
26%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Осасуна - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вальядолид 1:0 Кадис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Валенсия 2:2
Реал Сосьедад - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Севилья 2:3 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Реал Мадрид 1:3 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Сельта - Эспаньол 2:2 Наполи - Эспаньол 0:0 Брайтон - Эспаньол 5:1 Эспаньол - Линенсе 0:1 Эспаньол - Лилль 2:0 Эспаньол - Лас-Пальмас 0:0 Эспаньол - Монпелье 2:0 Гранада - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Алавес - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Осасуна 1:1
Эльче
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Эльче - Реал Мадрид 0:3 Валенсия - Эльче 2:2 Эльче - Мальорка 1:1 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Барселона - Эльче 3:0 Эльче - Атлетик Б 1:4 Вильярреал - Эльче 4:0 Эльче - Реал Сосьедад 0:1 Эльче - Альмерия 1:1 Бетис - Эльче 3:0 Ла-Нусия - Эльче 0:3 Эльче - УД Ибица 0:1 FC Cartagena SAD - Эльче 2:0 Хетафе - Эльче 0:1 Эльче - Леганес 2:1 Эльче - Вильярреал-2 1:3 Эльче - Хетафе 3:1 Сельта - Эльче 1:0 Эльче - Атлетико М 0:2 Кадис - Эльче 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|28 - 9
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|24 - 4
|25
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 8
|21
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 6
|21
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 8
|18
|7.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 6
|15
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|13.
|Севилья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|15.
|Альмерия
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|18.
|Жирона
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 18
|8
|19.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 22
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 0
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|10.
|Альмерия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|12.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|19.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|11 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
Прогнозы на матч Эспаньол 2:2 Эльче
Исход игры
Эспаньол
93.3% (112)
Ничья
5% (6)
Эльче
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.98% (46)
Меньше
61.02% (72)
Обе команды забьют
Да
42.37% (50)
Нет
57.63% (68)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
42.5% (51)
2:1 Эспаньол
36.7% (44)
2:0 Эспаньол
13.3% (16)
1:1 Ничья
3.3% (4)
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