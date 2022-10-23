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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Саутгемптон
0:1
Первый тайм: 30'
Арсенал
0'
0:1
11' Гол
Джака Гранит
29' Желтая карточка
Сака Букайо

Ход матча

11'
0:1
Джака Гранит
(Уайт Бен)
29'
 
Сака Букайо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 142
Саутгемптон 1.4% (2)
X 7% (10)
Арсенал 91.5% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Арсенал
6.80
8.91
1.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Базуну
Гэвин
4
Лянко
Войнович
6
Чалета-Цар
Дуе
22
Салису
Мохаммед
15
Перро
Ромен
24
Эльюнусси
Мохамед
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
17
Армстронг
Стюарт
9
Армстронг
Адам
7
Арибо
Джо
1
Ремсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
12
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
18
Томиясу
Такэхиро
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
11
Мартинелли
Габриэл
9
Жезус
Габриэль
Саутгемптон
4-4-2
Арсенал
4-2-3-1

История личных встреч

Саутгемптон
Арсенал

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 12 побед

24 матча

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
2 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:5
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.25
Арибо Джо 2 0.17
Перро Ромен 1 0.08
Уорд-Праус Джеймс 1 0.08
Армстронг Адам 1 0.08
Уокер-Питерс Кайл 1 0.08
Лавия Ромео 1 0.08
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Котчап Армель 0 0
Мара Секу 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 5 0.45
Сака Букайо 4 (1) 0.36
Мартинелли Габриэл 4 0.36
Джака Гранит 3 0.27
Эдегор Мартин 3 0.27
Салиба Вильям 2 0.18
Парти Томас 1 0.09
Виейра Фабиу 1 0.09
Габриэль дос Сантос 1 0.09
Уайт Бен 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армстронг Стюарт 2 0
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Перро Ромен 1 0
Арибо Джо 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0
Лавия Ромео 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 4 0
Салиба Вильям 4 0
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Уайт Бен 2 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
5
71%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
40%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
2
18%
3
13%
1-15
2
18%
6
25%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
1
9%
6
25%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
2
18%
3
13%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
7
41%
2
20%
46-60
3
18%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2
Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0
Арсенал
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2
Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 11 10 0 1 25 - 10 30
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
8. Фулхэм 1:1 Заявка 12 4 4 4 20 - 21 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Брентфорд 0:3 Заявка 12 3 5 4 18 - 20 14
11. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
13. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
14. Астон Вилла 3:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
16. Саутгемптон 0:1 Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
17. Лестер 2:0 Заявка 12 3 2 7 19 - 24 11
18. Лидс 1:1 Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
19. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 12 2 3 7 5 - 16 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал 1:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм 1:1 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд 0:3 Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Астон Вилла 3:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Лидс 1:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
13. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
14. Лестер 2:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
17. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 6 2 2 2 3 - 6 8
18. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
19. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
20. Саутгемптон 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
7. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Саутгемптон 0:1 Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Фулхэм 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд 0:3 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
14. Лестер 2:0 Заявка 6 1 0 5 10 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
17. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18. Астон Вилла 3:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
19. Лидс 1:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 11
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    31'
    Жезус оказывается на газоне после единоборства с Лянко, помощь врачей требуется бразильцу.
  • 30'
    Удается хозяевам к исходу получаса игры если не перехватить инициативу, то хотя бы выровнять игру. Приведет ли это к моментам у ворот Ремсдейла?
  • Желтая карточка
    29'
    Сака на скорости приближается к штрафной и заваливается на газон, пробегая мимо Чалеты-Цара - желтая карточка за симуляцию.
  • 28'
    Армстронг пытается пробить с линии штрафной с левой ноги, однако натыкается на блок от защитника.
  • 27'
    2:4 у нас по общему количеству ударов, в створ соперники попадают ровно в два раза менше.
  • 26'
    Эдегор укротил непростой мяч после заброса Парти из глубины, однако исполнить точную скидку на Жезуса норвежец не смог.
  • Опасный момент
    25'
    Жезус после передачи Эдегора врывается в штрафную с левого края, дважды обыгрывает на замахе защитников и бьет в ближний угол, но попадает в сетку лишь с внешней стороны!
  • 23'
    Пытается "Саутгемптон" в эти минуты установить контроль над мячом и попытать счастья в позиционном нападении, но до ворот "Арсенала" добраться не удается.
  • Угловой
    21'
    Первый угловой сегодня исполнили футболисты "Саутгемптона", но Ремсдейл во вратарской успешно сыграл кулаками.
  • 20'
    Уайт неплохо включился в прессинг в чужой штрафной, обокрав Перро, однако мяч отскочил к другому игроку "Саутгемптона".
  • 19'
    71 процент игрового времени мячом владеет "Арсенал", никаких шансов на контригру у "Саутгемптона" пока не возникает.
  • 18'
    Предыдущий визит "Арсенала" на "Сент-Мэрис" в апреле этого года завершился минимальным поражением, сегодня история уже складывается по-другому.
  • 16'
    Эдегор с правого фланга катит мяч в штрафную на Жезуса, но тому ставит спину Салису, а Базуну выносит снаряд подальше от ворот.
  • 15'
    Четверть часа отыграли команды, пока у лидера чемпионата особых проблем не возникает, продолжает "Арсенал" уверенно контролировать ситуацию.
  • 13'
    Позиционно атакует "Арсенал", проходит проникающий пас на Саку, однако Салису в подкате выбивает мяч.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      В следующей атаке "Арсенала" Жезус оказался на газоне в штрафной соперника, но арбитр позволяет продолжить встречу.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ГРАНИТ ДЖАКА!
      Сака включает в атаку по правому флангу Уайта, Бен простреливает к 11-метровой отметке, а Джака в касание вгоняет мяч в сетку!
    • 10'
      Жезус после навеса с левого фланга пытался пробить слёта, однако Салису опередил бразильского нападающего "Арсенала".
    • 9'
      Эдегор получает мяч на радиусе штрафной и пробивает в касание - снаряд прокатывается чуть правее створа.
    • Травма, повреждение
      8'
      Мартинелли оказывается на газоне после единоборства с Лянко, не очень удачно приземлившись на газон, но глобальных проблем бразилец избежал.
    • 7'
      Джака отвечает плотным ударом с левого края с достаточно острого угла - Базуну отбивает мяч в безопасную зону.
    • 6'
      Лянко протащил мяч по правому флангу и сам завершил свой забег ударом в створ - Ремсдейл на месте.
    • 5'
      Напомним, что "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ, потерпев всего одно поражение при девяти победах. "Саутгемптон" располагается чуть выше зоны вылета.
    • 4'
      Сака с правого фланга с левой исполняет подачу в штрафную, Габриэль пытается добраться до верхового мяча, но в итоге терпит неудачу, снаряд уходит за лицевую.
    • Офсайд
      2'
      Первая атака гостей завершается попаданием Жезуса в офсайд на входе в штрафную.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Саутгемптон 0:1 Арсенал

    Исход игры
    Саутгемптон
    1.4% (2)
    Ничья
    7% (10)
    Арсенал
    91.5% (130)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.66% (71)
    Меньше
    40.34% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    62.18% (74)
    Нет
    37.82% (45)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    37.3% (53)
    0:2 Арсенал
    19% (27)
    0:1 Арсенал
    12% (17)
    1:3 Арсенал
    9.2% (13)
    1:1 Ничья
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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