Жезус после передачи Эдегора врывается в штрафную с левого края, дважды обыгрывает на замахе защитников и бьет в ближний угол, но попадает в сетку лишь с внешней стороны!

Эдегор укротил непростой мяч после заброса Парти из глубины, однако исполнить точную скидку на Жезуса норвежец не смог.

2:4 у нас по общему количеству ударов, в створ соперники попадают ровно в два раза менше.

Армстронг пытается пробить с линии штрафной с левой ноги, однако натыкается на блок от защитника.

Сака на скорости приближается к штрафной и заваливается на газон, пробегая мимо Чалеты-Цара - желтая карточка за симуляцию.

Удается хозяевам к исходу получаса игры если не перехватить инициативу, то хотя бы выровнять игру. Приведет ли это к моментам у ворот Ремсдейла?

Жезус оказывается на газоне после единоборства с Лянко, помощь врачей требуется бразильцу.

Позиционно атакует "Арсенал", проходит проникающий пас на Саку, однако Салису в подкате выбивает мяч.

Четверть часа отыграли команды, пока у лидера чемпионата особых проблем не возникает, продолжает "Арсенал" уверенно контролировать ситуацию.

Эдегор с правого фланга катит мяч в штрафную на Жезуса, но тому ставит спину Салису, а Базуну выносит снаряд подальше от ворот.

Предыдущий визит "Арсенала" на "Сент-Мэрис" в апреле этого года завершился минимальным поражением, сегодня история уже складывается по-другому.

71 процент игрового времени мячом владеет "Арсенал", никаких шансов на контригру у "Саутгемптона" пока не возникает.

Уайт неплохо включился в прессинг в чужой штрафной, обокрав Перро, однако мяч отскочил к другому игроку "Саутгемптона".

Первый угловой сегодня исполнили футболисты "Саутгемптона", но Ремсдейл во вратарской успешно сыграл кулаками.

Пытается "Саутгемптон" в эти минуты установить контроль над мячом и попытать счастья в позиционном нападении, но до ворот "Арсенала" добраться не удается.

12' В следующей атаке "Арсенала" Жезус оказался на газоне в штрафной соперника, но арбитр позволяет продолжить встречу.

11' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ГРАНИТ ДЖАКА!

Сака включает в атаку по правому флангу Уайта, Бен простреливает к 11-метровой отметке, а Джака в касание вгоняет мяч в сетку!

10' Жезус после навеса с левого фланга пытался пробить слёта, однако Салису опередил бразильского нападающего "Арсенала".

9' Эдегор получает мяч на радиусе штрафной и пробивает в касание - снаряд прокатывается чуть правее створа.

8' Мартинелли оказывается на газоне после единоборства с Лянко, не очень удачно приземлившись на газон, но глобальных проблем бразилец избежал.

7' Джака отвечает плотным ударом с левого края с достаточно острого угла - Базуну отбивает мяч в безопасную зону.

6' Лянко протащил мяч по правому флангу и сам завершил свой забег ударом в створ - Ремсдейл на месте.

5' Напомним, что "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ, потерпев всего одно поражение при девяти победах. "Саутгемптон" располагается чуть выше зоны вылета.

4' Сака с правого фланга с левой исполняет подачу в штрафную, Габриэль пытается добраться до верхового мяча, но в итоге терпит неудачу, снаряд уходит за лицевую.