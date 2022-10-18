Тур: 13. Стадион: Сент-Мэрис. Главный судья: Джонс Роберт
Позже
История личных встреч
Саутгемптон
Арсенал
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 12 побед
24 матча
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
2 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.27
|Арибо Джо
|2
|0.18
|Перро Ромен
|1
|0.09
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.09
|Армстронг Адам
|1
|0.09
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.09
|Лавия Ромео
|1
|0.09
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Котчап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|5
|0.5
|Сака Букайо
|4 (1)
|0.4
|Мартинелли Габриэл
|4
|0.4
|Эдегор Мартин
|3
|0.3
|Джака Гранит
|2
|0.2
|Салиба Вильям
|2
|0.2
|Парти Томас
|1
|0.1
|Виейра Фабиу
|1
|0.1
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.1
|Зинченко Александр
|0
|0
|Уайт Бен
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Армстронг Стюарт
|2
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Арибо Джо
|1
|0
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
|Лавия Ромео
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
5
71%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
40%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
24
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
2
18%
3
13%
1-15
2
18%
6
25%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
1
9%
6
25%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
2
18%
3
13%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
7
41%
2
20%
46-60
3
18%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2
Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0
Арсенал
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2
Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 15
|19
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 12
|16
|8.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|9.
|Брайтон
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 17
|14
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|12.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|15.
|Эвертон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 16
|9
|18.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|19.
|Лестер
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|17 - 24
|8
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|24 - 5
|15
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|12.
|Лидс
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 4
|8
|14.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|15.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Эвертон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|19.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 11
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|8.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|12.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|15.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
|20.
|Лестер
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|8 - 19
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Саутгемптон - Арсенал
Исход игры
Саутгемптон
0% (0)
Ничья
9.8% (4)
Арсенал
90.2% (37)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (26)
Меньше
33.33% (13)
Обе команды забьют
Да
74.36% (29)
Нет
25.64% (10)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
48.8% (20)
0:2 Арсенал
14.6% (6)
1:3 Арсенал
12.2% (5)
0:1 Арсенал
9.8% (4)
1:1 Ничья
7.3% (3)
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