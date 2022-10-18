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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Саутгемптон
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 41
Саутгемптон 0% (0)
X 9.8% (4)
Арсенал 90.2% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Арсенал
6.00
4.52
1.62
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Саутгемптон
Арсенал

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 12 побед

24 матча

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
2 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:5
КЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
6:1

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.27
Арибо Джо 2 0.18
Перро Ромен 1 0.09
Уорд-Праус Джеймс 1 0.09
Армстронг Адам 1 0.09
Уокер-Питерс Кайл 1 0.09
Лавия Ромео 1 0.09
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Котчап Армель 0 0
Мара Секу 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 5 0.5
Сака Букайо 4 (1) 0.4
Мартинелли Габриэл 4 0.4
Эдегор Мартин 3 0.3
Джака Гранит 2 0.2
Салиба Вильям 2 0.2
Парти Томас 1 0.1
Виейра Фабиу 1 0.1
Габриэль дос Сантос 1 0.1
Зинченко Александр 0 0
Уайт Бен 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армстронг Стюарт 2 0
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Перро Ромен 1 0
Арибо Джо 1 0
Белла-Котчап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0
Лавия Ромео 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 4 0
Салиба Вильям 4 0
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Уайт Бен 2 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
5
71%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
2
40%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
40%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
2
33%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
24
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
2
18%
3
13%
1-15
2
18%
6
25%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
1
9%
6
25%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
2
18%
3
13%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
3
30%
31-45
7
41%
2
20%
46-60
3
18%
4
40%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2
Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2 Саутгемптон - Монако 3:1 Уотфорд - Саутгемптон 0:0 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Лестер - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0
Арсенал
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2
Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Борнмут - Арсенал 0:3 Арсенал - Лестер 4:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2 Арсенал - Севилья 6:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Арсенал - Челси 4:0 Орландо Сити - Арсенал 1:3 Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 10 6 2 2 15 - 10 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 15 - 15 19
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 10 4 4 2 22 - 12 16
8. Фулхэм Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
9. Брайтон Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
11. Кристал Пэлас Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
12. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
13. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
14. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
15. Эвертон Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
16. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
17. Астон Вилла Заявка 11 2 3 6 7 - 16 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Лестер Заявка 11 2 2 7 17 - 24 8
20. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
13. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
14. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
15. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
16. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
17. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 11
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 26 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Саутгемптон 0% (0)
    X 9.8% (4)
    Арсенал 90.2% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Арсенал
    6.00
    4.52
    1.62
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Арсенал

    Исход игры
    Саутгемптон
    0% (0)
    Ничья
    9.8% (4)
    Арсенал
    90.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    74.36% (29)
    Нет
    25.64% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    48.8% (20)
    0:2 Арсенал
    14.6% (6)
    1:3 Арсенал
    12.2% (5)
    0:1 Арсенал
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    7.3% (3)
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    Саутгемптон
    Арсенал
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