Теперь Мората сам отметился фолом, отправив соперника на газон впереди на правом фланге.

С подбора с линии штрафной приложился по мячу Сабали - сильно правее створа.

Рейнилду Мандава около своей штрафной уложил на газон Луиса Энрике.

Гуардадо со штрафного пробил под перекладину, и Облак перевёл мяч на угловой. После подачи корнера Вилльям Карвалью ударил головой выше створа.

Руи Силва не очень удачно выбежал за пределы своей штрафной, но длинный парашют Гризманна всё же не попал в опустевший створ.

Савич на своей половине придерживал Иглесиаса, потом ещё Витсель туда подбежал. В общем, "Бетис" исполнит штрафной из глубины.

Подав один стандарт и подхватив мяч на подборе, хозяева заработали левофланговый угловой.

Новый корнер подадут игроки "Бетиса", на сей раз с правого фланга.

Разыграли хозяева угловой, едва не нарвались на контратаку, а в итоге Иглесиас с приличной дистанции приложился в ближний (левый) угол, где мяч остановил Облак.

В ответной атаке "Атлетико" Мадрид получил право на угловой с правого края.

Попробовали севильцы устроить контратаку после корнера соперника, но её сорвал Молина, срубивший Луиса Энрике. Жёлтая карточка нашла своего героя.

Алекс Морено пошёл в прорыв по левому флангу, заработал угловой. Подача Гуардадо от флажка получилась перспективной, но Виктор Руис недостаточно выпрыгнул, чтобы направить мяч головой в сторону ворот. Получилось в аут.

Сабали в центре поля в борьбе за мяч так выставил руку, что нарушил правила на Морате.

Витсель пострадал на своей половине поля - Алекс Морено чуть ли не головой ударил его в ногу в борьбе за мяч.

Посвистывают трибуны - не нравится им, что мячом в центре поля владеют футболисты "Атлетико".

Симеоне обращается к арбитрам, требует чего-то. Что там случилось? ВАР, что ли? Главный судья на радиосвязи с ассистентами.

Ничего такого. Ни карточек, ни чего-либо другого. Ввели мяч в игру футболисты "Бетиса".

Молина проконтролировал на своей половине поля, чтобы длинная диагональ соперника ушла в аут.

В целом размеренная идёт игра. "Бетис", кажется, утратил инициативу, и теперь позиционное преимущество у гостей.

Игрок "Атлетико" вошёл в штрафную с правой стороны и нанёс заблокированный удар. Это пробивал Альваро Мората.

Нет, инициативы у "матрасников" всё же нет. "Бетис" по-прежнему больше владеет мячом.

Не так много игровых событий происходит на поле, надо признаться. Бывают гораздо более интенсивные матчи.

21' Руи Силва легко в падении овладел мячом после доставки мадридцев в штрафную с правого фланга.

20' Вынужденная замена в составе "Бетиса": Виктор Руис вместо травмированного Луиса Фелипе

19' Поднялся Фелипе Луис на ноги, и трибуны "Бенито Вильямарин" ответили ему аплодисментами.

18' Фелипе Луис лежит на газоне около своей штрафной. Медики вот-вот появятся возле него.

17' На правом фланге хозяева потеряли мяч после вброса мяча из аута, не получилось у них никак обострить ситуацию.

16' Сауль Ньигес оказался в небольшом положении "вне игры", когда открывался под проникающий пас по центру.

15' Опасных моментов ещё не наблюдалось в сегодняшней встрече, но есть ощущение, что они ещё будут.

14' Мяч на бровке попал в ноги Диего Симеоне, и главный тренер "Атлетико" вряд ли расстроился из-за этого.

13' Неудачный перевод сделали визитёры на правый фланг, Молине не удалось сохранить мяч в пределах поля.

12' Гуардадо в подкате уронил Гризманна недалеко от чужой штрафной и не согласился с решением арбитра усмотреть там фол.

11' Давненько уже не видно мадридцев в атаке, только на самом-самом старте матча они выдвигались вперёд на поле.

10' Мелкое нарушение правил в середине поля: Гризманн не по правилам действовал против Сабали.

9' Вообще неопасно было в штрафной "Атлетико" во время подачи корнера, верх выиграл игрок гостей.

9' Витсель поставил ногу под подачу Алекса Морено, и теперь "Бетис" исполнит угловой с левого края.

8' Сабали обыгрался с Луисом Энрике и отдал на Вилльяма Карвалью, чей прострел никто замкнуть не сумел.

7' Два подряд аута заработали севильцы впереди на правом фланге. Соответственно, внимание приковано к тому участку.

6' Всем составом гости отошли на свою половину поля. Морено не догнал мяч на левом фланге под взором Молины.

5' Это матч равных соперников за зону Лиги чемпионов и в перспективе за призовую тройку Примеры.

4' Хозяева тоже попробовали себя в нападении. Гидо Родригес из полукруга перед штрафной запустил мяч выше цели.

3' "Бетис" играет в бело-зелёно-чёрной форме, тогда как "Атлетико" вышел в нестандартном для себя оранжевом цвете.

2' "Атлетико" нацелено на атаку на первых минутах. Корреа упал после контакта с Морено перед штрафной "Бетиса". Штрафного нет.

1' Сауль Ньигес подключился впереди по левому флангу, но защита хозяев заблокировала для него возможность прострела.