Тур: 11. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Гиль Хесус
0:0
Перерыв
Ход матча
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
19
Луис
Фелипе
15
Морено
Алекс
11
Энрике
Луис
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
17
Ньигес
Сауль
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
19 Фелипе ЛуисЗащитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Защитник
-
29 Круз ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
30 Диас СерджиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Атлетико М
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
26 матчей
11.5%
19.2%
69.3%
3 победы 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
3.8%
57.7%
38.5%
1 победа 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|7 (3)
|0.64
|Хуанми Мигель
|2
|0.18
|Карвалью Вилльям
|2
|0.18
|Каналес Серхио
|1
|0.09
|Родри Родриго
|1
|0.09
|Морено Алекс
|0
|0
|Энрике Луис
|0
|0
|Хоакин Санчес
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|5
|0.45
|Гризманн Антуан
|3
|0.27
|Корреа Анхель
|3
|0.27
|Де Пауль Родриго
|1
|0.09
|Карраско Янник
|1
|0.09
|Эрмосо Марио
|1
|0.09
|Льоренте Маркос
|1
|0.09
|Фелиш Жоау
|0
|0
|Коке Хорхе
|0
|0
|Кондогбия Жоффрей
|0
|0
|Лемар Тома
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Песселья Херман
|2
|2
|Каналес Серхио
|3
|1
|Фекир Набиль
|3
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Карвалью Вилльям
|2
|0
|Луис Фелипе
|0
|1
|Гонсалес Эдгар
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Гидо Родригес
|1
|0
|Руибаль Айтор
|1
|0
|Морон Лоренцо
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньигес Сауль
|4
|0
|Хименес Хосе
|4
|0
|Эрмосо Марио
|2
|1
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Диего Симеоне
|3
|0
|Молина Науэль
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Коке Хорхе
|2
|0
|Савич Стефан
|2
|0
|Мората Альваро
|2
|0
|Мандава Рейнилду
|2
|0
|Облак Ян
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Льоренте Маркос
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
10%
2
25%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
4
40%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
15%
4
27%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
5
38%
3
20%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0
Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1
Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|28 - 9
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|24 - 4
|25
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 8
|21
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|13 - 6
|21
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 8
|18
|7.
|Осасуна
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|10 - 10
|16
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 6
|15
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|13.
|Севилья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|15.
|Альмерия
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|18.
|Жирона
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|14 - 18
|8
|19.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 22
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 0
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|10.
|Альмерия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|12.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|14.
|Жирона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 1
|14
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|9.
|Бетис
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|11.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|19.
|Альмерия
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|11 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Атлетико М
Исход игры
Бетис
8.7% (11)
Ничья
42.5% (54)
Атлетико М
48.8% (62)
Тотал 2.5
Больше
34.75% (41)
Меньше
65.25% (77)
Обе команды забьют
Да
75.42% (89)
Нет
24.58% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.8% (48)
1:2 Атлетико М
26.8% (34)
0:1 Атлетико М
15% (19)
1:0 Бетис
3.9% (5)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:1 Бетис
2.4% (3)
0:2 Атлетико М
1.6% (2)
2:3 Атлетико М
1.6% (2)
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