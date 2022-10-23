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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Бетис
0:0
Перерыв
Атлетико М
0'
38' Желтая карточка
Молина Науэль

Ход матча

20'
Виктор Руис
Фелипе Луис
 
38'
 
Молина Науэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 127
Бетис 8.7% (11)
X 42.5% (54)
Атлетико М 48.8% (62)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бетис
Ничья
Атлетико М
4.02
3.40
3.04
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
16
Песселья
Херман
19
Луис
Фелипе
15
Морено
Алекс
5
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
11
Энрике
Луис
14
Карвалью
Вилльям
28
Родри
Родриго
9
Иглесиас
Борха
13
Облак
Ян
16
Молина
Науэль
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
23
Мандава
Рейнилду
10
Корреа
Анхель
20
Витсель
Аксель
4
Кондогбия
Жоффрей
17
Ньигес
Сауль
8
Гризманн
Антуан
19
Мората
Альваро
Бетис
4-2-3-1
Атлетико М
4-4-2

История личных встреч

Бетис
Атлетико М

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

26 матчей

11.5%
19.2%
69.3%
3 победы 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

3.8%
57.7%
38.5%
1 победа 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
5:1
П
0:1
ТМК
3:0
П
0:2
П
5:0
П
1:0
КК
1:1
КК
2:0
П
2:4
П
2:2
П
0:2
П
0:2
П
2:0
ПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 7 (3) 0.64
Хуанми Мигель 2 0.18
Карвалью Вилльям 2 0.18
Каналес Серхио 1 0.09
Родри Родриго 1 0.09
Морено Алекс 0 0
Энрике Луис 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Фекир Набиль 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 5 0.45
Гризманн Антуан 3 0.27
Корреа Анхель 3 0.27
Де Пауль Родриго 1 0.09
Карраско Янник 1 0.09
Эрмосо Марио 1 0.09
Льоренте Маркос 1 0.09
Фелиш Жоау 0 0
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0
Кунья Матеус 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 2 2
Каналес Серхио 3 1
Фекир Набиль 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Луис Фелипе 0 1
Гонсалес Эдгар 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 4 0
Хименес Хосе 4 0
Эрмосо Марио 2 1
Фелиш Жоау 3 0
Диего Симеоне 3 0
Молина Науэль 1 1
Витсель Аксель 2 0
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Мората Альваро 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Облак Ян 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Кунья Матеус 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
10%
2
25%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
4
40%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
15%
4
27%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
5
38%
3
20%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0
Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1
Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
4. Атлетико М 0:0 Заявка 11 6 3 2 16 - 8 21
5. Бетис 0:0 Заявка 11 6 3 2 13 - 6 21
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Осасуна Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
8. Вильярреал Заявка 10 4 3 3 12 - 6 15
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
14. Эспаньол Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
15. Альмерия Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
16. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона Заявка 10 2 2 6 14 - 18 8
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис 0:0 Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
2. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3. Барселона Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
8. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
9. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
10. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
11. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
12. Атлетико М 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
14. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
15. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М 0:0 Заявка 6 4 2 0 8 - 1 14
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Бетис 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Счёт 0:0.
  • Опасный момент
    45'
    Руи Силва не очень удачно выбежал за пределы своей штрафной, но длинный парашют Гризманна всё же не попал в опустевший створ.
  • Угловой
    45'
    Гуардадо со штрафного пробил под перекладину, и Облак перевёл мяч на угловой. После подачи корнера Вилльям Карвалью ударил головой выше створа.
  • Фол, нарушение
    45'
    Рейнилду Мандава около своей штрафной уложил на газон Луиса Энрике.
  • Дополнительное время
    45'
    +4 минуты.
  • 44'
    С подбора с линии штрафной приложился по мячу Сабали - сильно правее створа.
  • Фол, нарушение
    43'
    Теперь Мората сам отметился фолом, отправив соперника на газон впереди на правом фланге.
  • Фол, нарушение
    42'
    Сабали в центре поля в борьбе за мяч так выставил руку, что нарушил правила на Морате.
  • Угловой
    40'
    Алекс Морено пошёл в прорыв по левому флангу, заработал угловой. Подача Гуардадо от флажка получилась перспективной, но Виктор Руис недостаточно выпрыгнул, чтобы направить мяч головой в сторону ворот. Получилось в аут.
  • Желтая карточка
    39'
    Попробовали севильцы устроить контратаку после корнера соперника, но её сорвал Молина, срубивший Луиса Энрике. Жёлтая карточка нашла своего героя.
  • Угловой
    38'
    В ответной атаке "Атлетико" Мадрид получил право на угловой с правого края.
  • 37'
    Разыграли хозяева угловой, едва не нарвались на контратаку, а в итоге Иглесиас с приличной дистанции приложился в ближний (левый) угол, где мяч остановил Облак.
  • Угловой
    36'
    Новый корнер подадут игроки "Бетиса", на сей раз с правого фланга.
  • Угловой
    35'
    Подав один стандарт и подхватив мяч на подборе, хозяева заработали левофланговый угловой.
  • Фол, нарушение
    34'
    Савич на своей половине придерживал Иглесиаса, потом ещё Витсель туда подбежал. В общем, "Бетис" исполнит штрафной из глубины.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Не так много игровых событий происходит на поле, надо признаться. Бывают гораздо более интенсивные матчи.
    • 32'
      Нет, инициативы у "матрасников" всё же нет. "Бетис" по-прежнему больше владеет мячом. 
    • Опасный момент
      31'
      Опасно! Иглесиас впереди из района 11-метровой выкатил пас Луису Энрике, пославшему мяч выше створа. 
    • 30'
      Игрок "Атлетико" вошёл в штрафную с правой стороны и нанёс заблокированный удар. Это пробивал Альваро Мората.
    • 29'
      В целом размеренная идёт игра. "Бетис", кажется, утратил инициативу, и теперь позиционное преимущество у гостей.
    • 28'
      Молина проконтролировал на своей половине поля, чтобы длинная диагональ соперника ушла в аут.
    • 26'
      Ничего такого. Ни карточек, ни чего-либо другого. Ввели мяч в игру футболисты "Бетиса".
    • Судья
      24'
      Симеоне обращается к арбитрам, требует чего-то. Что там случилось? ВАР, что ли? Главный судья на радиосвязи с ассистентами.
    • 23'
      Посвистывают трибуны - не нравится им, что мячом в центре поля владеют футболисты "Атлетико".
    • Фол, нарушение
      22'
      Витсель пострадал на своей половине поля - Алекс Морено чуть ли не головой ударил его в ногу в борьбе за мяч.
    • 21'
      Руи Силва легко в падении овладел мячом после доставки мадридцев в штрафную с правого фланга.
    • Замена
      20'
      Вынужденная замена в составе "Бетиса": Виктор Руис вместо травмированного Луиса Фелипе
    • 19'
      Поднялся Фелипе Луис на ноги, и трибуны "Бенито Вильямарин" ответили ему аплодисментами.
    • Травма, повреждение
      18'
      Фелипе Луис лежит на газоне около своей штрафной. Медики вот-вот появятся возле него.
    • 17'
      На правом фланге хозяева потеряли мяч после вброса мяча из аута, не получилось у них никак обострить ситуацию.
    • Офсайд
      16'
      Сауль Ньигес оказался в небольшом положении "вне игры", когда открывался под проникающий пас по центру.
    • 15'
      Опасных моментов ещё не наблюдалось в сегодняшней встрече, но есть ощущение, что они ещё будут.
    • Судья
      14'
      Мяч на бровке попал в ноги Диего Симеоне, и главный тренер "Атлетико" вряд ли расстроился из-за этого.
    • 13'
      Неудачный перевод сделали визитёры на правый фланг, Молине не удалось сохранить мяч в пределах поля.
    • Фол, нарушение
      12'
      Гуардадо в подкате уронил Гризманна недалеко от чужой штрафной и не согласился с решением арбитра усмотреть там фол.
    • 11'
      Давненько уже не видно мадридцев в атаке, только на самом-самом старте матча они выдвигались вперёд на поле. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Мелкое нарушение правил в середине поля: Гризманн не по правилам действовал против Сабали.
    • 9'
      Вообще неопасно было в штрафной "Атлетико" во время подачи корнера, верх выиграл игрок гостей.
    • Угловой
      9'
      Витсель поставил ногу под подачу Алекса Морено, и теперь "Бетис" исполнит угловой с левого края.
    • 8'
      Сабали обыгрался с Луисом Энрике и отдал на Вилльяма Карвалью, чей прострел никто замкнуть не сумел.
    • 7'
      Два подряд аута заработали севильцы впереди на правом фланге. Соответственно, внимание приковано к тому участку.
    • 6'
      Всем составом гости отошли на свою половину поля. Морено не догнал мяч на левом фланге под взором Молины.
    • 5'
      Это матч равных соперников за зону Лиги чемпионов и в перспективе за призовую тройку Примеры.
    • 4'
      Хозяева тоже попробовали себя в нападении. Гидо Родригес из полукруга перед штрафной запустил мяч выше цели.
    • 3'
      "Бетис" играет в бело-зелёно-чёрной форме, тогда как "Атлетико" вышел в нестандартном для себя оранжевом цвете.
    • 2'
      "Атлетико" нацелено на атаку на первых минутах. Корреа упал после контакта с Морено перед штрафной "Бетиса". Штрафного нет.
    • 1'
      Сауль Ньигес подключился впереди по левому флангу, но защита хозяев заблокировала для него возможность прострела.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогнозы на матч Бетис 0:0 Атлетико М

    Исход игры
    Бетис
    8.7% (11)
    Ничья
    42.5% (54)
    Атлетико М
    48.8% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.75% (41)
    Меньше
    65.25% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    75.42% (89)
    Нет
    24.58% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.8% (48)
    1:2 Атлетико М
    26.8% (34)
    0:1 Атлетико М
    15% (19)
    1:0 Бетис
    3.9% (5)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:1 Бетис
    2.4% (3)
    0:2 Атлетико М
    1.6% (2)
    2:3 Атлетико М
    1.6% (2)
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    Атлетико М
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