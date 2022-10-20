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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Бетис
 
Позже
Атлетико М

История личных встреч

Бетис
Атлетико М

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
100%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

26 матчей

11.5%
19.2%
69.3%
3 победы 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

3.8%
57.7%
38.5%
1 победа 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед

История матчей

ЛЛ
1:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
П
1:0
П
1:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
5:1
П
0:1
ТМК
3:0
П
0:2
П
5:0
П
1:0
КК
1:1
КК
2:0
П
2:4
П
2:2
П
0:2
П
0:2
П
2:0
ПД
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 7 (3) 0.7
Хуанми Мигель 2 0.2
Карвалью Вилльям 2 0.2
Каналес Серхио 1 0.1
Родри Родриго 1 0.1
Морено Алекс 0 0
Энрике Луис 0 0
Хоакин Санчес 0 0
Фекир Набиль 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 5 0.5
Гризманн Антуан 3 0.3
Корреа Анхель 3 0.3
Де Пауль Родриго 1 0.1
Карраско Янник 1 0.1
Эрмосо Марио 1 0.1
Льоренте Маркос 1 0.1
Фелиш Жоау 0 0
Коке Хорхе 0 0
Кондогбия Жоффрей 0 0
Лемар Тома 0 0
Кунья Матеус 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 2 2
Каналес Серхио 3 1
Фекир Набиль 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Карвалью Вилльям 2 0
Луис Фелипе 0 1
Гонсалес Эдгар 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Силва Руи 1 0
Гидо Родригес 1 0
Руибаль Айтор 1 0
Морон Лоренцо 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 4 0
Хименес Хосе 4 0
Эрмосо Марио 2 1
Фелиш Жоау 3 0
Диего Симеоне 3 0
Витсель Аксель 2 0
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Мората Альваро 2 0
Мандава Рейнилду 2 0
Молина Науэль 0 1
Облак Ян 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Грбич Иво 1 0
Карраско Янник 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Кунья Матеус 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
10%
2
25%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
4
40%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

13
15
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
2
15%
4
27%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
5
33%
46-60
5
38%
3
20%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кадис - Бетис 0:0 Бетис - Альмерия 3:1 Бетис - Рома 1:1 Вальядолид - Бетис 0:0
Рома - Бетис 1:2 Сельта - Бетис 1:0 Бетис - Жирона 2:1 Бетис - Лудогорец 3:2 Бетис - Вильярреал 1:0 ХИК - Бетис 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:1 Бетис - Осасуна 1:0 Мальорка - Бетис 1:2 Бетис - Эльче 3:0 Бетис - Фиорентина 3:1 Бетис - Сарагоса 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Бетис - Марсель 1:1 ПСВ - Бетис 2:1 Грёдиг - Бетис 0:0
Атлетико М
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Атлетико М - Райо Вальекано 1:1 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Атлетико М - Жирона 2:1
Брюгге - Атлетико М 2:0 Севилья - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 1:2 Байер Л - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Сельта 4:1 Атлетико М - Порту 2:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Хетафе - Атлетико М 0:3 Ювентус - Атлетико М 0:4 Кадис - Атлетико М 1:4 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Нумансия 4:0 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 9 1 0 25 - 8 28
2. Барселона Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Реал Сосьедад Заявка 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Осасуна Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
8. Вильярреал Заявка 10 4 3 3 12 - 6 15
9. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
10. Райо Вальекано Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Вальядолид Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12. Альмерия Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
15. Мальорка Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Эспаньол Заявка 10 2 3 5 12 - 17 9
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона Заявка 10 2 2 6 14 - 18 8
19. Кадис Заявка 10 1 4 5 4 - 17 7
20. Эльче Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
3. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
7. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
8. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
9. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
10. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
13. Вальядолид Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Мальорка Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Мальорка Гренье Клеман 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 2 дня 9 часов 41 минуту.

    Главный судья: Гиль Хесус

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Бетис 12.5% (5)
    X 27.5% (11)
    Атлетико М 60% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Атлетико М
    3.40
    3.46
    2.35
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Бетис - Атлетико М

    Исход игры
    Бетис
    12.5% (5)
    Ничья
    27.5% (11)
    Атлетико М
    60% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (21)
    Меньше
    46.15% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (30)
    Нет
    23.08% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    35% (14)
    1:1 Ничья
    22.5% (9)
    0:1 Атлетико М
    15% (6)
    2:1 Бетис
    7.5% (3)
    2:3 Атлетико М
    5% (2)
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    Бетис
    Атлетико М
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