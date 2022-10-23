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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Simone Sozza
Болонья
1:0
Первый тайм: 32'
Лечче
0'
1:0
13' Пенальти
Арнаутович Марко
30' Желтая карточка
Лукуми Джон

Ход матча

13'
Арнаутович Марко
1:0
30'
Лукуми Джон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 120
Болонья 75% (90)
X 22.5% (27)
Лечче 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Лечче
2.35
4.97
3.88
Все Коэффициенты
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
14
Бонифаци
Кевин
26
Лукуми
Джон
50
Камбьясо
Андреа
19
Фергюсон
Льюис
17
Медель
Гари
20
Эбишер
Мишель
8
Домингес
Николас
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
97
Пеццелла
Джузеппе
16
Гонсалес
Джоан
42
Юлманд
Мортен
7
Аскилдсен
Кристоффер
27
Стрефецца
Габриэль
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
Болонья
4-2-3-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Болонья
Лечче

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 7 (3) 0.64
Барроу Муса 2 0.18
Домингес Николас 1 0.09
Зиркзее Джошуа 1 0.09
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Сориано Роберто 0 0
Медель Гари 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 4 (1) 0.36
Сисей Ассан 3 0.27
Гонсалес Джоан 1 0.09
Коломбо Лоренцо 1 0.09
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Ди Франческо Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Банда Ламек 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Николас 3 0
Сумаоро Адама 1 1
Орсолини Риккардо 1 1
Арнаутович Марко 2 0
Сансоне Никола 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Мотта Тьяго 1 0
Медель Гари 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Лукуми Джон 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Хоакин Соса 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 3 1
Гонсалес Джоан 3 0
Галло Антонино 1 1
Юмтити Самуэль 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Блен Алексис 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Банда Ламек 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Баскиротто Федерико 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
6
60%
31-45
4
33%
3
30%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0
Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2
Лечче
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Лечче - Фиорентина 1:1 Новара - Лечче 1:2 Рома - Лечче 2:1
Лечче - НибионноОггионо 2:0 Лечче - Кремонезе 1:1 Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2 Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
3. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
4. Рома Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
6. Удинезе Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
7. Интер Милан Заявка 11 7 0 4 22 - 17 21
8. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
9. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
10. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
11. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
12. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
13. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
14. Болонья 1:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 17 10
15. Фиорентина Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Лечче 0:1 Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
10. Болонья 1:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
12. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
13. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче 0:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
6. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
7. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
9. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Лечче 0:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья 1:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 10
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Милан Леау Рафаэл 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 6
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      24'
      Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 23'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 23'
      Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Медель Гари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Аскилдсен Кристоффер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Болонья контролирует мяч.
    • 22'
      Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Болонья 75% (90)
    X 22.5% (27)
    Лечче 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Лечче
    2.35
    4.97
    3.88
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    Прогнозы на матч Болонья 1:0 Лечче

    Исход игры
    Болонья
    75.4% (92)
    Ничья
    22.1% (27)
    Лечче
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    56.3% (67)
    Нет
    43.7% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Болонья
    33.6% (41)
    2:1 Болонья
    31.1% (38)
    1:1 Ничья
    18.9% (23)
    2:0 Болонья
    6.6% (8)
    3:1 Болонья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Болонья
    Лечче
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