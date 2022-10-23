Тур: 11. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Simone Sozza
Ход матча
13'
1:0
30'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
26
Лукуми
Джон
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Медель ГариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Уден РемиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Болонья
Лечче
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|7 (3)
|0.64
|Барроу Муса
|2
|0.18
|Домингес Николас
|1
|0.09
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.09
|Касиус Денсо
|0
|0
|Камбьясо Андреа
|0
|0
|Сориано Роберто
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|4 (1)
|0.36
|Сисей Ассан
|3
|0.27
|Гонсалес Джоан
|1
|0.09
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.09
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Николас
|3
|0
|Сумаоро Адама
|1
|1
|Орсолини Риккардо
|1
|1
|Арнаутович Марко
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Медель Гари
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|Эбишер Мишель
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Лукуми Джон
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Касиус Денсо
|1
|0
|Синиша Михайлович
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|3
|1
|Гонсалес Джоан
|3
|0
|Галло Антонино
|1
|1
|Юмтити Самуэль
|2
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Гендрей Валентин
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Банда Ламек
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
6
60%
31-45
4
33%
3
30%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
4
27%
2
18%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0
Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2
Лечче
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Лечче - Фиорентина 1:1 Новара - Лечче 1:2 Рома - Лечче 2:1
Лечче - НибионноОггионо 2:0 Лечче - Кремонезе 1:1 Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2 Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 9
|26
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 5
|21
|6.
|Удинезе
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|21
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|22 - 17
|21
|8.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 7
|19
|9.
|Торино
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|10.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|12.
|Эмполи
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|13.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|14.
|Болонья
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 17
|10
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|17.
|Лечче
|0:1 Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|8.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|10.
|Болонья
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|14.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|0:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|5.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 14
|9
|7.
|Торино
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|9.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|Лечче
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Болонья
|1:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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- — Вылет в Серию B
|Болонья
|Арнаутович Марко
|10
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Милан
|Леау Рафаэл
|5 (4)
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|6
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
|Удинезе
|Бекао Родриго
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 1:0 Лечче
Исход игры
Болонья
75.4% (92)
Ничья
22.1% (27)
Лечче
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.97% (44)
Меньше
63.03% (75)
Обе команды забьют
Да
56.3% (67)
Нет
43.7% (52)
Популярный счёт
1:0 Болонья
33.6% (41)
2:1 Болонья
31.1% (38)
1:1 Ничья
18.9% (23)
2:0 Болонья
6.6% (8)
3:1 Болонья
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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