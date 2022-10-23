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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Simone Sozza
Болонья
2:0
Конец матча
Лечче
0'
1:0
13' Пенальти
Арнаутович Марко
30' Желтая карточка
Лукуми Джон
2:0
35' Гол
Фергюсон Льюис
45' Желтая карточка
Барроу Муса
47' Желтая карточка
Фергюсон Льюис
65' Желтая карточка
Юлманд Мортен
88' Желтая карточка
Медель Гари
90' Желтая карточка
Арнаутович Марко
90' Желтая карточка
Баскиротто Федерико
90'+7
2:0. Гол Льюиса Фергюсона (видео...
1:0. Гол Марко Арнаутовича с пен...

Ход матча

13'
Арнаутович Марко
1:0
30'
Лукуми Джон
 
35'
Фергюсон Льюис
(Барроу Муса)
2:0
45'
Барроу Муса
 
46'
 
Ди Франческо Федерико
Аскилдсен Кристоффер
46'
 
Уден Реми
Банда Ламек
47'
Фергюсон Льюис
 
65'
 
Юлманд Мортен
65'
Орсолини Риккардо
Барроу Муса
 
66'
Сумаоро Адама
Лукуми Джон
 
73'
Хоакин Соса
Бонифаци Кевин
 
73'
 
Блен Алексис
Юлманд Мортен
73'
 
Родригес Пабло
Стрефецца Габриэль
83'
 
Коломбо Лоренцо
Сисей Ассан
86'
Сориано Роберто
Фергюсон Льюис
 
88'
Медель Гари
 
90'
Арнаутович Марко
 
90'
 
Баскиротто Федерико

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Болонья 75.4% (92)
X 22.1% (27)
Лечче 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
14
Бонифаци
Кевин
26
Лукуми
Джон
50
Камбьясо
Андреа
19
Фергюсон
Льюис
17
Медель
Гари
20
Эбишер
Мишель
8
Домингес
Николас
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
97
Пеццелла
Джузеппе
16
Гонсалес
Джоан
42
Юлманд
Мортен
7
Аскилдсен
Кристоффер
27
Стрефецца
Габриэль
77
Сисей
Ассан
22
Банда
Ламек
Болонья
4-2-3-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Болонья
Лечче

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

СA
3:2
СA
2:3
СA
0:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 7 (3) 0.64
Барроу Муса 2 0.18
Фергюсон Льюис 1 0.09
Домингес Николас 1 0.09
Зиркзее Джошуа 1 0.09
Касиус Денсо 0 0
Камбьясо Андреа 0 0
Сориано Роберто 0 0
Медель Гари 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 4 (1) 0.36
Сисей Ассан 3 0.27
Гонсалес Джоан 1 0.09
Коломбо Лоренцо 1 0.09
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Ди Франческо Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Банда Ламек 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнаутович Марко 3 0
Домингес Николас 3 0
Сумаоро Адама 1 1
Орсолини Риккардо 1 1
Сансоне Никола 2 0
Медель Гари 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Мотта Тьяго 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Бонифаци Кевин 1 0
Фергюсон Льюис 1 0
Эбишер Мишель 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Лукуми Джон 1 0
Барроу Муса 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Касиус Денсо 1 0
Синиша Михайлович 1 0
Хоакин Соса 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 4 1
Гонсалес Джоан 3 0
Галло Антонино 1 1
Юмтити Самуэль 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Блен Алексис 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Банда Ламек 2 0
Фальконе Владимиро 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
6
60%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

15
13
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
0
0%
3
23%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
3
20%
4
31%
31-45
4
27%
2
15%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Болонья - Кальяри 1:0 Наполи - Болонья 3:2 Болонья - Сампдория 1:1 Ювентус - Болонья 3:0
Болонья - Эмполи 0:1 Болонья - Фиорентина 2:1 Специя - Болонья 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Милан - Болонья 2:0 Болонья - Верона 1:1 Лацио - Болонья 2:1 Болонья - Козенца 1:0 Твенте - Болонья 4:1 АЗ Алкмаар - Болонья 1:0 Дженоа - Болонья 0:1 Болонья - Сассуоло 1:3 Венеция - Болонья 4:3 Рома - Болонья 0:0 Болонья - Интер Милан 2:1 Болонья - Удинезе 2:2
Лечче
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лечче - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Лечче - Фиорентина 1:1 Новара - Лечче 1:2 Рома - Лечче 2:1
Лечче - НибионноОггионо 2:0 Лечче - Кремонезе 1:1 Альбинолеффе - Лечче 1:1 Лечче - Мантуя 3:0 Лечче - Про Сесто 0:2 Салернитана - Лечче 1:2 Виченца Виртус - Лечче 4:0 Лечче - Монца 1:1 Лечче - Перджолеттезе 2:0 Торино - Лечче 1:0 Виртус Верона - Лечче 2:2 Наполи - Лечче 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Сассуоло - Лечче 1:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Fanfulla - Лечче 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
3. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
4. Рома Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
6. Удинезе Заявка 11 6 3 2 20 - 12 21
7. Интер Милан Заявка 11 7 0 4 22 - 17 21
8. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
9. Торино Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
10. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
11. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
12. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
13. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
14. Болонья Заявка 11 2 4 5 12 - 17 10
15. Фиорентина Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
17. Лечче Заявка 11 1 5 5 9 - 14 8
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 6 3 2 1 11 - 5 11
8. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
10. Болонья Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
11. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
12. Фиорентина Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
13. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
14. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
6. Интер Милан Заявка 6 3 0 3 12 - 14 9
7. Торино Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
8. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
9. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Лечче Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Болонья Арнаутович Марко 10
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Милан Леау Рафаэл 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Амрабат Софьян 6
Лечче Юлманд Мортен 1 4
Интер Милан Брозович Марсело 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Болонья заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Болонья: 60%, Лечче: 40%.
  • 96'
    Лечче пытается что-то создать.
  • 96'
    Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    96'
    Рефери не любит споров - именно за это Баскиротто Федерико сейчас получил желтую
  • Желтая карточка
    96'
    Рефери не любит споров - именно за это Арнаутович Марко сейчас получил желтую
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Угловой
      92'
      Ди Франческо Федерико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      92'
      Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Домингес Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 91'
      Гендрей Валентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Болонья 75.4% (92)
    X 22.1% (27)
    Лечче 2.5% (3)
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    Прогнозы на матч Болонья 2:0 Лечче

    Исход игры
    Болонья
    75.4% (92)
    Ничья
    22.1% (27)
    Лечче
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.97% (44)
    Меньше
    63.03% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    56.3% (67)
    Нет
    43.7% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Болонья
    33.6% (41)
    2:1 Болонья
    31.1% (38)
    1:1 Ничья
    18.9% (23)
    2:0 Болонья
    6.6% (8)
    3:1 Болонья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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