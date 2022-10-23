Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

48' Это был отличный перфоманс от команды Болонья , есть о чем петь фанатам в перерыве.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Ламек Банда из команды Лечче в офсайде

46' Игрок из команды Лечче вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Фергюсон Льюис наказан за толчок Ламек Банда

43' Барроу Муса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Болонья

39' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Камбьясо Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Лукуми Джон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновится спорным мячом

24' Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Медель Гари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Лечче

20' Барроу Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Оооо... вот это был удар! Пош Штефан должен был забить с этой позиции.

19' Пош Штефан нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

17' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

17' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

17' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Игра в одни ворота сейчас. Болонья доминирует и владеет мячом

15' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Г О О О О О Л - Арнаутович Марко из команды Болонья забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Владимиро Фальконе прыгнул не в ту сторону.

13' После проверки VAR судья изменил решение - Болонья пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

11' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Барроу Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Барроу Муса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Удар от ворот произведет Болонья

7' Лечче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Лечче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Лечче

4' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Пош Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Аскилдсен Кристоффер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Лечче начинает с центра поля