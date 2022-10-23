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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Тэйлор Энтони
Лидс
1:1
Первый тайм: 32'
Фулхэм

Ход матча

20'
Морено Родриго
1:0
26'
1:1
Митрович Александар
(Перейра Андреас)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 118
Лидс 59.3% (70)
X 33.1% (39)
Фулхэм 7.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Фулхэм
2.14
5.34
8.54
Все Коэффициенты
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
42
Гринвуд
Сэм
8
Рока
Марк
11
Харрисон
Джек
7
Ааронсон
Бренден
23
Синистерра
Луис
19
Морено
Родриго
17
Лено
Бернд
14
Рид
Бобби
4
Адарабиойо
Олуватосин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
6
Рид
Харрисон
26
Пальинья
Жоау
8
Уилсон
Гарри
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
9
Митрович
Александар
Лидс
4-2-3-1
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Лидс
Фулхэм

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:3
Ч
3:0
Ч
2:1
Ч
2:0
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
0:3
Ч
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 5 0.45
Синистерра Луис 2 0.18
Харрисон Джек 1 0.09
Стрёйк Паскаль 1 0.09
Ааронсон Бренден 1 0.09
Рока Марк 1 0.09
Эйлинг Люк 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 9 (3) 0.75
Рид Бобби 2 0.17
Рид Харрисон 2 0.17
Пальинья Жоау 2 0.17
Перейра Андреас 1 0.08
Адарабиойо Олуватосин 1 0.08
Диоп Исса 1 0.08
Кебано Нескенс 0 0
Тете Кенни 0 0
Виллиан Боргес 0 0
Мбабу Кевин 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Синистерра Луис 2 1
Кох Робин 3 0
Кристенсен Расмус 3 0
Джисс Марш 1 1
Адамс Тайлер 2 0
Харрисон Джек 2 0
Рока Марк 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Клих Матеуш 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Рид Бобби 4 0
Тете Кенни 4 0
Рид Харрисон 4 0
Митрович Александар 3 0
Перейра Андреас 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Рим Тим 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
4
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
4
36%
2
15%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
3
27%
6
35%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
1
9%
3
18%
76-90

Пропущено

15
22
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
7%
3
14%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
4
27%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0
Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4
Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 11 10 0 1 25 - 10 30
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
8. Фулхэм 1:1 Заявка 12 4 4 4 20 - 21 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Брентфорд 0:3 Заявка 12 3 5 4 18 - 20 14
11. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
13. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
14. Астон Вилла 3:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
16. Саутгемптон 0:1 Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
17. Лестер 2:0 Заявка 12 3 2 7 19 - 24 11
18. Лидс 1:1 Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
19. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 12 2 3 7 5 - 16 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал 1:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм 1:1 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд 0:3 Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Астон Вилла 3:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Лидс 1:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
13. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
14. Лестер 2:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
17. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 6 2 2 2 3 - 6 8
18. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
19. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
20. Саутгемптон 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
7. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Саутгемптон 0:1 Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Фулхэм 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд 0:3 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
14. Лестер 2:0 Заявка 6 1 0 5 10 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
17. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18. Астон Вилла 3:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
19. Лидс 1:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 11
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Родриго из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    32'
    Перейра Андреас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 31'
    Матч возобновлен
  • 31'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 30'
    Кох Робин из команды Лидс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 30'
    Фулхэм начинает контратаку
  • 30'
    Виллиан Боргес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Лидс 59.3% (70)
    X 33.1% (39)
    Фулхэм 7.6% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Фулхэм
    2.14
    5.34
    8.54
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лидс 1:1 Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс 1:1 Фулхэм

    Исход игры
    Лидс
    57.9% (70)
    Ничья
    33.9% (41)
    Фулхэм
    8.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.14% (61)
    Меньше
    47.86% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (93)
    Нет
    20.51% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    36.4% (44)
    1:1 Ничья
    26.4% (32)
    1:0 Лидс
    13.2% (16)
    1:2 Фулхэм
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    2:0 Лидс
    4.1% (5)
    3:2 Лидс
    1.7% (2)
    0:1 Фулхэм
    1.7% (2)
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    Фулхэм
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