Тур: 13. Стадион: Элланд Роуд. Главный судья: Тэйлор Энтони
Ход матча
20'
1:0
26'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
42
Гринвуд
Сэм
17
Лено
Бернд
14
Рид
Бобби
13
Рим
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Гринвуд СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Роблес ЖоэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Гиаби ДаркоПолузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Гелхардт ДжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
-
14 Рид БоббиЗащитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
38 Харрис ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лидс
Фулхэм
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|5
|0.45
|Синистерра Луис
|2
|0.18
|Харрисон Джек
|1
|0.09
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.09
|Ааронсон Бренден
|1
|0.09
|Рока Марк
|1
|0.09
|Эйлинг Люк
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|9 (3)
|0.75
|Рид Бобби
|2
|0.17
|Рид Харрисон
|2
|0.17
|Пальинья Жоау
|2
|0.17
|Перейра Андреас
|1
|0.08
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.08
|Диоп Исса
|1
|0.08
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Синистерра Луис
|2
|1
|Кох Робин
|3
|0
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|Джисс Марш
|1
|1
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Рока Марк
|2
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Клих Матеуш
|1
|0
|Морено Родриго
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Рид Бобби
|4
|0
|Тете Кенни
|4
|0
|Рид Харрисон
|4
|0
|Митрович Александар
|3
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Рим Тим
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Марку Силва
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
4
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
2
18%
2
15%
61-75
4
36%
2
15%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
2
12%
31-45
3
27%
6
35%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
1
9%
3
18%
76-90
Пропущено
15
22
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
7%
3
14%
1-15
3
20%
2
9%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
20%
5
23%
61-75
4
27%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0
Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Лидс - Кальяри 6:2 Кристал Пэлас - Лидс 1:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3 Арсенал - Лидс 2:1
Фулхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4
Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 4:0 Фулхэм - Лутон Таун 7:0 Фулхэм - Ноттингем Форест 0:1 Борнмут - Фулхэм 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|11
|10
|0
|1
|25 - 10
|30
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|36 - 11
|26
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 11
|21
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|8.
|Фулхэм
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 21
|16
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Брентфорд
|0:3 Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 20
|14
|11.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|13.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|14.
|Астон Вилла
|3:0 Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|16.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|17.
|Лестер
|2:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|19 - 24
|11
|18.
|Лидс
|1:1 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 16
|10
|19.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 16
|9
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|0:3 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Астон Вилла
|3:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Лидс
|1:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 4
|9
|13.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|14.
|Лестер
|2:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|15.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|16.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|17.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 6
|8
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|20.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|7.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|9.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|10.
|Фулхэм
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|11.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Брентфорд
|0:3 Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|14.
|Лестер
|2:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 19
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|17.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Астон Вилла
|3:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|19.
|Лидс
|1:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Вулверхэмптон
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|11
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Лидс 1:1 Фулхэм
Исход игры
Лидс
57.9% (70)
Ничья
33.9% (41)
Фулхэм
8.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
52.14% (61)
Меньше
47.86% (56)
Обе команды забьют
Да
79.49% (93)
Нет
20.51% (24)
Популярный счёт
2:1 Лидс
36.4% (44)
1:1 Ничья
26.4% (32)
1:0 Лидс
13.2% (16)
1:2 Фулхэм
5.8% (7)
2:2 Ничья
5.8% (7)
2:0 Лидс
4.1% (5)
3:2 Лидс
1.7% (2)
0:1 Фулхэм
1.7% (2)
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