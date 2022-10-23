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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Ионикос
1:0
Первый тайм: 31'
ПАС Янина
0'
1:0
27' Гол
Ловера Максимилиано
29' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго

Ход матча

27'
Ловера Максимилиано
1:0
29'
 
Эррамуспе Родриго

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
ПАС Янина
1.97
3.42
4.60
Все Коэффициенты
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
24
Ромао
Алаиксис
15
Валерианос
Йоргос
75
Фадига
Бандиугу
34
Ловера
Максимилиано
87
Каньяс
Хосе
91
Элефтериадис
Христос
99
Vasilios
Mantzis
77
Аосман
Аяс
99
Атанасиу
Василис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
23
Ринстра
Дан
6
Бильбао
Икер
5
Карахалиос
Зисис
11
Kevin
Rosero
91
Claudiu
Cristian
Balan
3
Пилиос
Ставрос
14
Памлидис
Георгиос
Ионикос
4-3-3
ПАС Янина
3-4-3

История личных встреч

Ионикос
ПАС Янина

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 2 0.22
Мендоса Хавьер 2 0.22
Элефтериадис Христос 1 0.11
Ловера Максимилиано 1 0.11
Каньяс Хосе 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 3 0.33
Kevin Rosero 2 0.22
Пантелакис Эпаминондас 1 0.11
Claudiu Cristian Balan 1 0.11
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендоса Хавьер 3 0
Валерианос Йоргос 2 0
Аосман Аяс 2 0
Federico Milo 2 0
Fabien Antunes 2 0
Vasilios Mantzis 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Ромао Алаиксис 1 0
Элефтериадис Христос 1 0
Каньяс Хосе 1 0
Georgios Mygas 1 0
Сакик Эмануэль 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 3 0
Сория Карлес 2 0
Эррамуспе Родриго 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Цимас Панайотис 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лиасос Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

17
17
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
18%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
2
12%
3
18%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
5
29%
29%
4
24%
61-75
2
12%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1
АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Asteras Tripotamos - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 AE Kalampaki - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4
Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 8 0 0 14 - 2 24
2. Волос 9 6 2 1 16 - 8 20
3. АЕК 8 6 0 2 15 - 4 18
4. Олимпиакос 9 5 2 2 14 - 7 17
5. ПАОК 8 4 3 1 9 - 6 15
6. Арис Салоники 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Панетоликос 9 3 2 4 12 - 12 11
8. Атромитос 9 3 2 4 11 - 11 11
9. Астерас 8 1 5 2 6 - 7 8
10. Ламия 8 1 4 3 3 - 8 7
11. ОФИ 8 1 2 5 7 - 14 5
12. Ионикос 1:0 9 1 2 6 6 - 17 5
13. ПАС Янина 0:1 9 1 2 6 7 - 18 5
14. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Олимпиакос 5 3 1 1 9 - 4 10
5. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
6. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Ионикос 1:0 4 1 2 1 3 - 5 5
10. ПАС Янина 0:1 4 1 2 1 6 - 8 5
11. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
12. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
13. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Панатинаикос 3 3 0 0 6 - 1 9
3. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Панетоликос 5 2 2 1 7 - 4 8
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
7. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
13. Ионикос 1:0 5 0 0 5 3 - 12 0
14. ПАС Янина 0:1 5 0 0 5 1 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 5
ПАОК Нарей Халед 4 (2)
АЕК Араужо Серхио 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 5
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
ПАС Янина
1.97
3.42
4.60
Все Коэффициенты
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