Тур: 9. Стадион: Neapoli Stadium.
0'
1:0
26' ГолЛовера Максимилиано
29' Желтая карточкаЭррамуспе Родриго
2:0
31' ГолАосман Аяс
43' Желтая карточкаБильбао Икер
2:1
55' ПенальтиЭррамуспе Родриго
84' Желтая карточкаВалерианос Йоргос
2:2
85' ПенальтиЭррамуспе Родриго
90'+5
Ход матча
26'
31'
2:0
43'
55'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
87
Каньяс
Хосе
77
Аосман
Аяс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Аосман АясНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Себа ЖуниорПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Kevin RoseroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Киакос ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Athanasios Staikos
История личных встреч
Ионикос
ПАС Янина
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vasilios Mantzis
|2
|0.22
|Мендоса Хавьер
|2
|0.22
|Аосман Аяс
|1
|0.11
|Элефтериадис Христос
|1
|0.11
|Ловера Максимилиано
|1
|0.11
|Каньяс Хосе
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррамуспе Родриго
|5 (2)
|0.56
|Kevin Rosero
|2
|0.22
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.11
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0.11
|Сория Карлес
|0
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|0
|0
|Бильбао Икер
|0
|0
|Стамателопулос Апостолос
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валерианос Йоргос
|3
|0
|Мендоса Хавьер
|3
|0
|Аосман Аяс
|2
|0
|Federico Milo
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Vasilios Mantzis
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Ромао Алаиксис
|1
|0
|Элефтериадис Христос
|1
|0
|Каньяс Хосе
|1
|0
|Georgios Mygas
|1
|0
|Сакик Эмануэль
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
|Иоаннидис Николаос
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карахалиос Зисис
|3
|0
|Сория Карлес
|2
|0
|Эррамуспе Родриго
|1
|0
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Цимас Панайотис
|1
|0
|Бильбао Икер
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Киакос Яннис
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
19
19
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
5
26%
4
21%
61-75
3
16%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1
АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Asteras Tripotamos - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 AE Kalampaki - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4
Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|8
|8
|0
|0
|14 - 2
|24
|2.
|Волос
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|3.
|АЕК
|8
|6
|0
|2
|15 - 4
|18
|4.
|Олимпиакос
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|ПАОК
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|6.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Панетоликос
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|8.
|Атромитос
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|9.
|Астерас
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Ламия
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|11.
|ПАС Янина
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
|12.
|ОФИ
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Ионикос
|9
|0
|3
|6
|7 - 19
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Олимпиакос
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|11.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Ионикос
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Панетоликос
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|ОФИ
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|ПАС Янина
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|13.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|5
|ПАС Янина
|Эррамуспе Родриго
|7
|ПАОК
|Нарей Халед
|4 (2)
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|5
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4