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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Ионикос
2:2
Конец матча
ПАС Янина
0'
1:0
26' Гол
Ловера Максимилиано
29' Желтая карточка
Эррамуспе Родриго
2:0
31' Гол
Аосман Аяс
43' Желтая карточка
Бильбао Икер
2:1
55' Пенальти
Эррамуспе Родриго
84' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
2:2
85' Пенальти
Эррамуспе Родриго
90'+5

Ход матча

26'
Ловера Максимилиано
(Аосман Аяс)
1:0
29'
 
Эррамуспе Родриго
31'
Аосман Аяс
2:0
43'
 
Бильбао Икер
46'
 
Киакос Яннис
Бильбао Икер
46'
 
Цимас Панайотис
Ринстра Дан
55'
2:1
Эррамуспе Родриго
59'
Себа Жуниор
Элефтериадис Христос
 
75'
 
Морейра Ахмад Мендес
Памлидис Георгиос
80'
Машаш Зинедин
Аосман Аяс
 
84'
Валерианос Йоргос
 
85'
2:2
Эррамуспе Родриго

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
24
Ромао
Алаиксис
15
Валерианос
Йоргос
75
Фадига
Бандиугу
34
Ловера
Максимилиано
87
Каньяс
Хосе
91
Элефтериадис
Христос
99
Vasilios
Mantzis
77
Аосман
Аяс
99
Атанасиу
Василис
2
Сория
Карлес
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
23
Ринстра
Дан
6
Бильбао
Икер
5
Карахалиос
Зисис
11
Kevin
Rosero
91
Claudiu
Cristian
Balan
3
Пилиос
Ставрос
14
Памлидис
Георгиос
Ионикос
4-3-3
ПАС Янина
3-4-3

История личных встреч

Ионикос
ПАС Янина

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vasilios Mantzis 2 0.22
Мендоса Хавьер 2 0.22
Аосман Аяс 1 0.11
Элефтериадис Христос 1 0.11
Ловера Максимилиано 1 0.11
Каньяс Хосе 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 5 (2) 0.56
Kevin Rosero 2 0.22
Пантелакис Эпаминондас 1 0.11
Claudiu Cristian Balan 1 0.11
Сория Карлес 0 0
Морейра Ахмад Мендес 0 0
Бильбао Икер 0 0
Стамателопулос Апостолос 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валерианос Йоргос 3 0
Мендоса Хавьер 3 0
Аосман Аяс 2 0
Federico Milo 2 0
Fabien Antunes 2 0
Vasilios Mantzis 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Ромао Алаиксис 1 0
Элефтериадис Христос 1 0
Каньяс Хосе 1 0
Georgios Mygas 1 0
Сакик Эмануэль 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Иоаннидис Николаос 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карахалиос Зисис 3 0
Сория Карлес 2 0
Эррамуспе Родриго 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Цимас Панайотис 1 0
Бильбао Икер 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Киакос Яннис 1 0
Лиасос Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
43%
2
18%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
4
33%
1
13%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Пропущено

19
19
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
5
26%
4
21%
61-75
3
16%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ионикос - Аполлон Паралимни 0:4 Волос - Ионикос 4:0 Арис Салоники - Ионикос 2:1 Ионикос - Ламия 1:1
АЕК - Ионикос 4:1 Ионикос - Диагорас Врахнаика 1:0 Asteras Tripotamos - Ионикос 0:3 Волос - Ионикос 2:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Олимпиакос - Ионикос 3:1 AE Kalampaki - Ионикос 0:4 Ионикос - Левадиакос 0:0 Панатинаикос - Ионикос 1:0 Ламия - Ионикос 1:0 Ионикос - Атромитос 2:2 Левадиакос - Ионикос 2:1 Волос - Ионикос 2:1 Арис Салоники - Ионикос 2:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Атромитос - Ионикос 0:1
ПАС Янина
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ОФИ 2:2 Атромитос - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Панетоликос 1:4
Панатинаикос - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - Левадиакос 2:1 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Ламия 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 Волос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Омония - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Баник Острава 1:1 ПАС Янина - Арис Салоники 0:3 Панатинаикос - ПАС Янина 4:0 АЕК - ПАС Янина 3:0 ПАС Янина - ПАОК 1:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 8 0 0 14 - 2 24
2. Волос 9 6 2 1 16 - 8 20
3. АЕК 8 6 0 2 15 - 4 18
4. Олимпиакос 9 5 2 2 14 - 7 17
5. ПАОК 8 4 3 1 9 - 6 15
6. Арис Салоники 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Панетоликос 9 3 2 4 12 - 12 11
8. Атромитос 9 3 2 4 11 - 11 11
9. Астерас 8 1 5 2 6 - 7 8
10. Ламия 8 1 4 3 3 - 8 7
11. ПАС Янина 9 1 3 5 9 - 19 6
12. ОФИ 8 1 2 5 7 - 14 5
13. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
14. Ионикос 9 0 3 6 7 - 19 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Олимпиакос 5 3 1 1 9 - 4 10
5. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
6. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
11. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Ионикос 4 0 3 1 4 - 7 3
13. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Панатинаикос 3 3 0 0 6 - 1 9
3. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Панетоликос 5 2 2 1 7 - 4 8
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
7. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. ПАС Янина 5 0 1 4 3 - 11 1
13. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 5
ПАС Янина Эррамуспе Родриго 7
ПАОК Нарей Халед 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 5
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Весь список
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