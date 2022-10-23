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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Барселона
3:0
Перерыв
Атлетик Б
0'
1:0
12' Гол
Дембеле Усман
16' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
2:0
18' Гол
Роберто Серхи
3:0
22' Гол
Левандовски Роберт
28' Желтая карточка
Хави Эрнандес

Ход матча

12'
Дембеле Усман
(Левандовски Роберт)
1:0
16'
 
Де Маркос Оскар
18'
Роберто Серхи
(Дембеле Усман)
2:0
21'
 
Гарсия Дани
Эррера Андер
22'
Левандовски Роберт
(Дембеле Усман)
3:0
28'
Хави Эрнандес
 
33'
Кесси Франк
Гави
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 141
Барселона 95.7% (135)
X 2.8% (4)
Атлетик Б 1.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Атлетик Б
4.90
5.07
8.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
20
Роберто
Серхи
23
Кунде
Жюль
24
Гарсия
Эрик
28
Бальде
Алехандро
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
7
Дембеле
Усман
9
Левандовски
Роберт
8
Педри
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
23
Эррера
Андер
6
Весга
Микель
11
Уильямс
Нико
19
Саррага
Ойер
7
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
Барселона
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Барселона
Атлетик Б

33 матча

90.9%
9.1%
30 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.6%
21.2%
21.2%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.8%
15.2%
9%
25 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

107.7%
0 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

46 матчей

65.2%
19.6%
15.2%
30 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.3%
45.7%
13%
19 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

54.3%
26.1%
19.6%
25 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
КК
3:2
ЛЛ
1:1
КК
0:4
ЛЛ
2:1
С
2:3
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
КК
1:0
ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
0:2
П
3:0
КК
3:1
КК
2:1
П
0:1
КК
3:1
КК
1:2
П
6:0
П
0:1
СИ
1:1
СИ
4:0
КК
1:3
П
2:5
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
5:1
КК
3:0
П
2:0
П
2:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:0
П
1:3
П
4:1
П
1:1
С
3:0
С
1:2
КК
1:4
П
2:0
П
0:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 12 1.09
Дембеле Усман 3 0.27
Фати Ансу 3 0.27
Роберто Серхи 2 0.18
Педри 2 0.18
Рафинья Диас 1 0.09
Депай Мемфис 1 0.09
Де Йонг Френки 1 0.09
Торрес Ферран 1 0.09
Гарсия Эрик 1 0.09
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0
Альба Жорди 0 0
Гави 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 4 0.36
Уильямс Нико 3 0.27
Беренгер Алекс 3 0.27
Сансет Ойян 3 (1) 0.27
Весга Микель 2 (1) 0.18
Гурусета Горка 2 0.18
Гарсия Рауль 1 0.09
Де Маркос Оскар 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 4 1
Кесси Франк 3 0
Дембеле Усман 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Хави Эрнандес 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Торрес Ферран 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гави 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 1 1
Де Маркос Оскар 2 0
Йерай Альварес 2 0
Сансет Ойян 2 0
Муньяин Икер 1 0
Юри Берчиче 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Дани 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Венседор Унай 1 0
Саррага Ойер 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
6
55%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

24
18
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
4%
4
22%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
7
29%
29%
3
17%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
5
21%
3
17%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
50%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0
Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0
Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона 3:0 Заявка 11 9 1 1 27 - 4 28
3. Атлетико М Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Атлетик Б 0:3 Заявка 11 5 3 3 19 - 11 18
7. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
8. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
14. Эспаньол Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
15. Альмерия Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
16. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
17. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
18. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 3:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Атлетик Б 0:3 Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
12. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
13. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
14. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Барселона 3:0 Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б 0:3 Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершается первый тайм, в котором "Барселона" легко разбирается с "Атлетиком", забивая три безответных гола. 
  • 45'
    А сейчас Беренгер сыграл более уверенно, пробив из-за пределов штрафной площадки. Но получилось слабо, и Тер Штеген мяч забрал. 
  • 45'
    Алекс Беренгер открылся под передачу на левом фланге. Было у него пространство, но из-за долгих раздумий он потерял возможность для обострения, позволив соперникам вернуться. 
  • 45'
    Дембеле получил мяч на правом фланге и добежал до штрафной площадки, а потом сыграл назад, не решившись включать дриблинг. 
  • Дополнительное время
    45'
    +5 минут. 
  • Угловой
    44'
    Первый корнер в матче заработал "Атлетик", но ничего полезного из него не выжал, проиграв борьбу на втором этаже. 
  • 43'
    Даже несколько точных передач не могут выполнить гости. Сейчас Де Маркос выполнил пас по правому флангу, на который никто не откликнулся. За лицевую ушёл мяч. 
  • 42'
    Усман Дембеле набрал скорость на правом фланге, вошёл в штрафную и уже собирался пробить, но в последний момент в отборе сыграл Микель Весга. 
  • 41'
    Иньяки Уильямс стал автором первого удара в сторону ворот "Барселоны", но до створа мяч не довёл, попав в одного из соперников. 
  • 40'
    Нико Уильямс доставил мяч в центр штрафной, где располагался Алекс Беренгер, но до круглого не добрался, так как Эрик Гарсия сыграл на опережение. 
  • 39'
    Алехандро Бальде прорвался по левому флангу и выполнил прострел, на который откликнулся Франк Кесси, но в створ не попал. 
  • 37'
    Переходят "баски" на чужую половину поля, но нет вариантов для обострения, так как хозяева всем составом за линией мяча. 
  • Офсайд
    36'
    Серхи Роберто раньше времени совершил рывок по правому флангу, в результате чего в момент передачи оказался в офсайде. 
  • Замена
    35'
    Гави не сможет продолжить встречу. Вместо него появляется Кесси. 
  • Травма, повреждение
    34'
    Участились паузы. Снова появилась работа для медицинской бригады "Барселоны". Теперь уже болезненный удар получил Гави.
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    • 33'
      Унай Симон допустил ошибку, отправив мяч за боковую линию, после чего Хави технично обработал игровой снаряд, и публика оценила это. 
    • 31'
      Педри вернулся на поле. Хозяева сразу же попытались провести наступление правым флангом, но гости на сей раз сыграли надёжно. 
    • Желтая карточка
      30'
      "Баски" не выбивали мяч за пределы поля, не обращая внимание на то, что Педри на газоне. Хави это не понравилось, что он активно и продемонстрировал, за что получил "горчичник". 
    • Травма, повреждение
      29'
      Педри оказывается на газоне. Судья после паузы даёт свисток и разрешает медицинскому штабу "Барселоны" выйти на поле. 
    • 28'
      Нико Уильямс попытался прорваться по правому флангу, но против этого оказался Алехандро Бальде, выполнив подкат и завладев мячом. 
    • 27'
      Нет работы у Тер Штегена, поэтому партнёры подключают его к игре в пас, чтобы не заскучал. Ни одного удара по его воротам ещё не нанесли "баски". 
    • 26'
      Усман Дембеле решил принять участие в ещё одном взятии ворот, но не сумел обыграть Юри Берчиче около правого угла штрафной. 
    • 24'
      До первого гола держался "Атлетик", а после него оборона куда-то делась. Что не атака, так гол. Ещё и полчаса не сыграли команды, а уже разгром "басков", причём как по счёту, так и по игре. 
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-0!!! ЛЕВАНДОВСКИ!!! Дембеле выполняет передачу в центр штрафной, а там Левандовски. Роберт принимает мяч, а потом стреляет под перекладину с разворота. 
    • 22'
      Левандовски совершил рывок в сторону штрафной, Бальде увидел это и выполнил передачу, которую в подкате прервал Де Маркос. 
    • Замена
      21'
      В составе "Атлетика" произошла замена. Ушёл Андер Эррера, вышел Дани Гарсия. 
    • 20'
      Активнее "Атлетик" пошёл в прессинг, в результате чего оставил много свободных зон за спиной, чем и воспользовались хозяева, укрепив перевес. 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2-0!!! РОБЕРТО!!! Серхи Роберто входит в штрафную площадку правым краем и наносит удар. Рикошетом от соперника мяч отправляется в сетку. 
    • 18'
      Унай Симон попал под давление со стороны Педри, но успел расстаться с игровым снарядом, отправив его за боковую линию. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Усман Дембеле потерял мяч на правом краю штрафной, а потом попытался отобрать игровой снаряд у Юри Берчиче, но лишь правила нарушил, уронив оппонента. 
    • Желтая карточка
      16'
      Оскар Де Маркос грубо встретил Алехандро Бальде на правом фланге, после чего увидел перед собой карточку жёлтого цвета. 
    • 15'
      "Баски" попробовали провести атаку левым флангом, но пока лишь аут удалось заработать. Гави выбил мяч за боковую, не позволив Берчиче себя обыграть. 
    • 14'
      Постепенно усиливала давление "Барселона", подбираясь всё ближе и ближе, и вот удалось нанести легитимный результативный удар. Ждём реакцию "Атлетика", который теперь обязан проявлять себя в атаке. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ДЕМБЕЛЕ!!! Левандовски выполняет подачу с левого фланга, Дембеле выигрывает воздух и пробивает в правый угол. 
    • Офсайд
      12'
      Классную передачу верхом выполнил Дембеле в центр штрафной на Педри, но проблема в том, что восьмой номер "Барселоны" оказался во "вне игры". 
    • 11'
      Серхио Бускетс перевёл мяч на правый фланг на Усмана Дембеле, но получилось слишком сильно. За лицевую линию ушёл круглый. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Нико Уильямс нарушил правила на правом фланге, не успев за Педри. Пока по нарушениям правил "Атлетик" уверенно лидирует - 0:3. 
    • Офсайд
      8'
      При помощи заброса гости попытались добраться до чужой штрафной, но Иньяки Уильямс и воздух Жюлю Кунде проиграл, и в офсайде оказался. 
    • 7'
      Оскар Де Маркос разогнал атаку правым флангом и выполнил слишком сильную подачу, после которой мяч отправился за боковую линию. 
    • 6'
      А вот сейчас Юри Берчиче ошибся в передаче, но повезло "баскам", что подобравший игровой снаряд Гави поскользнулся, выпустив его за лицевую линию. 
    • 5'
      Без опасных моментов проходят первые минуты. "Барселона" ожидаемо больше работает с мячом, но "Атлетик" располагается компактно, не предоставляя пространство. 
    • Офсайд
      4'
      Роберт Левандовски открылся под передачу из глубины поля и вошёл в штрафную левым краем, а потом услышал свисток - офсайд имел место. 
    • 3'
      Усман Дембеле попытался проникнуть в штрафную площадку с правого фланга, но чистый подкат Юри Берчиче этому помешал, да ещё и от игрока "Барселоны" мяч ушёл в аут. 
    • 2'
      Жюль Кунде выполнил длинную передачу в сторону чужой штрафной, которая стала лёгкой добычей для голкипера "Атлетика". 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начинается! 
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    Прогнозы на матч Барселона 3:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Барселона
    95.7% (135)
    Ничья
    2.8% (4)
    Атлетик Б
    1.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.95% (79)
    Меньше
    33.05% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    64.41% (76)
    Нет
    35.59% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    33.3% (47)
    2:0 Барселона
    19.1% (27)
    3:1 Барселона
    16.3% (23)
    1:0 Барселона
    7.8% (11)
    3:0 Барселона
    2.8% (4)
    3:2 Барселона
    2.8% (4)
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