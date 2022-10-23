Тур: 11. Стадион: Камп Ноу Спотифай. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
0'
1:0
12' ГолДембеле Усман
16' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
2:0
18' ГолРоберто Серхи
3:0
22' ГолЛевандовски Роберт
28' Желтая карточкаХави Эрнандес
Ход матча
12'
16'
18'
2:0
22'
28'
33'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
23
Кунде
Жюль
24
Гарсия
Эрик
30
Гави
8
Педри
17
Юри
Берчиче
23
Эррера
Андер
11
Уильямс
Нико
19
Саррага
Ойер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 ПедриНападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
-
32 Торре ПаблоПолузащитник
-
10 Фати АнсуНападающий
- Нападающий
-
22 Рафинья ДиасНападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
23 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
-
19 Саррага ОйерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
История личных встреч
Барселона
Атлетик Б
33 матча
90.9%
9.1%
30 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.6%
21.2%
21.2%
19 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.8%
15.2%
9%
25 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
107.7%
0 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
46 матчей
65.2%
19.6%
15.2%
30 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.3%
45.7%
13%
19 побед 21 ничья 6 побед
Второй тайм
54.3%
26.1%
19.6%
25 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|12
|1.09
|Дембеле Усман
|3
|0.27
|Фати Ансу
|3
|0.27
|Роберто Серхи
|2
|0.18
|Педри
|2
|0.18
|Рафинья Диас
|1
|0.09
|Депай Мемфис
|1
|0.09
|Де Йонг Френки
|1
|0.09
|Торрес Ферран
|1
|0.09
|Гарсия Эрик
|1
|0.09
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Альба Жорди
|0
|0
|Гави
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|4
|0.36
|Уильямс Нико
|3
|0.27
|Беренгер Алекс
|3
|0.27
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.27
|Весга Микель
|2 (1)
|0.18
|Гурусета Горка
|2
|0.18
|Гарсия Рауль
|1
|0.09
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
|Гарсия Дани
|0
|0
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Йерай Альварес
|0
|0
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бускетс Серхио
|4
|1
|Кесси Франк
|3
|0
|Дембеле Усман
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Пике Херард
|1
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Альба Жорди
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Гави
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Андер
|1
|1
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Сансет Ойян
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Юри Берчиче
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Гарсия Дани
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Саррага Ойер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
10
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
6
55%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
4
31%
1
13%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
24
18
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
4%
4
22%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
7
29%
29%
3
17%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
5
21%
3
17%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
50%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0
Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0
Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|28 - 9
|31
|2.
|Барселона
|3:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 4
|28
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|6.
|Атлетик Б
|0:3 Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 11
|18
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 7
|18
|8.
|Осасуна
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 11
|17
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|13.
|Севилья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|15.
|Альмерия
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|12 - 19
|10
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|17.
|Жирона
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|19.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 22
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|3:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 0
|16
|2.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|4.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|Атлетик Б
|0:3 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|7.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|8.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|11.
|Альмерия
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|12.
|Жирона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Барселона
|3:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|0:3 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|19.
|Альмерия
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Жирона
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (4)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 4
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогнозы на матч Барселона 3:0 Атлетик Б
Исход игры
Барселона
95.7% (135)
Ничья
2.8% (4)
Атлетик Б
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.95% (79)
Меньше
33.05% (39)
Обе команды забьют
Да
64.41% (76)
Нет
35.59% (42)
Популярный счёт
2:1 Барселона
33.3% (47)
2:0 Барселона
19.1% (27)
3:1 Барселона
16.3% (23)
1:0 Барселона
7.8% (11)
3:0 Барселона
2.8% (4)
3:2 Барселона
2.8% (4)
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