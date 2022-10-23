Даже несколько точных передач не могут выполнить гости. Сейчас Де Маркос выполнил пас по правому флангу, на который никто не откликнулся. За лицевую ушёл мяч.

Первый корнер в матче заработал "Атлетик", но ничего полезного из него не выжал, проиграв борьбу на втором этаже.

Дембеле получил мяч на правом фланге и добежал до штрафной площадки, а потом сыграл назад, не решившись включать дриблинг.

Алекс Беренгер открылся под передачу на левом фланге. Было у него пространство, но из-за долгих раздумий он потерял возможность для обострения, позволив соперникам вернуться.

А сейчас Беренгер сыграл более уверенно, пробив из-за пределов штрафной площадки. Но получилось слабо, и Тер Штеген мяч забрал.

Завершается первый тайм, в котором "Барселона" легко разбирается с "Атлетиком", забивая три безответных гола.

Участились паузы. Снова появилась работа для медицинской бригады "Барселоны". Теперь уже болезненный удар получил Гави.

Серхи Роберто раньше времени совершил рывок по правому флангу, в результате чего в момент передачи оказался в офсайде.

Переходят "баски" на чужую половину поля, но нет вариантов для обострения, так как хозяева всем составом за линией мяча.

Алехандро Бальде прорвался по левому флангу и выполнил прострел, на который откликнулся Франк Кесси, но в створ не попал.

Нико Уильямс доставил мяч в центр штрафной, где располагался Алекс Беренгер, но до круглого не добрался, так как Эрик Гарсия сыграл на опережение.

Иньяки Уильямс стал автором первого удара в сторону ворот "Барселоны", но до створа мяч не довёл, попав в одного из соперников.

Усман Дембеле набрал скорость на правом фланге, вошёл в штрафную и уже собирался пробить, но в последний момент в отборе сыграл Микель Весга.

33' Унай Симон допустил ошибку, отправив мяч за боковую линию, после чего Хави технично обработал игровой снаряд, и публика оценила это.

31' Педри вернулся на поле. Хозяева сразу же попытались провести наступление правым флангом, но гости на сей раз сыграли надёжно.

30' "Баски" не выбивали мяч за пределы поля, не обращая внимание на то, что Педри на газоне. Хави это не понравилось, что он активно и продемонстрировал, за что получил "горчичник".

29' Педри оказывается на газоне. Судья после паузы даёт свисток и разрешает медицинскому штабу "Барселоны" выйти на поле.

28' Нико Уильямс попытался прорваться по правому флангу, но против этого оказался Алехандро Бальде, выполнив подкат и завладев мячом.

27' Нет работы у Тер Штегена, поэтому партнёры подключают его к игре в пас, чтобы не заскучал. Ни одного удара по его воротам ещё не нанесли "баски".

26' Усман Дембеле решил принять участие в ещё одном взятии ворот, но не сумел обыграть Юри Берчиче около правого угла штрафной.

24' До первого гола держался "Атлетик", а после него оборона куда-то делась. Что не атака, так гол. Ещё и полчаса не сыграли команды, а уже разгром "басков", причём как по счёту, так и по игре.

23' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3-0!!! ЛЕВАНДОВСКИ!!! Дембеле выполняет передачу в центр штрафной, а там Левандовски. Роберт принимает мяч, а потом стреляет под перекладину с разворота.