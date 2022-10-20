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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Барселона
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 38
Барселона 97.4% (37)
X 2.6% (1)
Атлетик Б 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Атлетик Б
4.60
4.70
5.95
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Барселона
Атлетик Б

33 матча

90.9%
9.1%
30 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.6%
21.2%
21.2%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.8%
15.2%
9%
25 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

107.7%
0 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

46 матчей

65.2%
19.6%
15.2%
30 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.3%
45.7%
13%
19 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

54.3%
26.1%
19.6%
25 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
4:0
КК
3:2
ЛЛ
1:1
КК
0:4
ЛЛ
2:1
С
2:3
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
КК
1:0
ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
0:2
П
3:0
КК
3:1
КК
2:1
П
0:1
КК
3:1
КК
1:2
П
6:0
П
0:1
СИ
1:1
СИ
4:0
КК
1:3
П
2:5
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
5:1
КК
3:0
П
2:0
П
2:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:0
П
1:3
П
4:1
П
1:1
С
3:0
С
1:2
КК
1:4
П
2:0
П
0:1
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 11 1.1
Фати Ансу 3 0.3
Дембеле Усман 2 0.2
Педри 2 0.2
Рафинья Диас 1 0.1
Роберто Серхи 1 0.1
Депай Мемфис 1 0.1
Де Йонг Френки 1 0.1
Торрес Ферран 1 0.1
Гарсия Эрик 1 0.1
Бальде Алехандро 0 0
Кунде Жюль 0 0
Альба Жорди 0 0
Гави 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 4 0.4
Уильямс Нико 3 0.3
Беренгер Алекс 3 0.3
Сансет Ойян 3 (1) 0.3
Весга Микель 2 (1) 0.2
Гурусета Горка 2 0.2
Гарсия Рауль 1 0.1
Де Маркос Оскар 0 0
Эррера Андер 0 0
Гарсия Дани 0 0
Лекуе Иньиго 0 0
Йерай Альварес 0 0
Морсильо Хон 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бускетс Серхио 4 1
Кесси Франк 3 0
Дембеле Усман 2 0
Араухо Рональд 2 0
Пике Херард 1 0
Альба Жорди 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Торрес Ферран 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Гави 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 1 1
Йерай Альварес 2 0
Сансет Ойян 2 0
Муньяин Икер 1 0
Де Маркос Оскар 1 0
Юри Берчиче 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Гарсия Дани 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Унай Симон 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Венседор Унай 1 0
Саррага Ойер 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
6
55%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
8%
2
25%
1-15
2
15%
2
25%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
4
31%
1
13%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

24
18
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
1
4%
4
22%
1-15
4
17%
4
22%
16-30
7
29%
29%
3
17%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
5
21%
3
17%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
50%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Вильярреал 3:0 Реал Мадрид - Барселона 3:1 Барселона - Интер Милан 3:3 Барселона - Сельта 1:0
Интер Милан - Барселона 1:0 Мальорка - Барселона 0:1 Барселона - Эльче 3:0 Бавария - Барселона 2:0 Кадис - Барселона 0:4 Барселона - Виктория Пльзень 5:1 Севилья - Барселона 0:3 Барселона - Вальядолид 4:0 Барселона - Манчестер Сити 3:3 Реал Сосьедад - Барселона 1:4 Барселона - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Пумас-УНАМ 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Барселона 0:2 Барселона - Ювентус 2:2 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Интер Майами - Барселона 0:6
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хетафе - Атлетик Б 2:2 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Севилья - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0
Атлетик Б - Райо Вальекано 3:2 Эльче - Атлетик Б 1:4 Атлетик Б - Эспаньол 0:1 Кадис - Атлетик Б 0:4 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Атлетик Б - Мальорка 0:0 Атлетик Б - Алавес 1:1 Атлетик Б - Реал Сосьедад 1:0 Мирандес - Атлетик Б 0:3 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Майнц - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Бохум 4:1 Севилья - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Осасуна 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Валенсия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 10 9 1 0 25 - 8 28
2. Барселона Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Реал Сосьедад Заявка 10 7 1 2 16 - 12 22
4. Атлетико М Заявка 10 6 2 2 16 - 8 20
5. Бетис Заявка 10 6 2 2 13 - 6 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Осасуна Заявка 10 5 1 4 10 - 10 16
8. Вильярреал Заявка 10 4 3 3 12 - 6 15
9. Валенсия Заявка 10 4 3 3 17 - 11 15
10. Райо Вальекано Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
11. Вальядолид Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
12. Альмерия Заявка 10 3 1 6 11 - 17 10
13. Севилья Заявка 10 2 4 4 10 - 15 10
14. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
15. Мальорка Заявка 10 2 3 5 7 - 11 9
16. Эспаньол Заявка 10 2 3 5 12 - 17 9
17. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
18. Жирона Заявка 10 2 2 6 14 - 18 8
19. Кадис Заявка 10 1 4 5 4 - 17 7
20. Эльче Заявка 10 0 3 7 6 - 24 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 5 5 0 0 10 - 2 15
2. Барселона Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
3. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
4. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
5. Валенсия Заявка 5 3 1 1 11 - 4 10
6. Реал Мадрид Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
7. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
8. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
9. Вильярреал Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
10. Райо Вальекано Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
11. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
12. Жирона Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
13. Вальядолид Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
16. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
17. Эспаньол Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Севилья Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
11. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12. Мальорка Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Осасуна Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Кадис Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
20. Эльче Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Реал Сосьедад Браис Мендес 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Мальорка Гренье Клеман 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 2 дня 14 часов 26 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Барселона 97.4% (37)
    X 2.6% (1)
    Атлетик Б 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Атлетик Б
    4.60
    4.70
    5.95
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б

    Исход игры
    Барселона
    97.4% (37)
    Ничья
    2.6% (1)
    Атлетик Б
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (25)
    Меньше
    32.43% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (25)
    Нет
    32.43% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    42.1% (16)
    2:0 Барселона
    18.4% (7)
    3:1 Барселона
    13.2% (5)
    1:0 Барселона
    10.5% (4)
    3:2 Барселона
    5.3% (2)
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    Атлетик Б
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