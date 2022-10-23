Тур: 14. Стадион: Городской стадион Вроцлава.
0'
0:1
24' ГолГуаль Марк
41' Желтая карточкаНене III
43' Желтая карточкаMateusz Kowalski
1:1
45' ГолШварц Петр
50' Желтая карточкаЦэру Богдан
2:1
58' ГолСамец-Талар Пётр
2:2
66' ГолJakub Lewicki
85' Вторая желтая карточкаНене III
90' Желтая карточкаШварц Петр
90'+7
Ход матча
24'
0:1
41'
43'
45'
1:1
50'
58'
66'
2:2
85'
90'
17
Шварц
Петр
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
8
Нене
III
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шварц ПетрЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Хиек ХавьерПолузащитник
-
10 Кинтана КайеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джурджевич Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maciej Stolarczyk
История личных встреч
Шлёнск
Ягеллония
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
33 матча
39.4%
27.3%
33.3%
13 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
39.4%
27.3%
33.3%
13 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|3 (1)
|0.21
|Шварц Петр
|2
|0.14
|Ольсен Патрик
|2 (1)
|0.14
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.07
|Замора Джон
|1
|0.07
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.07
|Лыщаш Адриан
|1
|0.07
|Ястржембски Деннис
|1
|0.07
|Бейгер Лукаш
|1
|0.07
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|8
|0.57
|Гуаль Марк
|7 (2)
|0.5
|Нене III
|2
|0.14
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.07
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.07
|Mateusz Kowalski
|1
|0.07
|Бортничук Мачей
|1
|0.07
|Jakub Lewicki
|1
|0.07
|Настич Боян
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Патрик
|5
|0
|Вердаска Диогу
|2
|1
|Поправа Конрад
|1
|1
|Шварц Петр
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Янасик Патрик
|2
|0
|Замора Джон
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Бейгер Лукаш
|0
|1
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Гарсия Виктор III
|1
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Экспозито Эрик
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цэру Богдан
|8
|0
|Нене III
|4
|1
|Имас Хесус
|4
|0
|Скшипчак Матеуш
|2
|1
|Пуэрто Исраэль
|3
|0
|Романчук Тарас
|3
|0
|Гуаль Марк
|3
|0
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|Настич Боян
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Milosz Matysik
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Mateusz Kowalski
|1
|0
|Черных Фёдор
|1
|0
|Поспишил Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
31%
2
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
50%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
1
25%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
15
23
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
1
7%
3
13%
1-15
4
27%
2
9%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
4
27%
2
9%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
2
13%
5
22%
76-90
Пропущено
20
17
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
20%
2
12%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
6
30%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Шлёнск 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0 Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Шлёнск - Варта Познань 0:2
Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0
Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1
Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|2.
|Видзев Лодзь
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|3.
|Висла Плоцк
|14
|7
|4
|3
|26 - 15
|25
|4.
|Легия
|14
|7
|4
|3
|17 - 16
|25
|5.
|Сталь Мелец
|14
|7
|2
|5
|21 - 20
|23
|6.
|Погонь Щецин
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|7.
|Лех
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|8.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|9.
|Краковия
|13
|5
|3
|5
|15 - 11
|18
|10.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|22 - 18
|18
|11.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|13.
|Шлёнск
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|15.
|Пяст
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Корона Кельце
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|7.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|7
|3
|1
|3
|9 - 5
|10
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|15.
|Медзь
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Гурник Забже
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|7.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|8.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|9.
|Погонь Щецин
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|17.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|6
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6