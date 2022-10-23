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Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Шлёнск
2:2
Конец матча
Ягеллония
0'
0:1
24' Гол
Гуаль Марк
41' Желтая карточка
Нене III
43' Желтая карточка
Mateusz Kowalski
1:1
45' Гол
Шварц Петр
50' Желтая карточка
Цэру Богдан
2:1
58' Гол
Самец-Талар Пётр
2:2
66' Гол
Jakub Lewicki
85' Вторая желтая карточка
Нене III
90' Желтая карточка
Шварц Петр
90'+7
12
Лещыньски
Рафал
19
Янасик
Патрик
34
Поправа
Конрад
6
Гретарссон
Даниэль
17
Шварц
Петр
23
Гарсия
Виктор
III
8
Ольсен
Патрик
15
Науэль
Матиас
24
Самец-Талар
Пётр
7
Замора
Джон
9
Экспозито
Эрик
1
Аломерович
Златан
4
Пуэрто
Исраэль
25
Цэру
Богдан
5
Настич
Боян
14
Пржикрыл
Томаш
36
Jakub
Lewicki
26
Поспишил
Мартин
11
Имас
Хесус
8
Нене
III
60
Mateusz
Kowalski
28
Гуаль
Марк
Шлёнск
3-4-2-1
Ягеллония
5-3-2

История личных встреч

Шлёнск
Ягеллония

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
41.2%
11.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
29.4%
13 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

33 матча

39.4%
27.3%
33.3%
13 побед 9 ничьих 11 побед

Первый тайм

24.2%
48.5%
27.3%
8 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

39.4%
27.3%
33.3%
13 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
1:0
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:4
ЭГБ
3:1
Э
2:1
Э
3:1
EFR
1:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
3:1
КП
0:1
Э
2:3
Э
0:3
Э
3:3
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:0
OE
2:0
OE
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 3 (1) 0.21
Шварц Петр 2 0.14
Ольсен Патрик 2 (1) 0.14
Гретарссон Даниэль 1 0.07
Замора Джон 1 0.07
Самец-Талар Пётр 1 0.07
Лыщаш Адриан 1 0.07
Ястржембски Деннис 1 0.07
Бейгер Лукаш 1 0.07
Гарсия Виктор III 0 0
Хиек Хавьер 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 8 0.57
Гуаль Марк 7 (2) 0.5
Нене III 2 0.14
Пржикрыл Томаш 1 0.07
Черных Фёдор 1 (1) 0.07
Mateusz Kowalski 1 0.07
Бортничук Мачей 1 0.07
Jakub Lewicki 1 0.07
Настич Боян 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Войцеховский Оливье 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Патрик 5 0
Вердаска Диогу 2 1
Поправа Конрад 1 1
Шварц Петр 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Янасик Патрик 2 0
Замора Джон 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Бейгер Лукаш 0 1
Кончковски Мартин 1 0
Шромник Михал 1 0
Гарсия Виктор III 1 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Экспозито Эрик 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цэру Богдан 8 0
Нене III 4 1
Имас Хесус 4 0
Скшипчак Матеуш 2 1
Пуэрто Исраэль 3 0
Романчук Тарас 3 0
Гуаль Марк 3 0
Пржикрыл Томаш 2 0
Настич Боян 2 0
Аломерович Златан 2 0
Milosz Matysik 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Mateusz Kowalski 1 0
Черных Фёдор 1 0
Поспишил Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
31%
2
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
15%
3
30%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
50%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
1
25%
4
29%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

15
23
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
1
7%
3
13%
1-15
4
27%
2
9%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
4
27%
2
9%
46-60
2
13%
6
26%
61-75
2
13%
5
22%
76-90

Пропущено

20
17
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
20%
2
12%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
6
30%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Шлёнск 1:3 Радомьяк Радом - Шлёнск 2:0 Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Шлёнск - Варта Познань 0:2
Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Сталь Мелец - Шлёнск 2:0 Ruch Wysokie Mazowieckie - Шлёнск 0:4 Шлёнск - Ракув 1:4 Шлёнск - Краковия 1:1 Лех - Шлёнск 0:1 Шлёнск - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Шлёнск 0:0 Горица - Шлёнск 1:1 Залаэгерсег - Шлёнск 2:3 Радомлье - Шлёнск 1:2 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 Чукарички - Шлёнск 1:0
Ягеллония
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1 Ягеллония - Висла Плоцк 1:1 Ягеллония - Корона Кельце 4:1
Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Сталь Мелец 4:0 Заглембе Любин - Ягеллония 1:1 Одра Ополе - Ягеллония 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Медзь 2:1 Ракув - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:2 Погонь Щецин - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Видзев Лодзь 0:2 Ягеллония - Пяст 2:0 Гурник Ленчна - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Легия 2:2 Висла Краков - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Шлёнск 1:1 Пяст - Ягеллония 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Видзев Лодзь 14 8 2 4 20 - 11 26
3. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
4. Легия 14 7 4 3 17 - 16 25
5. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
6. Погонь Щецин 14 6 5 3 22 - 18 23
7. Лех 12 6 3 3 14 - 10 21
8. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
9. Краковия 13 5 3 5 15 - 11 18
10. Ягеллония 14 4 6 4 22 - 18 18
11. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
12. Заглембе Любин 13 4 5 4 12 - 17 17
13. Шлёнск 14 4 5 5 15 - 20 17
14. Гурник Забже 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Пяст 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Корона Кельце 14 3 3 8 14 - 21 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 13 1 3 9 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 7 3 1 3 9 - 5 10
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
15. Медзь 6 1 2 3 6 - 9 5
16. Гурник Забже 7 1 2 4 9 - 14 5
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
7. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
8. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
9. Погонь Щецин 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
12. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
16. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
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Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Шварц Петр получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Гуаль Марк уходит с поля. Bartlomiej Wdowik выходит вместо него
  • 89'
    Jakub Lewicki уходит с поля. Andrzej Trubeha выходит вместо него
  • Желтая карточка
    85'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Нене III получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    84'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Шварц Петр бьет в цель!
    • Желтая карточка
      43'
      Mateusz Kowalski получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Нене III получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Гуаль Марк бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Шлёнск 2:2 Ягеллония онлайн

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