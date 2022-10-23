Тур: 11. Стадион: Сьюдад де Валенсия. Главный судья: Де Бургос Рикардо
0:0
Первый тайм: 14'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
23
Манди
Аисса
12
Мохика
Хоан
11
Чуквезе
Саму
22
Моралес
Луис
2
Кайки
19
Эли
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
2 КайкиЗащитник
- Защитник
-
19 Эли РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бабич СрджянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Саму ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Альмерия
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баэна Алехандро
|3
|0.27
|Морено Херард
|2
|0.18
|Данджума Арно
|2 (1)
|0.18
|Джексон Николас
|1
|0.09
|Коклен Франсис
|1
|0.09
|Моралес Луис
|1
|0.09
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.09
|Пино Йереми
|1
|0.09
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Чуквезе Саму
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Эль Билал
|3
|0.27
|Умар Садик
|2
|0.18
|Рамазани Ларжи
|2
|0.18
|Эмбарба Адриан
|1
|0.09
|Робертоне Лукас
|1
|0.09
|Баптистао Лео
|1
|0.09
|Бабич Срджян
|1
|0.09
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Эгуарас Иниго
|0
|0
|Посо Алехандро
|0
|0
|Мендес Убулан
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Баэна Алехандро
|3
|0
|Торрес Пау II
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Коклен Франсис
|2
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Морено Альберто
|1
|0
|Тригерос Мануэль
|1
|0
|Рульи Херонимо
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Джексон Николас
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайки
|4
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|1
|Саму Гарсия
|3
|0
|Рамазани Ларжи
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Баптистао Лео
|2
|0
|Эгуарас Иниго
|2
|0
|Де ла Ос Сесар
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Робертоне Лукас
|2
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|1
|Соуза Диего II
|1
|0
|Эли Родриго
|1
|0
|Мелеро Гонсало
|1
|0
|Санчес Курро
|1
|0
|Брандарис Хуан
|1
|0
|Умар Садик
|1
|0
|Марко Милованович I
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
5
9
0 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
6
17
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
17%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0
Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2
Альмерия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0
Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|28 - 9
|31
|2.
|Барселона
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|24 - 4
|25
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|16 - 13
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 8
|20
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 8
|18
|7.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|10 - 10
|17
|8.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 6
|16
|9.
|Райо Вальекано
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|10.
|Валенсия
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|12.
|Мальорка
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|13.
|Альмерия
|0:0 Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Севилья
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 18
|10
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 19
|10
|16.
|Сельта
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 20
|10
|17.
|Жирона
|0:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|14 - 18
|9
|18.
|Хетафе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|19.
|Кадис
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 22
|7
|20.
|Эльче
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бетис
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 4
|15
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 0
|13
|4.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|7.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|8.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|10.
|Альмерия
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|11.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|12.
|Жирона
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|13.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|14.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|16.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|Мальорка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|18.
|Севилья
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 11
|3
|20.
|Эльче
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 4
|18
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|3.
|Барселона
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|5.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 4
|8
|6.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|7.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|9.
|Бетис
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|10.
|Валенсия
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Осасуна
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|12.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Кадис
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 11
|4
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|16.
|Хетафе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|17.
|Сельта
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|18.
|Альмерия
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|19.
|Эльче
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 16
|2
|20.
|Жирона
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
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|Барселона
|Левандовски Роберт
|11 (3)
|Бетис
|Иглесиас Борха
|10 (2)
|Эспаньол
|Хоселу Санмартин
|9
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|6 (1)
|Сельта
|Аспас Яго
|7 (1)
|Осасуна
|Гарсия Давид III
|1 5
|Барселона
|Бускетс Серхио
|1 4
|Кадис
|Алькарас Рубен
|1 4
|Валенсия
|Дьякаби Муктар
|1 4
|Бетис
|Песселья Херман
|2 2
Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Альмерия
Исход игры
Вильярреал
95.3% (121)
Ничья
3.1% (4)
Альмерия
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.19% (40)
Меньше
65.81% (77)
Обе команды забьют
Да
29.06% (34)
Нет
70.94% (83)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
45.7% (58)
2:1 Вильярреал
19.7% (25)
1:0 Вильярреал
12.6% (16)
3:0 Вильярреал
6.3% (8)
3:1 Вильярреал
4.7% (6)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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