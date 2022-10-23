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  4. Ла Лига 2022-2023

Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Вильярреал
0:0
Первый тайм: 14'
Альмерия
0'
7' Желтая карточка
Морено Альберто

Ход матча

7'
Морено Альберто
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 129
Вильярреал 95.3% (123)
X 3.1% (4)
Альмерия 1.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Альмерия
1.42
5.45
9.50
Все Коэффициенты
13
Рульи
Херонимо
23
Манди
Аисса
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Мохика
Хоан
19
Коклен
Франсис
10
Парехо
Даниэль
11
Чуквезе
Саму
16
Баэна
Алехандро
18
Морено
Альберто
22
Моралес
Луис
1
Пачеко
Фернандо
2
Кайки
21
Брандарис
Хуан
19
Эли
Родриго
17
Посо
Алехандро
15
Акиеме
Серхио
5
Робертоне
Лукас
4
Эгуарас
Иниго
3
Мелеро
Гонсало
12
Баптистао
Лео
9
Туре
Эль
Билал
Вильярреал
4-2-3-1
Альмерия
5-3-2

История личных встреч

Вильярреал
Альмерия

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

КК
8:0
КК
3:3
П
0:0
П
2:0
П
2:0
П
2:3
ТМС
1:0
С
1:0
С
1:1
П
0:0
П
2:0
П
4:2
П
1:1
П
3:0
П
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 3 0.27
Морено Херард 2 0.18
Данджума Арно 2 (1) 0.18
Джексон Николас 1 0.09
Коклен Франсис 1 0.09
Моралес Луис 1 0.09
Ло Чельсо Джовани 1 0.09
Пино Йереми 1 0.09
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 3 0.27
Умар Садик 2 0.18
Рамазани Ларжи 2 0.18
Эмбарба Адриан 1 0.09
Робертоне Лукас 1 0.09
Баптистао Лео 1 0.09
Бабич Срджян 1 0.09
Мелеро Гонсало 0 0
Эгуарас Иниго 0 0
Посо Алехандро 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбиоль Рауль 3 0
Баэна Алехандро 3 0
Торрес Пау II 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Педраса Альфонсо 1 0
Морено Альберто 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 4 0
Эмбарба Адриан 2 1
Саму Гарсия 3 0
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Баптистао Лео 2 0
Эгуарас Иниго 2 0
Де ла Ос Сесар 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Робертоне Лукас 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Соуза Диего II 1 0
Эли Родриго 1 0
Мелеро Гонсало 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

5
9
0 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

6
17
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
17%
5
29%
29%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0
Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2
Альмерия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0
Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона Заявка 10 8 1 1 24 - 4 25
3. Атлетико М Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Атлетик Б Заявка 10 5 3 2 19 - 8 18
7. Осасуна 0:0 Заявка 11 5 2 4 10 - 10 17
8. Вильярреал 0:0 Заявка 11 4 4 3 12 - 6 16
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Альмерия 0:0 Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
15. Эспаньол Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
16. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
17. Жирона 0:0 Заявка 11 2 3 6 14 - 18 9
18. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
2. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
3. Барселона Заявка 5 4 1 0 11 - 0 13
4. Осасуна 0:0 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
6. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
7. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
8. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
9. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
10. Альмерия 0:0 Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
11. Вильярреал 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
12. Жирона 0:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
13. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
14. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Барселона Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 11 - 4 8
6. Вильярреал 0:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Осасуна 0:0 Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
12. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Альмерия 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
19. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
20. Жирона 0:0 Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 11 (3)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Бетис Песселья Херман 2 2
Весь список
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    Прогнозы 129
    Вильярреал 95.3% (123)
    X 3.1% (4)
    Альмерия 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Альмерия
    1.42
    5.45
    9.50
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    Прогнозы на матч Вильярреал 0:0 Альмерия

    Исход игры
    Вильярреал
    95.3% (121)
    Ничья
    3.1% (4)
    Альмерия
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.19% (40)
    Меньше
    65.81% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    29.06% (34)
    Нет
    70.94% (83)
    Популярный счёт
    2:0 Вильярреал
    45.7% (58)
    2:1 Вильярреал
    19.7% (25)
    1:0 Вильярреал
    12.6% (16)
    3:0 Вильярреал
    6.3% (8)
    3:1 Вильярреал
    4.7% (6)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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