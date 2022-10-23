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Испания: Ла Лига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 13816 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Вильярреал
2:1
Конец матча
Альмерия
0'
7' Желтая карточка
Морено Альберто
0:1
31' Гол
Мелеро Гонсало
50' Желтая карточка
Баэна Алехандро
1:1
56' Гол
Баэна Алехандро
56' Вторая желтая карточка
Баэна Алехандро
57' Желтая карточка
Торрес Пау
58' Красная карточка
Ману Морланес
61' Желтая карточка
Акиеме Серхио
2:1
90' Гол
Джексон Николас
90'+6

Ход матча

7'
Морено Альберто
 
31'
0:1
Мелеро Гонсало
(Туре Эль Билал)
46'
Джексон Николас
Морено Альберто
 
46'
Фемения Кико
Манди Аисса
 
50'
Баэна Алехандро
 
55'
 
Эмбарба Адриан
Баптистао Лео
56'
Баэна Алехандро
(Парехо Даниэль)
1:1
56'
Баэна Алехандро
 
57'
Торрес Пау
 
58'
Ману Морланес
 
61'
 
Акиеме Серхио
62'
Тригерос Мануэль
Чуквезе Саму
 
78'
 
Де ла Ос Сесар
Эгуарас Иниго
78'
 
Пуигмаль Арнау
Робертоне Лукас
86'
 
Лазаро
Мелеро Гонсало
86'
 
Рамазани Ларжи
Туре Эль Билал
86'
Данджума Арно
Моралес Луис
 
87'
Пино Йереми
Коклен Франсис
 
90'
Джексон Николас
(Парехо Даниэль)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 3 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 2 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Вильярреал 95.3% (123)
X 3.1% (4)
Альмерия 1.6% (2)
Все прогнозы
13
Рульи
Херонимо
23
Манди
Аисса
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Мохика
Хоан
19
Коклен
Франсис
10
Парехо
Даниэль
11
Чуквезе
Саму
16
Баэна
Алехандро
18
Морено
Альберто
22
Моралес
Луис
1
Пачеко
Фернандо
2
Кайки
21
Брандарис
Хуан
19
Эли
Родриго
17
Посо
Алехандро
15
Акиеме
Серхио
5
Робертоне
Лукас
4
Эгуарас
Иниго
3
Мелеро
Гонсало
12
Баптистао
Лео
9
Туре
Эль
Билал
Вильярреал
4-2-3-1
Альмерия
5-3-2

История личных встреч

Вильярреал
Альмерия

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

КК
8:0
КК
3:3
П
0:0
П
2:0
П
2:0
П
2:3
ТМС
1:0
С
1:0
С
1:1
П
0:0
П
2:0
П
4:2
П
1:1
П
3:0
П
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баэна Алехандро 4 0.36
Джексон Николас 2 0.18
Морено Херард 2 0.18
Данджума Арно 2 (1) 0.18
Коклен Франсис 1 0.09
Моралес Луис 1 0.09
Ло Чельсо Джовани 1 0.09
Пино Йереми 1 0.09
Парехо Даниэль 0 0
Педраса Альфонсо 0 0
Чуквезе Саму 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Эль Билал 3 0.27
Умар Садик 2 0.18
Рамазани Ларжи 2 0.18
Эмбарба Адриан 1 0.09
Мелеро Гонсало 1 0.09
Робертоне Лукас 1 0.09
Баптистао Лео 1 0.09
Бабич Срджян 1 0.09
Эгуарас Иниго 0 0
Посо Алехандро 0 0
Мендес Убулан 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 4 1
Торрес Пау II 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Коклен Франсис 2 0
Ману Морланес 0 1
Педраса Альфонсо 1 0
Морено Альберто 1 0
Тригерос Мануэль 1 0
Рульи Херонимо 1 0
Морено Херард 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Пино Йереми 1 0
Джексон Николас 1 0
Унаи Эмери 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайки 4 0
Эмбарба Адриан 2 1
Саму Гарсия 3 0
Акиеме Серхио 3 0
Рамазани Ларжи 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Баптистао Лео 2 0
Эгуарас Иниго 2 0
Де ла Ос Сесар 2 0
Робертоне Лукас 2 0
Сентельес Алехандро 0 1
Соуза Диего II 1 0
Эли Родриго 1 0
Мелеро Гонсало 1 0
Санчес Курро 1 0
Брандарис Хуан 1 0
Умар Садик 1 0
Марко Милованович I 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
3
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
12
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

5
9
0 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
80%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

14
12
3 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
4
29%
2
17%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
19
6 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 11
1
14%
1
5%
1-15
0
0%
6
32%
16-30
5
71%
0
0%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
14%
5
26%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Барселона - Вильярреал 3:0 Вильярреал - Осасуна 2:0 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:0
Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Кадис - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Севилья 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Вильярреал 1:2 Бетис - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Лех 4:3 Вильярреал - Эльче 4:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Хайдук - Вильярреал 0:2 Атлетико М - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Хайдук 4:2 Вальядолид - Вильярреал 0:3 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Вильярреал - Леванте 3:1 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2
Альмерия
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Альмерия - Жирона 3:2 Бетис - Альмерия 3:1 Альмерия - Райо Вальекано 3:1 Атлетик Б - Альмерия 4:0
Мальорка - Альмерия 1:0 Альмерия - Осасуна 0:1 Вальядолид - Альмерия 1:0 Альмерия - Севилья 2:1 Эльче - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:2 Альмерия - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Альмерия - FC Cartagena SAD 1:0 Гранада - Альмерия 3:2 Сан-Фернандо - Альмерия 2:3 Альмерия - Кордова 1:2 Альмерия - Велес II 1:0 Леганес - Альмерия 2:2 Альмерия - Алькоркон 1:1 Реал Сосьедад-2 - Альмерия 0:2 Альмерия - Аморебьета 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 11 10 1 0 28 - 9 31
2. Барселона 3:0 Заявка 11 9 1 1 27 - 4 28
3. Атлетико М Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
4. Реал Сосьедад Заявка 11 7 1 3 16 - 13 22
5. Бетис Заявка 11 6 2 3 14 - 8 20
6. Атлетик Б 0:3 Заявка 11 5 3 3 19 - 11 18
7. Вильярреал Заявка 11 5 3 3 14 - 7 18
8. Осасуна Заявка 11 5 2 4 11 - 11 17
9. Райо Вальекано Заявка 11 4 3 4 16 - 14 15
10. Валенсия Заявка 11 4 3 4 18 - 13 15
11. Вальядолид Заявка 11 4 2 5 11 - 15 14
12. Мальорка Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
13. Севилья Заявка 11 2 4 5 11 - 18 10
14. Эспаньол Заявка 11 2 4 5 14 - 19 10
15. Альмерия Заявка 11 3 1 7 12 - 19 10
16. Сельта Заявка 10 3 1 6 11 - 20 10
17. Жирона Заявка 11 2 3 6 15 - 19 9
18. Хетафе Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
19. Кадис Заявка 11 1 4 6 5 - 22 7
20. Эльче Заявка 11 0 4 7 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона 3:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 0 16
2. Бетис Заявка 6 5 0 1 11 - 4 15
3. Реал Мадрид Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
4. Осасуна Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5. Вильярреал Заявка 4 3 1 0 9 - 2 10
6. Атлетик Б 0:3 Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
7. Райо Вальекано Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
8. Валенсия Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
9. Вальядолид Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
10. Реал Сосьедад Заявка 5 3 1 1 6 - 6 10
11. Альмерия Заявка 5 3 0 2 9 - 7 9
12. Жирона Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
13. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
14. Сельта Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15. Эспаньол Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
16. Хетафе Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Мальорка Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
18. Севилья Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
19. Кадис Заявка 6 0 3 3 2 - 11 3
20. Эльче Заявка 5 0 2 3 3 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 6 6 0 0 15 - 4 18
2. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 10 - 2 16
3. Барселона 3:0 Заявка 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
5. Атлетик Б 0:3 Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
6. Вильярреал Заявка 7 2 2 3 5 - 5 8
7. Мальорка Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Севилья Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
9. Бетис Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
10. Валенсия Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Осасуна Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Райо Вальекано Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
13. Эспаньол Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Кадис Заявка 5 1 1 3 3 - 11 4
15. Вальядолид Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
16. Хетафе Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
17. Сельта Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
18. Эльче Заявка 6 0 2 4 5 - 16 2
19. Альмерия Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Жирона Заявка 5 0 1 4 5 - 9 1
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (4)
Бетис Иглесиас Борха 10 (2)
Эспаньол Хоселу Санмартин 9
Реал Мадрид Вальверде Федерико 6 (1)
Сельта Аспас Яго 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Осасуна Гарсия Давид III 1 5
Барселона Бускетс Серхио 1 4
Кадис Алькарас Рубен 1 4
Валенсия Дьякаби Муктар 1 4
Вильярреал Баэна Алехандро 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 129
    Вильярреал 95.3% (123)
    X 3.1% (4)
    Альмерия 1.6% (2)
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    Прогнозы на матч Вильярреал 2:1 Альмерия

    Исход игры
    Вильярреал
    95.3% (123)
    Ничья
    3.1% (4)
    Альмерия
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.9% (40)
    Меньше
    66.1% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    28.81% (34)
    Нет
    71.19% (84)
    Популярный счёт
    2:0 Вильярреал
    45.7% (59)
    2:1 Вильярреал
    19.4% (25)
    1:0 Вильярреал
    12.4% (16)
    3:0 Вильярреал
    6.2% (8)
    3:1 Вильярреал
    4.7% (6)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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