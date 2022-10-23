Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Arnau Puigmal из команды Альмерия разыграл угловой с правого угла.

87' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Тактическая замена. Туре Эль Билал уходит с поля и его заменяет Largie Ramazani

86' Тактическая замена. Мелеро Гонсало уходит с поля и его заменяет Лазаро

84' Arnau Puigmal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Эмбарба Адриан бьет со штрафного в створ, но Херонимо Рульи держит все под контролем

83' Arnau Puigmal нанес удар, но тот был заблокирован.

81' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Кайки из команды Альмерия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Удар от ворот произведет Вильярреал

80' Акиеме Серхио не смог попасть в створ ударом издали

79' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Тактическая замена. Робертоне Лукас уходит с поля и его заменяет Arnau Puigmal

77' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

77' Джексон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Парехо Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Хорошую попытку сделал Эмбарба Адриан . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Мелеро Гонсало создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Эгуарас Иниго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Вильярреал

70' Акиеме Серхио не смог попасть в створ ударом издали

70' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Посо Алехандро из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Эгуарас Иниго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Вильярреал

67' Оооо... вот это был удар! Акиеме Серхио должен был забить с этой позиции.

67' Акиеме Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Хорошую попытку сделал Акиеме Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Эгуарас Иниго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Альмерия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' О, нет. Из многообещающей позиции Эмбарба Адриан из команды Альмерия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

66' Туре Эль Билал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Акиеме Серхио из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' Кайки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Эгуарас Иниго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Джексон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удар от ворот произведет Альмерия

61' Акиеме Серхио тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

61' Эмбарба Адриан пробил со штрафного прямо в стенку

59' Команда Вильярреал сравняла счет! Игра продолжается!

59' Матч возобновлен

58' УДАЛЕНИЕ! - Ману Морланес удален за устное оскорбление в адрес судьи

57' Рефери не любит споров - именно за это Торрес Пау II сейчас получил желтую

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' УДАЛЕНИЕ! - Баэна Алехандро слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку, которая стала для него второй.

55' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Сегодняшная посещаемость составляет 13816 болельщиков

54' Удар от ворот произведет Вильярреал

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Оооо... вот это был удар! Туре Эль Билал должен был забить с этой позиции.

52' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Коклен Франсис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Баптистао Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Судья подбегает и показывает Баэна Алехандро из команды Вильярреал отложенную желтую карточку за фол.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Парехо Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Фемения Кико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Коклен Франсис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Робертоне Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Альмерия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Баэна Алехандро пробует нанести удар издали, но Фернандо Пачеко держит все под контролем