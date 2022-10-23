24' Янг Эшли навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Янг Эшли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Янг Эшли пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

22' Соарес Дуглас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Генри Рико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Тони Айвен из команды Брентфорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

21' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Брентфорд

18' Буэндия Эмилиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Ингс Дэнни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Уоткинс Олли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Йенсен Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Дендонкер Леандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Астон Вилла нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

14' Г О О О О О Л - Ингс Дэнни из команды Астон Вилла забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Дэвид Райя прыгнул вправо!

14' Матч возобновлен

14' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Хорошую попытку сделал Уоткинс Олли . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

9' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

7' Г О О О О Л - Ингс Дэнни забивает с правой ноги!

7' Бэйли Леон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Соарес Дуглас пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

6' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

6' Мбеумо Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Команда Астон Вилла забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Бэйли Леон забивает с левой ноги!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола