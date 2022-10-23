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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Астон Вилла
3:0
Первый тайм: 31'
Брентфорд
0'
1:0
2' Гол
Бэйли Леон
2:0
7' Гол
Ингс Дэнни
3:0
14' Пенальти
Ингс Дэнни

Ход матча

2'
Бэйли Леон
(Соарес Дуглас)
1:0
7'
Ингс Дэнни
(Бэйли Леон)
2:0
14'
Ингс Дэнни
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 117
Астон Вилла 60.7% (71)
X 28.2% (33)
Брентфорд 11.1% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Астон Вилла
Ничья
Брентфорд
2.20
3.60
3.86
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Янг
Эшли
32
Дендонкер
Леандер
6
Соарес
Дуглас
11
Уоткинс
Олли
10
Буэндия
Эмилиано
31
Бэйли
Леон
9
Ингс
Дэнни
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Пиннок
Итан
30
Расмуссен
Мадс
3
Генри
Рико
15
Ониика
Фрэнк
27
Янельт
Витали
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Астон Вилла
4-2-3-1
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Астон Вилла
Брентфорд

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 3 (1) 0.25
Бэйли Леон 2 0.17
Уоткинс Олли 1 0.08
Соарес Дуглас 1 0.08
Рамси Джакоб 1 0.08
Янг Эшли 1 0.08
Буэндия Эмилиано 1 0.08
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 8 (3) 0.67
Висса Йоан 2 0.17
Мбеумо Брайан 2 0.17
Дасилва Джошуа 2 0.17
Йенсен Матиас 1 0.08
Янельт Витали 1 0.08
Ми Бен 1 0.08
Норгор Кристиан 1 0.08
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамси Джакоб 4 0
Макгинн Джон 3 0
Соарес Дуглас 1 1
Янг Эшли 2 0
Коутиньо Филиппе 2 0
Ингс Дэнни 2 0
Динь Люка 2 0
Бэйли Леон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Конса Эзри 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Мингс Тайрон 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 4 0
Хикки Аарон 4 0
Ми Бен 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
3
30%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

9
19
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
11%
1
5%
1-15
1
11%
4
21%
16-30
2
22%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
3
33%
6
32%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
4
29%
1
6%
1-15
1
7%
6
38%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0
Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0
Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 11 10 0 1 25 - 10 30
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
8. Фулхэм 1:1 Заявка 12 4 4 4 20 - 21 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Брентфорд 0:3 Заявка 12 3 5 4 18 - 20 14
11. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
13. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
14. Астон Вилла 3:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
16. Саутгемптон 0:1 Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
17. Лестер 2:0 Заявка 12 3 2 7 19 - 24 11
18. Лидс 1:1 Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
19. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 12 2 3 7 5 - 16 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал 1:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм 1:1 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд 0:3 Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Астон Вилла 3:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Лидс 1:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
13. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
14. Лестер 2:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
17. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 6 2 2 2 3 - 6 8
18. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
19. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
20. Саутгемптон 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
7. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Саутгемптон 0:1 Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Фулхэм 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд 0:3 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
14. Лестер 2:0 Заявка 6 1 0 5 10 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
17. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18. Астон Вилла 3:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
19. Лидс 1:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 11
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
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    • До матча
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    Прогнозы 117
    Астон Вилла 60.7% (71)
    X 28.2% (33)
    Брентфорд 11.1% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Брентфорд
    2.20
    3.60
    3.86
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    Прогнозы на матч Астон Вилла 3:0 Брентфорд

    Исход игры
    Астон Вилла
    61.2% (74)
    Ничья
    28.1% (34)
    Брентфорд
    10.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (58)
    Меньше
    50.85% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    70.34% (83)
    Нет
    29.66% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    32.2% (39)
    1:1 Ничья
    20.7% (25)
    1:0 Астон Вилла
    18.2% (22)
    2:0 Астон Вилла
    6.6% (8)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    0:1 Брентфорд
    4.1% (5)
    1:2 Брентфорд
    3.3% (4)
    3:2 Астон Вилла
    2.5% (3)
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