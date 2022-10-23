Тур: 13. Стадион: Вилла Парк. Зрители: 41693 Главный судья: Инглэнд Даррен
4:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолБэйли Леон
2:0
7' ГолИнгс Дэнни
3:0
14' ПенальтиИнгс Дэнни
35' Желтая карточкаИнгс Дэнни
4:0
59' ГолУоткинс Олли
90'+3
Ход матча
2'
1:0
7'
2:0
14'
3:0
35'
59'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
3 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
18
Янг
Эшли
11
Уоткинс
Олли
31
Бэйли
Леон
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
20 Беднарек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Aaron Danks
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
-
34 Кокс МэттьюВратарь
-
16 Ми БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Брентфорд
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|3 (1)
|0.25
|Уоткинс Олли
|2
|0.17
|Бэйли Леон
|2
|0.17
|Соарес Дуглас
|1
|0.08
|Рамси Джакоб
|1
|0.08
|Янг Эшли
|1
|0.08
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.08
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|8 (3)
|0.67
|Висса Йоан
|2
|0.17
|Мбеумо Брайан
|2
|0.17
|Дасилва Джошуа
|2
|0.17
|Йенсен Матиас
|1
|0.08
|Янельт Витали
|1
|0.08
|Ми Бен
|1
|0.08
|Норгор Кристиан
|1
|0.08
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Макгинн Джон
|3
|0
|Соарес Дуглас
|1
|1
|Янг Эшли
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Кэш Мэтти
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Мингс Тайрон
|1
|0
|Камара Бубакар I
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|4
|0
|Хикки Аарон
|4
|0
|Ми Бен
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Баптист Шендон
|1
|0
|Дасилва Джошуа
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
25%
4
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
4
31%
1
5%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
3
23%
6
32%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
29%
4
20%
1-15
1
7%
6
30%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0
Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0
Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|36 - 11
|26
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 11
|21
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 22
|18
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|11.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|13.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|17.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|21 - 24
|11
|18.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 18
|9
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|15.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|16.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|11.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|14.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|19.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|12
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Астон Вилла 4:0 Брентфорд
Исход игры
Астон Вилла
61.2% (74)
Ничья
28.1% (34)
Брентфорд
10.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (58)
Меньше
50.85% (60)
Обе команды забьют
Да
70.34% (83)
Нет
29.66% (35)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
32.2% (39)
1:1 Ничья
20.7% (25)
1:0 Астон Вилла
18.2% (22)
2:0 Астон Вилла
6.6% (8)
2:2 Ничья
5.8% (7)
0:1 Брентфорд
4.1% (5)
1:2 Брентфорд
3.3% (4)
3:2 Астон Вилла
2.5% (3)
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