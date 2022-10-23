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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 41693 Главный судья: Инглэнд Даррен
Астон Вилла
4:0
Конец матча
Брентфорд
0'
1:0
2' Гол
Бэйли Леон
2:0
7' Гол
Ингс Дэнни
3:0
14' Пенальти
Ингс Дэнни
35' Желтая карточка
Ингс Дэнни
4:0
59' Гол
Уоткинс Олли
90'+3

Ход матча

2'
Бэйли Леон
(Соарес Дуглас)
1:0
7'
Ингс Дэнни
(Бэйли Леон)
2:0
14'
Ингс Дэнни
3:0
35'
Ингс Дэнни
 
46'
 
Каньос Серхи
Расмуссен Мадс
46'
 
Дасилва Джошуа
Ониика Фрэнк
59'
Уоткинс Олли
4:0
61'
 
Висса Йоан
Мбеумо Брайан
61'
 
Дамсгор Миккель
Йоргенсен Матиас Занка
63'
Макгинн Джон
Дендонкер Леандер
 
71'
Рамси Джакоб
Бэйли Леон
 
71'
Коутиньо Филиппе
Буэндия Эмилиано
 
78'
 
Баптист Шендон
Йенсен Матиас
81'
Чамберс Калум
Кэш Мэтти
 
81'
Арчер Камерон
Уоткинс Олли
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Астон Вилла 61.2% (74)
X 28.1% (34)
Брентфорд 10.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Янг
Эшли
32
Дендонкер
Леандер
6
Соарес
Дуглас
11
Уоткинс
Олли
10
Буэндия
Эмилиано
31
Бэйли
Леон
9
Ингс
Дэнни
1
Райя
Давид
20
Айер
Кристоффер
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Пиннок
Итан
30
Расмуссен
Мадс
3
Генри
Рико
15
Ониика
Фрэнк
27
Янельт
Витали
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Астон Вилла
4-2-3-1
Брентфорд
3-5-2

История личных встреч

Астон Вилла
Брентфорд

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингс Дэнни 3 (1) 0.25
Уоткинс Олли 2 0.17
Бэйли Леон 2 0.17
Соарес Дуглас 1 0.08
Рамси Джакоб 1 0.08
Янг Эшли 1 0.08
Буэндия Эмилиано 1 0.08
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 8 (3) 0.67
Висса Йоан 2 0.17
Мбеумо Брайан 2 0.17
Дасилва Джошуа 2 0.17
Йенсен Матиас 1 0.08
Янельт Витали 1 0.08
Ми Бен 1 0.08
Норгор Кристиан 1 0.08
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамси Джакоб 4 0
Ингс Дэнни 3 0
Макгинн Джон 3 0
Соарес Дуглас 1 1
Янг Эшли 2 0
Коутиньо Филиппе 2 0
Динь Люка 2 0
Бэйли Леон 2 0
Кэш Мэтти 2 0
Конса Эзри 2 0
Аугустинссон Людвиг 1 0
Мингс Тайрон 1 0
Камара Бубакар I 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 4 0
Хикки Аарон 4 0
Ми Бен 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
25%
4
29%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
4
31%
1
5%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
3
23%
6
32%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
4
29%
4
20%
1-15
1
7%
6
30%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
2
14%
5
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0
Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Ренн - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:2 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Лидс 1:0 Уолсолл - Астон Вилла 0:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Бёрнли 1:1 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1
Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0
Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Бетис 1:0 Арсенал - Брентфорд 1:2 Брайтон - Брентфорд 0:1 Вольфсбург - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Страсбург 2:2 Штуттгарт - Брентфорд 2:1 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Лидс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Брентфорд Заявка 12 3 5 4 18 - 21 14
11. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
13. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
14. Астон Вилла Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
15. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
17. Лестер Заявка 12 3 2 7 21 - 24 11
18. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
19. Вулверхэмптон Заявка 12 2 3 7 5 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
13. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
14. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
15. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
16. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
17. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
18. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
19. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
7. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
9. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
10. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
11. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
19. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
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  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Астон Вилла заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Астон Вилла: 45%, Брентфорд: 55%.
  • 92'
    Астон Вилла вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Астон Вилла вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Астон Вилла 61.2% (74)
    X 28.1% (34)
    Брентфорд 10.7% (13)
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    Прогнозы на матч Астон Вилла 4:0 Брентфорд

    Исход игры
    Астон Вилла
    61.2% (74)
    Ничья
    28.1% (34)
    Брентфорд
    10.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (58)
    Меньше
    50.85% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    70.34% (83)
    Нет
    29.66% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    32.2% (39)
    1:1 Ничья
    20.7% (25)
    1:0 Астон Вилла
    18.2% (22)
    2:0 Астон Вилла
    6.6% (8)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    0:1 Брентфорд
    4.1% (5)
    1:2 Брентфорд
    3.3% (4)
    3:2 Астон Вилла
    2.5% (3)
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