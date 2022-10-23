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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Вулверхэмптон
0:2
Первый тайм: 32'
Лестер
0'
7' Желтая карточка
Хонни Кастро
0:1
8' Гол
Тилеманс Юри
0:2
19' Гол
Барнс Харви

Ход матча

7'
Хонни Кастро
 
8'
0:1
Тилеманс Юри
19'
0:2
Барнс Харви
(Дьюсбери-Холл Кирнан)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 120
Вулверхэмптон 25.8% (31)
X 50.8% (61)
Лестер 23.3% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Лестер
9.82
6.06
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
19
Хонни
Кастро
4
Коллинз
Натан
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
37
Траоре
Адама
27
Луис
Матеус
II
10
Поденсе
Даниэл
29
Коста
Диего
1
Уорд
Дэнни
II
27
Кастань
Тимоти
18
Амарти
Даниэль
3
Фас
Ваут
2
Джастин
Джеймс
42
Сумаре
Бубакари
10
Мэддисон
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
7
Барнс
Харви
20
Дака
Патсон
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Лестер
4-1-4-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Лестер

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:3
КЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 2 0.17
Невеш Рубен 2 (1) 0.17
Траоре Адама 1 0.08
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 5 0.42
Барнс Харви 4 0.33
Дака Патсон 3 0.25
Тилеманс Юри 2 (1) 0.17
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.08
Кастань Тимоти 1 0.08
Ихеаначо Келечи 1 0.08
Варди Джейми 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 5 0
Коллинз Натан 1 1
Моутинью Жоау 2 0
Хонни Кастро 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Семеду Нелсон 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Луис Матеус II 1 0
Joe Hodge 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 5 0
Сумаре Бубакари 3 0
Дака Патсон 2 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
19
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
25%
2
11%
1-15
1
25%
2
11%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
25%
7
37%
61-75
1
25%
3
16%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

6
16
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 2
1
17%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
50%
5
31%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
25
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
8%
2
8%
1-15
3
23%
4
16%
16-30
1
8%
1
4%
31-45
3
23%
4
16%
46-60
3
23%
9
36%
61-75
2
15%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1
Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0
Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 11 10 0 1 25 - 10 30
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
8. Фулхэм 1:1 Заявка 12 4 4 4 20 - 21 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Брентфорд 0:3 Заявка 12 3 5 4 18 - 20 14
11. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
13. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
14. Астон Вилла 3:0 Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
15. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
16. Саутгемптон 0:1 Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
17. Лестер 2:0 Заявка 12 3 2 7 19 - 24 11
18. Лидс 1:1 Заявка 11 2 4 5 12 - 16 10
19. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 12 2 3 7 5 - 16 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал 1:0 Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм 1:1 Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд 0:3 Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Астон Вилла 3:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
12. Лидс 1:1 Заявка 6 2 3 1 7 - 4 9
13. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
14. Лестер 2:0 Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
15. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
16. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
17. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 6 2 2 2 3 - 6 8
18. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
19. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
20. Саутгемптон 0:1 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал 1:0 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
7. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
8. Саутгемптон 0:1 Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Фулхэм 1:1 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
11. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд 0:3 Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
14. Лестер 2:0 Заявка 6 1 0 5 10 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
17. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18. Астон Вилла 3:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
19. Лидс 1:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон 0:2 Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 11
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • 31'
    Кирнан Дьюсбери-Холл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 31'
    Лестер начинает контратаку
  • 31'
    Джастин Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 31'
    Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    30'
    Кирнан Дьюсбери-Холл наказан за толчок Траоре Адама
  • 30'
    Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 30'
    Тилеманс Юри ослабляет давление, выбив мяч.
  • 30'
    Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Вулверхэмптон 25.8% (31)
    X 50.8% (61)
    Лестер 23.3% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Лестер
    9.82
    6.06
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:2 Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:2 Лестер

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    26.4% (32)
    Ничья
    50.4% (61)
    Лестер
    23.1% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.21% (42)
    Меньше
    63.79% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    81.9% (95)
    Нет
    18.1% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.8% (53)
    1:2 Лестер
    15.7% (19)
    2:1 Вулверхэмптон
    13.2% (16)
    1:0 Вулверхэмптон
    11.6% (14)
    0:1 Лестер
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
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    Вулверхэмптон
    Лестер
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