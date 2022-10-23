Тур: 13. Стадион: Молинью. Главный судья: Оливер Майкл
0:4
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаХонни Кастро
0:1
8' ГолТилеманс Юри
0:2
19' ГолБарнс Харви
0:3
65' ГолМэддисон Джеймс
0:4
79' ГолВарди Джейми
85' Желтая карточкаСемеду Нелсон
90' Желтая карточкаФас Ваут
90'+4
Ход матча
7'
8'
0:1
19'
65'
0:3
79'
0:4
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
8 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
1
Са
Жозе
19
Хонни
Кастро
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
37
Траоре
Адама
29
Коста
Диего
3
Фас
Ваут
20
Дака
Патсон
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
19 Хонни КастроЗащитник
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кэмпбелл ЧемПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
-
59 Joe Hodge
-
Главный тренер: Steve Davis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПатсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вулверхэмптон
Лестер
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поденсе Даниэл
|2
|0.17
|Невеш Рубен
|2 (1)
|0.17
|Траоре Адама
|1
|0.08
|Гуэдеш Гонсалу
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.5
|Барнс Харви
|4
|0.33
|Дака Патсон
|3
|0.25
|Тилеманс Юри
|2 (1)
|0.17
|Варди Джейми
|1
|0.08
|Кастань Тимоти
|1
|0.08
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.08
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.08
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|5
|0
|Коллинз Натан
|1
|1
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Хонни Кастро
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Семеду Нелсон
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Joe Hodge
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|5
|0
|Сумаре Бубакари
|3
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
12
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
2
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
8
19
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
25%
2
11%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
25%
7
37%
61-75
2
25%
3
16%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Забито
6
20
4 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
1
17%
5
25%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
50%
5
25%
31-45
1
17%
2
10%
46-60
1
17%
4
20%
61-75
0
0%
1
5%
76-90
Пропущено
17
25
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
12%
2
8%
1-15
4
24%
4
16%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
3
18%
4
16%
46-60
4
24%
9
36%
61-75
3
18%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1
Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0
Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|36 - 11
|26
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 11
|21
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 22
|18
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|11.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|13.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|17.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|21 - 24
|11
|18.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 18
|9
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|15.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|16.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|11.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|14.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|19.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|12
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:4 Лестер
Исход игры
Вулверхэмптон
26.8% (33)
Ничья
49.6% (61)
Лестер
23.6% (29)
Тотал 2.5
Больше
36.44% (43)
Меньше
63.56% (75)
Обе команды забьют
Да
81.36% (96)
Нет
18.64% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (53)
1:2 Лестер
16.3% (20)
2:1 Вулверхэмптон
13% (16)
1:0 Вулверхэмптон
12.2% (15)
0:1 Лестер
4.1% (5)
2:2 Ничья
4.1% (5)
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