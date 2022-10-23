Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Второй тайм начался

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Коста Диего нанес удар головой, но Дэнни Уорд спокойно отбил мяч.

45' Хорошую попытку сделал Поденсе Даниэл . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Моутинью Жоау создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Хонни Кастро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Буэно Уго из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Траоре Адама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Барнс Харви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Кирнан Дьюсбери-Холл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Моутинью Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Траоре Адама из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Буэно Уго из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

31' Кирнан Дьюсбери-Холл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Джастин Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Килман Макс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

29' Мэддисон Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Джастин Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Удар от ворот произведет Лестер

26' Сумаре Бубакари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Буэно Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Тилеманс Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Невеш Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Кирнан Дьюсбери-Холл сделал результативную передачу.

19' Г О О О О Л - Барнс Харви забивает с правой ноги!

19' Барнс Харви создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Моутинью Жоау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Коллинз Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

16' Барнс Харви создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Буэно Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

15' Мэддисон Джеймс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Дака Патсон из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Удар от ворот произведет Лестер

13' Траоре Адама из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Траоре Адама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Луис Матеус II нанес удар головой, но Дэнни Уорд спокойно отбил мяч.

12' Поденсе Даниэл из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Траоре Адама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Хорошую попытку сделал Луис Матеус II . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Луис Матеус II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Г О О О О Л - Тилеманс Юри из команды Лестер правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

7' Хонни Кастро получил желтую карточку от судьи

7' Барнс Харви выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Лестер

7' Моутинью Жоау не смог попасть в створ ударом издали

6' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Коста Диего оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Коста Диего создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Поденсе Даниэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Кирнан Дьюсбери-Холл из команды Лестер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Траоре Адама создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Невеш Рубен из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Вулверхэмптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Моутинью Жоау из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Вулверхэмптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Лестер начинает с центра поля