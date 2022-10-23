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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Вулверхэмптон
0:4
Конец матча
Лестер
0'
7' Желтая карточка
Хонни Кастро
0:1
8' Гол
Тилеманс Юри
0:2
19' Гол
Барнс Харви
0:3
65' Гол
Мэддисон Джеймс
0:4
79' Гол
Варди Джейми
85' Желтая карточка
Семеду Нелсон
90' Желтая карточка
Фас Ваут
90'+4

Ход матча

7'
Хонни Кастро
 
8'
0:1
Тилеманс Юри
19'
0:2
Барнс Харви
(Дьюсбери-Холл Кирнан)
61'
 
Менди Нампалис
Сумаре Бубакари
61'
 
Варди Джейми
Дака Патсон
62'
 
Прат Деннис
Дьюсбери-Холл Кирнан
65'
0:3
Мэддисон Джеймс
(Варди Джейми)
66'
Кэмпбелл Чем
Луис Матеус
 
67'
Семеду Нелсон
Хонни Кастро
 
79'
 
Олбрайтон Марк
Барнс Харви
79'
0:4
Варди Джейми
(Кастань Тимоти)
80'
Хи-Чан Хван
Коста Диего
 
81'
Траоре Бубакар
Моутинью Жоау
 
85'
Семеду Нелсон
 
88'
 
Томас Люк
Джастин Джеймс
90'
 
Фас Ваут

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Вулверхэмптон 26.8% (33)
X 49.6% (61)
Лестер 23.6% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Са
Жозе
19
Хонни
Кастро
4
Коллинз
Натан
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
28
Моутинью
Жоау
8
Невеш
Рубен
37
Траоре
Адама
27
Луис
Матеус
II
10
Поденсе
Даниэл
29
Коста
Диего
1
Уорд
Дэнни
II
27
Кастань
Тимоти
18
Амарти
Даниэль
3
Фас
Ваут
2
Джастин
Джеймс
42
Сумаре
Бубакари
10
Мэддисон
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
7
Барнс
Харви
20
Дака
Патсон
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Лестер
4-1-4-1

История личных встреч

Вулверхэмптон
Лестер

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:3
КЛ
0:0
ПЛ
2:0
ТМК
1:0
Ч
2:1
Ч
2:1
Ч
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поденсе Даниэл 2 0.17
Невеш Рубен 2 (1) 0.17
Траоре Адама 1 0.08
Гуэдеш Гонсалу 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 6 0.5
Барнс Харви 4 0.33
Дака Патсон 3 0.25
Тилеманс Юри 2 (1) 0.17
Варди Джейми 1 0.08
Кастань Тимоти 1 0.08
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.08
Ихеаначо Келечи 1 0.08

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 5 0
Коллинз Натан 1 1
Моутинью Жоау 2 0
Хонни Кастро 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Семеду Нелсон 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Луис Матеус II 1 0
Joe Hodge 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 5 0
Сумаре Бубакари 3 0
Дака Патсон 2 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Фас Ваут 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
12
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
5
42%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
2
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

8
19
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
25%
2
11%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
2
25%
7
37%
61-75
2
25%
3
16%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

6
20
4 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
1
17%
5
25%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
50%
5
25%
31-45
1
17%
2
10%
46-60
1
17%
4
20%
61-75
0
0%
1
5%
76-90

Пропущено

17
25
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
12%
2
8%
1-15
4
24%
4
16%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
3
18%
4
16%
46-60
4
24%
9
36%
61-75
3
18%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1 Фаренсе - Вулверхэмптон 1:1 Спортинг Л - Вулверхэмптон 1:1 Вильярреал-2 - Вулверхэмптон 2:1 Бешикташ - Вулверхэмптон 0:3 Леванте - Вулверхэмптон 2:1 Алавес - Вулверхэмптон 0:4 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Норвич 1:1
Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0
Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0 Престон Норт Энд - Лестер 1:2 Дерби - Лестер 1:3 Хулл - Лестер 0:4 Лёвен - Лестер 3:3 Лестер - Ноттс Каунти 1:2 Лестер - Саутгемптон 4:1 Челси - Лестер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Брентфорд Заявка 12 3 5 4 18 - 21 14
11. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
13. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
14. Астон Вилла Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
15. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
17. Лестер Заявка 12 3 2 7 21 - 24 11
18. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
19. Вулверхэмптон Заявка 12 2 3 7 5 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
13. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
14. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
15. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
16. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
17. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
18. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
19. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
7. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
9. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
10. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
11. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
19. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
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  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Вулверхэмптон: 61%, Лестер: 39%.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Лестер
  • Желтая карточка
    93'
    Фас Ваут совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    93'
    Безумный фол. Фас Ваут грубо играет против соперника. Пострадал Хи-Чан Хван
  • 92'
    Лестер идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Вулверхэмптон
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Molineux Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Вулверхэмптон 26.8% (33)
    X 49.6% (61)
    Лестер 23.6% (29)
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    Где смотреть матч Вулверхэмптон 0:4 Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон 0:4 Лестер

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    26.8% (33)
    Ничья
    49.6% (61)
    Лестер
    23.6% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.44% (43)
    Меньше
    63.56% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    81.36% (96)
    Нет
    18.64% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.1% (53)
    1:2 Лестер
    16.3% (20)
    2:1 Вулверхэмптон
    13% (16)
    1:0 Вулверхэмптон
    12.2% (15)
    0:1 Лестер
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
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