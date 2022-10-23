Тур: 11. Стадион: Ревирпауэрштадион. Главный судья: Айтекин Дениз
2:0
Второй тайм: 82'
0'
17' Желтая карточкаОрдец Иван
35' Желтая карточкаЕккель Пауль
1:0
43' ГолХофманн Филипп
70' Желтая карточкаРюэрсон Юлиан
2:0
71' ГолХольтманн Геррит
2:0
78' Не забитый пенальтиПантович Милош
79' Желтая карточкаСкарке Тим
Бонусы букмекеров
Ход матча
17'
35'
43'
1:0
70'
71'
78'
2:0
79'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
20
Ордец
Иван
31
Кнохе
Робин
13
Шефер
Андраш
19
Хаберер
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Муссе ЛиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Зегуйн ПаульПолузащитник
-
21 Скарке ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Бохум
Унион Берлин
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
20 матчей
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|3
|0.27
|Цоллер Симон
|3
|0.27
|Фёрстер Филипп
|1
|0.09
|Штёгер Кевин
|1
|0.09
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|6
|0.55
|Сибачо Жордан
|3
|0.27
|Хаберер Яник
|3
|0.27
|Михель Свен
|2
|0.18
|Кнохе Робин
|1
|0.09
|Торсби Мортен
|1
|0.09
|Еккель Пауль
|1
|0.09
|Триммель Кристофер
|0
|0
|Бехренс Кевин
|0
|0
|Гисельман Нико
|0
|0
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Духи Данило
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоллер Симон
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Лосилья Антони
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Данило Соарес
|2
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Гамбоа Кристиан
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|3
|0
|Кнохе Робин
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Михель Свен
|1
|0
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|Баумгартль Тимо
|1
|0
|Зегуйн Пауль
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
15%
2
50%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
21%
1
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
67%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
22%
3
18%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
1
11%
4
24%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
24%
76-90
Пропущено
27
7
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
5
19%
3
43%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
11%
2
29%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
9
33%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эльвeрсберг - Бохум 0:1 Штуттгарт - Бохум 4:1 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Бохум 4:0
Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1
Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|0:2 Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 8
|23
|2.
|Бавария
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|32 - 8
|22
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 13
|21
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|24 - 18
|20
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|6.
|Майнц
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 13
|18
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 17
|16
|9.
|Кёльн
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|19 - 22
|16
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|20 - 18
|16
|11.
|Вердер
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 19
|14
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|14.
|Байер Л
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 23
|9
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|12 - 15
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|13 - 20
|8
|17.
|Бохум
|2:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 27
|7
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Берлин
|0:2 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|5.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|14 - 3
|11
|6.
|Кёльн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Бохум
|2:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|11.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 10
|6
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Байер Л
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 11
|5
|16.
|Вердер
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|10 - 10
|4
|17.
|Герта
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Майнц
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|2.
|Бавария
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 5
|11
|3.
|Вердер
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 9
|10
|6.
|Унион Берлин
|0:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|7.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Кёльн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 16
|6
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|Байер Л
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 10
|4
|14.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|16.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 14
|3
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|18.
|Бохум
|2:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 15
|0
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|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|8 (2)
|Вердер
|Фуллкруг Никлас
|11 (2)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|10
|Бавария
|Мусиала Джамал
|6 (5)
|Унион Берлин
|Бекер Шеральдо
|6 (3)
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 4
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 5
|Кёльн
|Килиан Лука
|2 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|6
|Хоффенхайм
|Фогт Кевин
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бохум 2:0 Унион Берлин
Исход игры
Бохум
7.8% (10)
Ничья
10.2% (13)
Унион Берлин
82% (105)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (56)
Меньше
52.54% (62)
Обе команды забьют
Да
53.39% (63)
Нет
46.61% (55)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
33.6% (43)
0:1 Унион Берлин
18.8% (24)
0:2 Унион Берлин
18% (23)
1:1 Ничья
7.8% (10)
1:3 Унион Берлин
4.7% (6)
1:0 Бохум
2.3% (3)
2:1 Бохум
2.3% (3)
0:3 Унион Берлин
1.6% (2)
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