Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Бохум

46' Шефер Андраш не смог попасть в створ ударом издали

45' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Команда Бохум забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

43' Осей-Туту Джорди пробует нанести удар издали, но Фредерик Реннов держит все под контролем

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

40' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

37' Хорошую попытку сделал Сибачо Жордан . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Еккель Пауль получил желтую карточку от судьи

35' Штёгер Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

34' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Бекер Шеральдо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

29' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Хофманн Филипп нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

27' Гамбоа Кристиан из команды Бохум своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Хофманн Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

23' Бекер Шеральдо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Лейте Диогу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Бекер Шеральдо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

21' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Матч возобновлен

20' Хаберер Яник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Бохум

18' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

18' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

17' Ордец Иван получил желтую карточку от судьи

17' Хаберер Яник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Матч возобновлен

16' Ох, нехорошо это выглядит. Ордец Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Ордец Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

14' Антви-Аджей Кристофер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Триммель Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

9' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Данило Соарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

7' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бохум начинает с центра поля