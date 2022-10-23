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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 25460 Главный судья: Айтекин Дениз
Бохум
2:1
Конец матча
Унион Берлин
0'
17' Желтая карточка
Ордец Иван
35' Желтая карточка
Еккель Пауль
1:0
43' Гол
Хофманн Филипп
70' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
2:0
71' Гол
Хольтманн Геррит
2:0
78' Не забитый пенальти
Пантович Милош
78' Желтая карточка
Скарке Тим
2:1
90' Гол
Пантович Милош
90'+5
Голы и лучшие моменты (видео). Ч...
2:1. Гол Милоша Пантовича (видео...
Пантович не забил пенальти (виде...
2:0. Гол Геррита Хольтманна (вид...
1:0. Гол Филиппа Хофмана (видео)...

Ход матча

17'
Ордец Иван
 
20'
 
Пантович Милош
Хаберер Яник
35'
 
Еккель Пауль
43'
Хофманн Филипп
(Фёрстер Филипп)
1:0
63'
 
Левелинг Джейми
Бекер Шеральдо
63'
 
Рюэрсон Юлиан
Гисельман Нико
63'
 
Бехренс Кевин
Сибачо Жордан
65'
Ганвула Сильвер
Хофманн Филипп
 
65'
Хольтманн Геррит
Осей-Туту Джорди
 
70'
 
Рюэрсон Юлиан
71'
 
Скарке Тим
Триммель Кристофер
71'
Хольтманн Геррит
(Антви-Аджей Кристофер)
2:0
78'
2:0
Пантович Милош
78'
 
Скарке Тим
79'
Стафилидис Костас
Фёрстер Филипп
 
79'
Патрик Остерхаге
Антви-Аджей Кристофер
 
87'
Оерманн Тим
Гамбоа Кристиан
 
90'
2:1
Пантович Милош

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Бохум 7.8% (10)
X 10.2% (13)
Унион Берлин 82% (105)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
10
Фёрстер
Филипп
7
Штёгер
Кевин
18
Осей-Туту
Джорди
33
Хофманн
Филипп
22
Антви-Аджей
Кристофер
1
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
23
Гисельман
Нико
13
Шефер
Андраш
8
Хедира
Рани
19
Хаберер
Яник
27
Бекер
Шеральдо
45
Сибачо
Жордан
Бохум
4-3-3
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Бохум
Унион Берлин

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

20 матчей

30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

Б
3:2
Б
0:1
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
0:4
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
4:2
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 3 0.27
Цоллер Симон 3 0.27
Фёрстер Филипп 1 0.09
Штёгер Кевин 1 0.09
Хольтманн Геррит 1 0.09
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Стафилидис Костас 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 6 0.55
Сибачо Жордан 3 0.27
Хаберер Яник 3 0.27
Михель Свен 2 0.18
Кнохе Робин 1 0.09
Торсби Мортен 1 0.09
Пантович Милош 1 0.09
Еккель Пауль 1 0.09
Триммель Кристофер 0 0
Бехренс Кевин 0 0
Гисельман Нико 0 0
Зегуйн Пауль 0 0
Духи Данило 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоллер Симон 3 0
Ордец Иван 2 0
Лосилья Антони 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Данило Соарес 2 0
Штёгер Кевин 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Гамбоа Кристиан 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Хорн Яннес 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Томас Рейс 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 3 0
Кнохе Робин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Бехренс Кевин 1 0
Михель Свен 1 0
Бекер Шеральдо 1 0
Баумгартль Тимо 1 0
Зегуйн Пауль 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Скарке Тим 1 0
Еккель Пауль 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Пропущено

14
6
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
2
33%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
7
50%
0
0%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
40%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
3
21%
1
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
67%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
18%
3
17%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
5
28%
31-45
1
9%
4
22%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
5
28%
76-90

Пропущено

28
9
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
5
18%
3
33%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
3
11%
3
33%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
2
7%
1
11%
61-75
10
36%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Эльвeрсберг - Бохум 0:1 Штуттгарт - Бохум 4:1 Бохум - Айнтрахт Фр 3:0 РБ Лейпциг - Бохум 4:0
Бохум - Кёльн 1:1 Шальке 04 - Бохум 3:1 Бохум - Вердер 0:2 Фрайбург - Бохум 1:0 Бохум - Бавария 0:7 Хоффенхайм - Бохум 3:2 Бохум - Майнц 1:2 Виктория Берлин - Бохум 0:3 Бохум - Антальяспор 6:2 Атлетик Б - Бохум 4:1 Специя - Бохум 1:2 Лечче - Бохум 2:3 Падерборн - Бохум 2:0 Ситтард - Бохум 1:1 Бохольт - Бохум 1:3 Монхайм - Бохум 1:1
Унион Берлин
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Унион Берлин - Хайденхайм 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 2:0 Унион Берлин - Мальмё 1:0 Штуттгарт - Унион Берлин 0:1
Мальмё - Унион Берлин 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Брага - Унион Берлин 1:0 Кёльн - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Берлин - Бавария 1:1 Шальке 04 - Унион Берлин 1:6 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Майнц - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Ганновер 96 1:1 Унион Берлин - Герта 3:1 Хемниц - Унион Берлин 1:2 Унион Берлин - Ноттингем Форест 1:0 Унион Берлин - Удинезе 3:3 Ческе-Будеевице - Унион Берлин 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 11 7 2 2 19 - 8 23
2. Бавария Заявка 11 6 4 1 32 - 8 22
3. Фрайбург Заявка 11 6 3 2 16 - 13 21
4. Айнтрахт Фр Заявка 11 6 2 3 24 - 18 20
5. Боруссия Д Заявка 11 6 1 4 18 - 14 19
6. Майнц Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
7. Хоффенхайм Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
8. Боруссия М Заявка 11 4 4 3 19 - 17 16
9. Кёльн Заявка 11 4 4 3 19 - 22 16
10. РБ Лейпциг Заявка 11 4 4 3 20 - 18 16
11. Вердер Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
12. Аугсбург Заявка 11 4 2 5 14 - 19 14
13. Герта 1:0 Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
14. Вольфсбург Заявка 11 2 5 4 13 - 19 11
15. Байер Л Заявка 11 2 3 6 16 - 23 9
16. Штуттгарт Заявка 11 1 5 5 13 - 20 8
17. Бохум Заявка 11 2 1 8 11 - 28 7
18. Шальке 04 0:1 Заявка 11 1 3 7 10 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Берлин Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2. РБ Лейпциг Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
3. Боруссия Д Заявка 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Боруссия М Заявка 6 4 0 2 13 - 7 12
5. Бавария Заявка 5 3 2 0 14 - 3 11
6. Кёльн Заявка 5 3 1 1 9 - 6 10
7. Фрайбург Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8. Айнтрахт Фр Заявка 6 3 1 2 13 - 9 10
9. Хоффенхайм Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Бохум Заявка 6 2 1 3 7 - 13 7
11. Герта 1:0 Заявка 6 1 4 1 7 - 7 7
12. Майнц Заявка 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Вольфсбург Заявка 5 1 3 1 9 - 10 6
14. Штуттгарт Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
15. Аугсбург Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Байер Л Заявка 6 1 2 3 10 - 11 5
17. Вердер Заявка 5 1 1 3 10 - 10 4
18. Шальке 04 0:1 Заявка 5 1 1 3 8 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Майнц Заявка 6 4 0 2 9 - 8 12
2. Бавария Заявка 6 3 2 1 18 - 5 11
3. Вердер Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
4. Фрайбург Заявка 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Айнтрахт Фр Заявка 5 3 1 1 11 - 9 10
6. Унион Берлин Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Аугсбург Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8. Хоффенхайм Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
9. Боруссия Д Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Кёльн Заявка 6 1 3 2 10 - 16 6
11. Вольфсбург Заявка 6 1 2 3 4 - 9 5
12. Боруссия М Заявка 5 0 4 1 6 - 10 4
13. Герта 1:0 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
14. Байер Л Заявка 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Штуттгарт Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
16. РБ Лейпциг Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
17. Шальке 04 0:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
18. Бохум Заявка 5 0 0 5 4 - 15 0
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Топ бомбардиров
Боруссия М Тюрам Маркус 8 (2)
Вердер Фуллкруг Никлас 11 (2)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 10
Бавария Мусиала Джамал 6 (5)
Унион Берлин Бекер Шеральдо 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Байер Л Инкапье Пьеро 2 4
Аугсбург Бериша Мергим 1 5
Кёльн Килиан Лука 2 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 6
Хоффенхайм Фогт Кевин 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Бохум вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Бохум: 49%, Унион Берлин: 51%.
  • 95'
    Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Лосилья Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Пантович Милош забивает ударом с левой ноги!
  • 93'
    Ордец Иван плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
  • Бонусы букмекеров
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Бохум 7.8% (10)
    X 10.2% (13)
    Унион Берлин 82% (105)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Бохум 2:1 Унион Берлин

    Исход игры
    Бохум
    7.8% (10)
    Ничья
    10.2% (13)
    Унион Берлин
    82% (105)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (56)
    Меньше
    52.54% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    53.39% (63)
    Нет
    46.61% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Унион Берлин
    33.6% (43)
    0:1 Унион Берлин
    18.8% (24)
    0:2 Унион Берлин
    18% (23)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    1:3 Унион Берлин
    4.7% (6)
    1:0 Бохум
    2.3% (3)
    2:1 Бохум
    2.3% (3)
    0:3 Унион Берлин
    1.6% (2)
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