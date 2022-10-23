Тур: 14. Стадион: Геламко.
1:1
Второй тайм: 53'
Ход матча
5'
1:0
38'
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
99
Мбоу
Мамаду
18
Поати
Морган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Абанда ЛеруаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женешам Хосе
История личных встреч
Гент
Серен Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|7 (2)
|0.5
|Хон Хён-Сок
|4
|0.29
|Депуатр Лоран
|2
|0.14
|Торунарига Джордан
|2 (1)
|0.14
|Кумс Свен
|1
|0.07
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.07
|Самуаз Матисс
|1
|0.07
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.07
|Марре Сулейман
|1
|0.07
|Тиссудали Тарик
|1
|0.07
|Фортуна Нуриу
|1
|0.07
|Лемайич Дарко
|1
|0.07
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7 (4)
|0.5
|Бернье Антуан
|3
|0.21
|Поати Морган
|1
|0.07
|Сиссоко Самбу
|1
|0.07
|Мбоу Мамаду
|1
|0.07
|Кахбах Матье
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|4
|1
|Годо Бруно
|3
|0
|Марре Сулейман
|3
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Окуму Джозеф
|0
|1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Де Сар Жюльен
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Абдулайе
|4
|1
|Сиссоко Самбу
|4
|0
|Элисор Симон
|4
|0
|Вагнер да Силва
|1
|1
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Сами Лахссаини
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Самбу Марсони
|2
|0
|Тремуле Сандро
|2
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|1
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Мбоу Мамаду
|1
|0
|Кахбах Матье
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
17%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
25%
3
25%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
4
33%
1
8%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
25%
2
17%
1-15
2
25%
5
42%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
1
8%
76-90
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
50%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Забито
23
14
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
9%
3
21%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
5
22%
4
29%
46-60
6
26%
2
14%
61-75
2
9%
1
7%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
7
33%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
6
38%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4
Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2
Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|14
|12
|1
|1
|36 - 13
|37
|2.
|Антверпен
|14
|11
|0
|3
|28 - 14
|33
|3.
|Брюгге
|14
|9
|2
|3
|28 - 14
|29
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|14
|9
|2
|3
|29 - 18
|29
|5.
|Вестерло
|14
|7
|1
|6
|25 - 26
|22
|6.
|Стандард
|13
|7
|1
|5
|19 - 17
|22
|7.
|Гент
|1:1
|14
|6
|3
|5
|24 - 17
|21
|8.
|АХ Лёвен
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|9.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|10.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|11.
|Сент-Трейден
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|12.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|13.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|21 - 16
|16
|14.
|Эйпен
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|15.
|Серен Юнайтед
|1:1
|14
|3
|3
|8
|14 - 23
|12
|16.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|17.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|2
|8
|15 - 28
|11
|18.
|Кортрейк
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|8
|7
|0
|1
|20 - 8
|21
|2.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|5.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|6.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|7.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|8.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Гент
|1:1
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|10.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|17.
|Кортрейк
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|1:1
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|6.
|Серен Юнайтед
|1:1
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|7.
|Гент
|1:1
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|8.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|9.
|Стандард
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|11.
|Сент-Трейден
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
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- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Антверпен
|Янссен Винсент
|11 (2)
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Генк
|Онуачу Пол
|10
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Серен Юнайтед
|Муандилмаджи Мариус
|11 (1)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 4
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 4