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Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Гент
2:1
Конец матча
Серен Юнайтед
0'
1:0
5' Гол в свои ворота
Сиссоко Самбу
1:1
38' Пенальти
Муандилмаджи Мариус
58' Желтая карточка
Марре Сулейман
68' Желтая карточка
Сами Лахссаини
2:1
84' Гол
Депуатр Лоран
90'+4
1
Нарди
Поль
2
Окуму
Джозеф
5
Нгадеу
Майкл
23
Торунарига
Джордан
18
Самуаз
Матисс
25
Фортуна
Нуриу
22
Марре
Сулейман
24
Кумс
Свен
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
11
Кейперс
Уго
7
Хон
Хён-Сок
1
Галье
Тимоти
40
Опаре
Даниэль
99
Мбоу
Мамаду
2
Силла
Абдулайе
21
Самбу
Марсони
18
Поати
Морган
15
Сами
Лахссаини
27
Сиссоко
Самбу
6
Кахбах
Матье
10
Муандилмаджи
Мариус
12
Бернье
Антуан
Гент
3-4-1-2
Серен Юнайтед
3-5-2

История личных встреч

Гент
Серен Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
4:0
ПДА
0:0
ТМК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 7 (2) 0.5
Хон Хён-Сок 4 0.29
Депуатр Лоран 3 0.21
Торунарига Джордан 2 (1) 0.14
Кумс Свен 1 0.07
Юльсагер Эндрю 1 0.07
Самуаз Матисс 1 0.07
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.07
Марре Сулейман 1 0.07
Тиссудали Тарик 1 0.07
Фортуна Нуриу 1 0.07
Лемайич Дарко 1 0.07
Салах Ибрагим 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 (4) 0.5
Бернье Антуан 3 0.21
Поати Морган 1 0.07
Сиссоко Самбу 1 0.07
Мбоу Мамаду 1 0.07
Кахбах Матье 0 0
Самбу Марсони 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 4 1
Марре Сулейман 4 0
Годо Бруно 3 0
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Окуму Джозеф 0 1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Де Сар Жюльен 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Абдулайе 4 1
Сиссоко Самбу 4 0
Элисор Симон 4 0
Сами Лахссаини 3 0
Вагнер да Силва 1 1
Муандилмаджи Мариус 2 0
Абанда Леруа 2 0
Самбу Марсони 2 0
Тремуле Сандро 2 0
Тшибуабуа Марвен 0 1
Sergio Conceicao 1 0
Бернье Антуан 1 0
Ба Абу 1 0
Мбоу Мамаду 1 0
Кахбах Матье 1 0
Гийом Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
15%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
4
29%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
4
31%
1
7%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
30%
2
15%
1-15
2
20%
5
38%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
1
50%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Забито

24
16
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
2
8%
4
25%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
4
25%
31-45
5
21%
4
25%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
3
13%
1
6%
76-90

Пропущено

18
22
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
5
28%
2
9%
1-15
2
11%
7
32%
16-30
3
17%
2
9%
31-45
1
6%
4
18%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
6
33%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Юргорден - Гент 4:2 Эйпен - Гент 0:4
Гент - Юргорден 0:1 Гент - Серкль Брюгге 3:4 Генк - Гент 1:0 Гент - Шемрок Роверс 3:0 Гент - Зульте-Варегем 2:0 Мольде - Гент 0:0 Шарлеруа - Гент 2:1 Андерлехт - Гент 0:1 Гент - Антверпен 1:2 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Остенде - Гент 1:3 Гент - Вестерло 2:1 Гент - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Гент 2:2 Брюгге - Гент 1:0
Серен Юнайтед
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 0:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - Остенде 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:2
Антверпен - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Серен Юнайтед - Генк 0:4 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Серен Юнайтед - Шарлеруа 0:1 Андерлехт - Серен Юнайтед 3:1 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 2:0 Серен Юнайтед - Генк 0:2 Остенде - Серен Юнайтед 2:2 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 Стандард - Серен Юнайтед 0:1 Серен Юнайтед - Брюгге 0:5 Зульте-Варегем - Серен Юнайтед 1:0 Гент - Серен Юнайтед 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 14 12 1 1 36 - 13 37
2. Антверпен 14 11 0 3 28 - 14 33
3. Брюгге 14 9 2 3 28 - 14 29
4. Унион Сент-Жиллуаз 14 9 2 3 29 - 18 29
5. Гент 14 7 2 5 25 - 17 23
6. Вестерло 14 7 1 6 25 - 26 22
7. Стандард 0:1 14 7 1 6 19 - 18 22
8. АХ Лёвен 14 6 3 5 23 - 23 21
9. Андерлехт 1:0 14 6 1 7 22 - 16 19
10. Серкль Брюгге 14 5 3 6 20 - 22 18
11. Мехелен 14 5 2 7 21 - 25 17
12. Сент-Трейден 14 4 5 5 12 - 15 17
13. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
14. Эйпен 14 4 0 10 15 - 29 12
15. Остенде 13 3 2 8 13 - 25 11
16. Зульте-Варегем 13 3 2 8 15 - 28 11
17. Кортрейк 14 3 2 9 12 - 25 11
18. Серен Юнайтед 14 3 2 9 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 8 7 0 1 20 - 8 21
2. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 7 5 1 1 12 - 7 16
5. Гент 7 4 1 2 14 - 9 13
6. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
7. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
8. Стандард 0:1 8 4 1 3 12 - 8 13
9. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
10. Андерлехт 1:0 7 3 1 3 11 - 7 10
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
15. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 7 2 0 5 10 - 20 6
17. Кортрейк 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 7 6 0 1 18 - 7 18
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 7 4 1 2 12 - 8 13
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 8 3 1 4 13 - 14 10
8. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
9. Андерлехт 1:0 7 3 0 4 11 - 9 9
10. Стандард 0:1 6 3 0 3 7 - 10 9
11. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
12. Сент-Трейден 7 2 3 2 5 - 6 9
13. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
14. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
15. Эйпен 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Остенде 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Антверпен Янссен Винсент 11 (2)
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Генк Онуачу Пол 10
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Серен Юнайтед Муандилмаджи Мариус 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Эйпен Мубарак Вакасо 1 4
Гент Нгадеу Майкл 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Муандилмаджи Мариус из команды Серен Юнайтед забивает с точки!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Сиссоко Самбу уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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