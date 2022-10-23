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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Пиза
1:1
Перерыв
Модена
0'
0:1
19' Гол
Бонфанти Николас
32' Желтая карточка
Бонфанти Николас
41' Желтая карточка
Калабрези Артуро
1:1
45' Пенальти
Глиоцци Этторе

Ход матча

19'
0:1
Бонфанти Николас
32'
 
Бонфанти Николас
41'
Калабрези Артуро
 
45'
Глиоцци Этторе
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Модена
2.30
3.30
3.80
Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
6
Херманнссон
Хьёртур
44
Рус
Адриан
20
Беруатто
Пьетро
27
Трамони
Маттео
16
Надь
Адам
15
Туре
Идрисса
23
Ионице
Артур
17
Сибилли
Джузеппе
9
Глиоцци
Этторе
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
27
Paulo
Dentello
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
10
Тремолада
Лука
11
Фальчинелли
Диего
9
Бонфанти
Николас
Пиза
4-2-3-1
Модена
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Модена

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
3:3
СB
1:0
СB
0:0
СB
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.5
Туре Идрисса 2 0.2
Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.1
Мазуччи Гаэтано 1 0.1
Ионице Артур 1 0.1
Торрегросса Эрнесто 1 0.1
Канестрелли Симоне 1 0.1
Сибилли Джузеппе 1 0.1
Трамони Лисандру 1 0.1
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 (1) 0.4
Бонфанти Николас 3 0.3
Antonio Pergreffi 2 0.2
Фальчинелли Диего 2 0.2
Тремолада Лука 1 0.1
Армеллино Марко 1 0.1
Маньино Лука 1 0.1
Марсура Давиде 0 0
Джерли Фабио 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 4 1
Марин Мариус 5 0
Беруатто Пьетро 3 0
Ионице Артур 1 1
Барба Федерико 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Надь Адам 1 0
Николас Андраде 1 0
Туре Идрисса 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 5 0
Antonio Pergreffi 3 0
Панада Симоне 3 0
Читтадини Джорджо 3 0
Маньино Лука 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Армеллино Марко 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Копполаро Мауро 1 0
Джерли Фабио 1 0
Tomasso Silvestri 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
7%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
6
43%
1
8%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
2
17%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1
Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1
Модена
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0
Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 10 7 0 3 15 - 6 21
2. Дженоа 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Тернана 10 6 1 3 17 - 13 19
4. Реджина 10 6 0 4 19 - 8 18
5. Бари 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
7. Зюйдтироль 10 5 2 3 11 - 12 17
8. Парма 10 4 4 2 15 - 11 16
9. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
10. Модена 1:1 10 4 1 5 15 - 12 13
11. СПАЛ 10 3 4 3 15 - 13 13
12. Асколи 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Читтаделла 0:0 10 2 5 3 8 - 12 11
14. Козенца 10 3 2 5 9 - 16 11
15. Беневенто 10 2 3 5 9 - 12 9
16. Венеция 10 2 3 5 12 - 16 9
17. Палермо 0:0 10 2 3 5 9 - 15 9
18. Комо 10 2 3 5 11 - 20 9
19. Пиза 1:1 10 1 5 4 14 - 16 8
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Модена 1:1 5 3 0 2 11 - 6 9
7. СПАЛ 5 3 0 2 9 - 5 9
8. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Палермо 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Читтаделла 0:0 5 2 2 1 6 - 6 8
12. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Бари 4 1 2 1 9 - 7 5
17. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Пиза 1:1 5 0 3 2 3 - 5 3
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
8. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
9. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
10. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Пиза 1:1 5 1 2 2 11 - 11 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Модена 1:1 5 1 1 3 4 - 6 4
16. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Читтаделла 0:0 5 0 3 2 2 - 6 3
19. Палермо 0:0 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Пиза Калабрези Артуро 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
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Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Модена
2.30
3.30
3.80
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