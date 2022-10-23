Тур: 10. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
0:1
19' ГолБонфанти Николас
32' Желтая карточкаБонфанти Николас
41' Желтая карточкаКалабрези Артуро
1:1
45' ПенальтиГлиоцци Этторе
55' Желтая карточкаРус Адриан
61' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
2:1
74' ГолТоррегросса Эрнесто
3:1
82' ГолМазуччи Гаэтано
3:2
84' ГолМаньино Лука
90' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
90' Желтая карточкаRiccardo Gagno
4:2
90' ПенальтиТоррегросса Эрнесто
90'+11
Ход матча
19'
0:1
32'
41'
45'
1:1
55'
74'
82'
84'
3:2
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
44
Рус
Адриан
16
Надь
Адам
15
Туре
Идрисса
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
История личных встреч
Пиза
Модена
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.5
|Торрегросса Эрнесто
|3 (1)
|0.3
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.2
|Туре Идрисса
|2
|0.2
|Моруцан Олимпиу
|1 (1)
|0.1
|Ионице Артур
|1
|0.1
|Канестрелли Симоне
|1
|0.1
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.1
|Трамони Лисандру
|1
|0.1
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|4 (1)
|0.4
|Бонфанти Николас
|3
|0.3
|Antonio Pergreffi
|2
|0.2
|Фальчинелли Диего
|2
|0.2
|Маньино Лука
|2
|0.2
|Тремолада Лука
|1
|0.1
|Армеллино Марко
|1
|0.1
|Марсура Давиде
|0
|0
|Джерли Фабио
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|4
|1
|Марин Мариус
|5
|0
|Беруатто Пьетро
|3
|0
|Ионице Артур
|1
|1
|Барба Федерико
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|5
|0
|Antonio Pergreffi
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Читтадини Джорджо
|3
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Армеллино Марко
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Копполаро Мауро
|1
|0
|Джерли Фабио
|1
|0
|Tomasso Silvestri
|1
|0
|Riccardo Gagno
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Забито
18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
6%
1
7%
1-15
4
22%
4
27%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
17%
4
27%
61-75
8
44%
2
13%
76-90
Пропущено
16
16
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1
Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1
Модена
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0
Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|10
|7
|0
|3
|15 - 6
|21
|2.
|Дженоа
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Тернана
|10
|6
|1
|3
|17 - 13
|19
|4.
|Реджина
|10
|6
|0
|4
|19 - 8
|18
|5.
|Бари
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Брешия
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|7.
|Зюйдтироль
|10
|5
|2
|3
|11 - 12
|17
|8.
|Парма
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|10.
|СПАЛ
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Модена
|10
|4
|0
|6
|16 - 15
|12
|12.
|Асколи
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Козенца
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|14.
|Читтаделла
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|15.
|Пиза
|10
|2
|4
|4
|17 - 17
|10
|16.
|Беневенто
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|17.
|Венеция
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|18.
|Палермо
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|19.
|Комо
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|СПАЛ
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|9.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|14.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Бари
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|17.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|19.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Тернана
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Зюйдтироль
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|5.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Асколи
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|8.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|9.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|17.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Читтаделла
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 4
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 4
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4