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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Пиза
4:2
Конец матча
Модена
0'
0:1
19' Гол
Бонфанти Николас
32' Желтая карточка
Бонфанти Николас
41' Желтая карточка
Калабрези Артуро
1:1
45' Пенальти
Глиоцци Этторе
55' Желтая карточка
Рус Адриан
61' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
2:1
74' Гол
Торрегросса Эрнесто
3:1
82' Гол
Мазуччи Гаэтано
3:2
84' Гол
Маньино Лука
90' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
90' Желтая карточка
Riccardo Gagno
4:2
90' Пенальти
Торрегросса Эрнесто
90'+11
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
6
Херманнссон
Хьёртур
44
Рус
Адриан
20
Беруатто
Пьетро
27
Трамони
Маттео
16
Надь
Адам
15
Туре
Идрисса
23
Ионице
Артур
17
Сибилли
Джузеппе
9
Глиоцци
Этторе
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
27
Paulo
Dentello
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
10
Тремолада
Лука
11
Фальчинелли
Диего
9
Бонфанти
Николас
Пиза
4-2-3-1
Модена
4-3-1-2

История личных встреч

Пиза
Модена

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
3:3
СB
1:0
СB
0:0
СB
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.5
Торрегросса Эрнесто 3 (1) 0.3
Мазуччи Гаэтано 2 0.2
Туре Идрисса 2 0.2
Моруцан Олимпиу 1 (1) 0.1
Ионице Артур 1 0.1
Канестрелли Симоне 1 0.1
Сибилли Джузеппе 1 0.1
Трамони Лисандру 1 0.1
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 (1) 0.4
Бонфанти Николас 3 0.3
Antonio Pergreffi 2 0.2
Фальчинелли Диего 2 0.2
Маньино Лука 2 0.2
Тремолада Лука 1 0.1
Армеллино Марко 1 0.1
Марсура Давиде 0 0
Джерли Фабио 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 4 1
Марин Мариус 5 0
Беруатто Пьетро 3 0
Ионице Артур 1 1
Барба Федерико 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Надь Адам 1 0
Николас Андраде 1 0
Туре Идрисса 1 0
Рус Адриан 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 5 0
Antonio Pergreffi 3 0
Панада Симоне 3 0
Читтадини Джорджо 3 0
Маньино Лука 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Армеллино Марко 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Копполаро Мауро 1 0
Джерли Фабио 1 0
Tomasso Silvestri 1 0
Riccardo Gagno 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
40%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
3
30%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
6%
1
7%
1-15
4
22%
4
27%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
17%
4
27%
61-75
8
44%
2
13%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
3
19%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1
Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 Пиза - Козенца 1:1 Лечче - Пиза 2:0 Пиза - Комо 3:1 Перуджа - Пиза 1:1
Модена
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0
Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3 Модена - Понтедера 4:0 Губбио - Модена 1:1 Модена - Имолезе 2:1 Пистойезе - Модена 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 10 7 0 3 15 - 6 21
2. Дженоа 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Тернана 10 6 1 3 17 - 13 19
4. Реджина 10 6 0 4 19 - 8 18
5. Бари 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
7. Зюйдтироль 10 5 2 3 11 - 12 17
8. Парма 10 4 4 2 15 - 11 16
9. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
10. СПАЛ 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Модена 10 4 0 6 16 - 15 12
12. Асколи 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Козенца 10 3 2 5 9 - 16 11
14. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
15. Пиза 10 2 4 4 17 - 17 10
16. Беневенто 10 2 3 5 9 - 12 9
17. Венеция 10 2 3 5 12 - 16 9
18. Палермо 10 2 3 5 9 - 15 9
19. Комо 10 2 3 5 11 - 20 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. СПАЛ 5 3 0 2 9 - 5 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Бари 4 1 2 1 9 - 7 5
17. Пиза 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
8. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
9. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
10. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Модена 5 1 0 4 5 - 9 3
17. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Пиза Калабрези Артуро 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
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