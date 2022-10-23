  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Палермо
0:0
Перерыв
Читтаделла
0'
5' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
11' Желтая карточка
Элия Сальваторе
29' Желтая карточка
Гомес Клаудио

Ход матча

5'
 
Кассандро Томмазо
11'
Элия Сальваторе
 
29'
Гомес Клаудио
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Читтаделла
2.87
3.20
4.27
Все Коэффициенты
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
37
Матею
Алеш
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
14
Бро
Жереми
77
Элия
Сальваторе
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
36
Кастари
Элхан
16
Вита
Алессио
2
Пертиконе
Романо
6
Висентин
Сантьяго
84
Кассандро
Томмазо
26
Паван
Никола
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Антонуччи
Мирко
30
Ignacio
Lores
7
Эмбало
Карлос
9
Тункара
Мамаду
Палермо
4-3-3
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Палермо
Читтаделла

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
0:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
0:2
СB
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 3 (1) 0.3
Элия Сальваторе 3 0.3
Ди Мариано Франческо 1 0.1
Сегре Джакопо 1 0.1
Nicolo Valente 1 0.1
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Матею Алеш 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 2 0.2
Бальдини Энрико 2 (1) 0.2
Асенсио Рауль 2 (1) 0.2
Беретта Джакомо 1 0.1
Бранка Симоне 0 0
Вита Алессио 0 0
Andrea Magrassi 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 4 1
Бетелла Давиде 3 1
Nicolo Valente 2 1
Неделчару Ионуц 2 0
Матею Алеш 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Бро Жереми 1 0
Гомес Клаудио 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 1
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Тункара Мамаду 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Данци Андреа 1 1
Ignacio Lores 2 0
Фраре Доменико 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Пертиконе Романо 1 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кастари Элхан 1 0
Паван Никола 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
4
57%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0
Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2
Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 10 7 0 3 15 - 6 21
2. Дженоа 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Тернана 10 6 1 3 17 - 13 19
4. Реджина 10 6 0 4 19 - 8 18
5. Бари 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
7. Зюйдтироль 10 5 2 3 11 - 12 17
8. Парма 10 4 4 2 15 - 11 16
9. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
10. Модена 1:1 10 4 1 5 15 - 12 13
11. СПАЛ 10 3 4 3 15 - 13 13
12. Асколи 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Читтаделла 0:0 10 2 5 3 8 - 12 11
14. Козенца 10 3 2 5 9 - 16 11
15. Беневенто 10 2 3 5 9 - 12 9
16. Венеция 10 2 3 5 12 - 16 9
17. Палермо 0:0 10 2 3 5 9 - 15 9
18. Комо 10 2 3 5 11 - 20 9
19. Пиза 1:1 10 1 5 4 14 - 16 8
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Модена 1:1 5 3 0 2 11 - 6 9
7. СПАЛ 5 3 0 2 9 - 5 9
8. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Палермо 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
11. Читтаделла 0:0 5 2 2 1 6 - 6 8
12. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Бари 4 1 2 1 9 - 7 5
17. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Пиза 1:1 5 0 3 2 3 - 5 3
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
8. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
9. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
10. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Пиза 1:1 5 1 2 2 11 - 11 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Модена 1:1 5 1 1 3 4 - 6 4
16. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
17. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Читтаделла 0:0 5 0 3 2 2 - 6 3
19. Палермо 0:0 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Пиза Калабрези Артуро 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    29'
    Гомес Клаудио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Элия Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Кассандро Томмазо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Читтаделла
2.87
3.20
4.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Палермо 0:0 Читтаделла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Палермо
Читтаделла
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 