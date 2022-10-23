Тур: 10. Стадион: Ренцо Барбера.
0:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаКассандро Томмазо
11' Желтая карточкаЭлия Сальваторе
29' Желтая карточкаГомес Клаудио
69' Желтая карточкаТункара Мамаду
72' Желтая карточкаПаван Никола
78' Желтая карточкаПертиконе Романо
90'+6
Ход матча
11'
29'
69'
72'
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
15
Ivan
Marconi
37
Матею
Алеш
14
Бро
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бро ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Штулац ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шарич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Видо ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Палермо
Читтаделла
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|3 (1)
|0.3
|Элия Сальваторе
|3
|0.3
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.1
|Сегре Джакопо
|1
|0.1
|Nicolo Valente
|1
|0.1
|Штулац Лео
|0
|0
|Roberto Floriano
|0
|0
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|2
|0.2
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.2
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.2
|Беретта Джакомо
|1
|0.1
|Бранка Симоне
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
|Andrea Magrassi
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Marconi
|4
|1
|Бетелла Давиде
|3
|1
|Nicolo Valente
|2
|1
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|Матею Алеш
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Брунори Маттео
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Alessio Buttaro
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Кривелло Роберто
|1
|0
|Roberto Floriano
|1
|0
|Бро Жереми
|1
|0
|Гомес Клаудио
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|1
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Каррьеро Джузеппе
|3
|0
|Кассандро Томмазо
|3
|0
|Данци Андреа
|1
|1
|Пертиконе Романо
|2
|0
|Ignacio Lores
|2
|0
|Паван Никола
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Висентин Сантьяго
|2
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Маттиоли Алессандро
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
4
57%
76-90
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0
Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2
Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|10
|7
|0
|3
|15 - 6
|21
|2.
|Дженоа
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Тернана
|10
|6
|1
|3
|17 - 13
|19
|4.
|Реджина
|10
|6
|0
|4
|19 - 8
|18
|5.
|Бари
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Брешия
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|7.
|Зюйдтироль
|10
|5
|2
|3
|11 - 12
|17
|8.
|Парма
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|10.
|СПАЛ
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Модена
|10
|4
|0
|6
|16 - 15
|12
|12.
|Асколи
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Козенца
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|14.
|Читтаделла
|10
|2
|5
|3
|8 - 12
|11
|15.
|Пиза
|10
|2
|4
|4
|17 - 17
|10
|16.
|Беневенто
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|17.
|Венеция
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|18.
|Палермо
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|19.
|Комо
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|СПАЛ
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|9.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Палермо
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|12.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|13.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|14.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Бари
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|17.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|19.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Тернана
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Зюйдтироль
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|5.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Асколи
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|8.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|9.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Модена
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|17.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Читтаделла
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|7 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 4
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 4
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4