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Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Палермо
0:0
Конец матча
Читтаделла
0'
5' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
11' Желтая карточка
Элия Сальваторе
29' Желтая карточка
Гомес Клаудио
69' Желтая карточка
Тункара Мамаду
72' Желтая карточка
Паван Никола
78' Желтая карточка
Пертиконе Романо
90'+6

Ход матча

5'
 
Кассандро Томмазо
11'
Элия Сальваторе
 
29'
Гомес Клаудио
 
46'
Деветак Младен
Ivan Marconi
 
60'
Nicolo Valente
Элия Сальваторе
 
67'
 
Мастрантонио Валерио
Ignacio Lores
69'
 
Тункара Мамаду
72'
 
Паван Никола
73'
 
Маттиоли Алессандро
Каррьеро Джузеппе
73'
 
Andrea Magrassi
Тункара Мамаду
75'
Видо Лука
Сегре Джакопо
 
78'
 
Пертиконе Романо
81'
 
Беретта Джакомо
Эмбало Карлос
84'
Шарич Дарио
Ди Мариано Франческо
 
84'
Roberto Floriano
Гомес Клаудио
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
22
Пильячелли
Мирко
25
Alessio
Buttaro
18
Неделчару
Ионуц
15
Ivan
Marconi
37
Матею
Алеш
8
Сегре
Джакопо
5
Гомес
Клаудио
14
Бро
Жереми
77
Элия
Сальваторе
9
Брунори
Маттео
10
Ди
Мариано
Франческо
36
Кастари
Элхан
16
Вита
Алессио
2
Пертиконе
Романо
6
Висентин
Сантьяго
84
Кассандро
Томмазо
26
Паван
Никола
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Антонуччи
Мирко
30
Ignacio
Lores
7
Эмбало
Карлос
9
Тункара
Мамаду
Палермо
4-3-3
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Палермо
Читтаделла

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
2:2
СB
0:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
0:2
СB
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 3 (1) 0.3
Элия Сальваторе 3 0.3
Ди Мариано Франческо 1 0.1
Сегре Джакопо 1 0.1
Nicolo Valente 1 0.1
Штулац Лео 0 0
Roberto Floriano 0 0
Неделчару Ионуц 0 0
Матею Алеш 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 2 0.2
Бальдини Энрико 2 (1) 0.2
Асенсио Рауль 2 (1) 0.2
Беретта Джакомо 1 0.1
Бранка Симоне 0 0
Вита Алессио 0 0
Andrea Magrassi 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Marconi 4 1
Бетелла Давиде 3 1
Nicolo Valente 2 1
Неделчару Ионуц 2 0
Матею Алеш 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Брунори Маттео 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Alessio Buttaro 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Штулац Лео 1 0
Видо Лука 1 0
Кривелло Роберто 1 0
Roberto Floriano 1 0
Бро Жереми 1 0
Гомес Клаудио 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 1
Тункара Мамаду 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Каррьеро Джузеппе 3 0
Кассандро Томмазо 3 0
Данци Андреа 1 1
Пертиконе Романо 2 0
Ignacio Lores 2 0
Паван Никола 2 0
Фраре Доменико 2 0
Висентин Сантьяго 2 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кастари Элхан 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
4
57%
76-90

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
2
15%
61-75
3
21%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палермо - Пиза 3:3 Тернана - Палермо 3:0 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Фрозиноне - Палермо 1:0
Палермо - Дженоа 1:0 Реджина - Палермо 3:0 Палермо - Асколи 2:3 Бари - Палермо 1:1 Палермо - Перуджа 2:0 Торино - Палермо 3:0 Палермо - Реджана 3:2 Пиза - Палермо 5:0 Палермо - Падова 1:0 Падова - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Палермо 0:3 Палермо - Виртус Энтелла 2:2 Виртус Энтелла - Палермо 1:2 Палермо - Триестина 1:1 Триестина - Палермо 1:2
Читтаделла
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2
Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Алессандрия 1:2 Комо - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 10 7 0 3 15 - 6 21
2. Дженоа 10 6 3 1 13 - 7 21
3. Тернана 10 6 1 3 17 - 13 19
4. Реджина 10 6 0 4 19 - 8 18
5. Бари 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
7. Зюйдтироль 10 5 2 3 11 - 12 17
8. Парма 10 4 4 2 15 - 11 16
9. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
10. СПАЛ 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Модена 10 4 0 6 16 - 15 12
12. Асколи 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Козенца 10 3 2 5 9 - 16 11
14. Читтаделла 10 2 5 3 8 - 12 11
15. Пиза 10 2 4 4 17 - 17 10
16. Беневенто 10 2 3 5 9 - 12 9
17. Венеция 10 2 3 5 12 - 16 9
18. Палермо 10 2 3 5 9 - 15 9
19. Комо 10 2 3 5 11 - 20 9
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Тернана 5 3 1 1 7 - 3 10
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. СПАЛ 5 3 0 2 9 - 5 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Палермо 6 2 2 2 8 - 7 8
12. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
13. Дженоа 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Бари 4 1 2 1 9 - 7 5
17. Пиза 5 1 2 2 6 - 6 5
18. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
19. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 6 5 0 1 9 - 4 15
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
8. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
9. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
10. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Модена 5 1 0 4 5 - 9 3
17. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Читтаделла 5 0 3 2 2 - 6 3
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Дженоа Кода Массимо 8 (2)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 7 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Пиза Калабрези Артуро 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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