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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Маритиму
1:1
Конец матча
Арока
0'
1:0
13' Гол
Видигал Андре
1:1
44' Гол
Антони
45' Желтая карточка
Соро Исмаила
58' Желтая карточка
Куарежма
89' Желтая карточка
Руис Алан
90' Желтая карточка
Видигал Андре
90'+11
59
Трмал
Матоуш
5
Зайнадин
Джуниор
4
Коста
Матеуш
66
Андраде
Лео
2
Винк
Клаудио
16
Мендеш
Диогу
10
Бельтраме
Стефано
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
95
Дьедеррик
Жоэль
7
Видигал
Андре
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
23
Соро
Исмаила
5
Симау
Давид
7
Букия
Андре
10
Руис
Алан
11
Антони
19
Мухика
Рафаэль
Маритиму
3-4-3
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Маритиму
Арока

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ТМК
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шадаш Бруну 2 0.2
Видигал Андре 2 0.2
Винк Клаудио 1 0.1
Дьедеррик Жоэль 1 0.1
Андраде Лео 1 0.1
Moises Mosquera 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 3 0.3
Антони 2 0.2
Букия Андре 2 0.2
Даббаг Одай 2 0.2
Бассо Жоау 1 (1) 0.1
Силла Морлей 1 0.1
Куарежма 1 0.1
Симау Давид 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Арсенио 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Опоку Джером 0 0

Карточки

Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Видигал Андре 2 1
Коста Витор 1 1
Дьедеррик Жоэль 2 0
Афонсо Жоао III 2 0
Андраде Лео 2 0
Мендеш Диогу 2 0
Бриту Рафаэл 2 0
Moises Mosquera 2 0
Кошта Эдгар 1 0
Бельтраме Стефано 1 0
Винк Клаудио 1 0
Силва Мигел 1 0
Морено Пабло 1 0
Чина Фабиу 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соро Исмаила 3 1
Руис Алан 4 0
Куарежма 2 1
Опоку Джером 1 1
Симау Давид 2 0
Милованов Богдан 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Антони 1 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Ignacio De Arruabarrena 1 0
Букия Андре 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

18
11
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
17%
3
27%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90

Забито

7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Пропущено

26
18
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
8%
4
22%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
5
19%
5
28%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
6
23%
3
17%
61-75
5
19%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Маритиму
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мафра - Маритиму 4:2 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Бенфика - Маритиму 5:0
Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0 Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Маритиму - Лейшоэш 2:1 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Маритиму - Пенафьел 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Визела - Маритиму 1:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Маритиму 2:2
Арока
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2
Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0 Арока - Жил Висенте 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 10 9 1 0 24 - 5 28
2. Порту 10 7 1 2 22 - 7 22
3. Брага 10 7 1 2 26 - 10 22
4. Спортинг Л 10 6 1 3 21 - 13 19
5. Каса Пиа 10 5 2 3 10 - 8 17
6. Боавишта 9 5 1 3 9 - 13 16
7. Эшторил 10 4 3 3 11 - 9 15
8. Портимоненсе 9 5 0 4 8 - 9 15
9. Витория Гимарайнш 9 4 2 3 7 - 6 14
10. Арока 10 3 4 3 12 - 18 13
11. Шавиш 9 3 3 3 8 - 9 12
12. Визела 10 3 2 5 7 - 10 11
13. Фамаликан 10 3 1 6 8 - 13 10
14. Риу Аве 9 2 3 4 13 - 17 9
15. Жил Висенте 9 2 3 4 8 - 12 9
16. Санта-Клара 10 2 2 6 7 - 11 8
17. Пасуш де Феррейра 10 0 2 8 7 - 19 2
18. Маритиму 10 0 2 8 7 - 26 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 5 0 0 18 - 5 15
2. Порту 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Спортинг Л 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Брага 5 3 1 1 11 - 4 10
5. Боавишта 5 3 1 1 6 - 6 10
6. Портимоненсе 5 3 0 2 4 - 4 9
7. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Каса Пиа 5 2 1 2 3 - 2 7
9. Витория Гимарайнш 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Арока 5 2 1 2 8 - 11 7
11. Риу Аве 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Санта-Клара 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Эшторил 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Визела 5 1 1 3 3 - 5 4
16. Шавиш 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Маритиму 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
2. Брага 5 4 0 1 15 - 6 12
3. Порту 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Эшторил 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Каса Пиа 5 3 1 1 7 - 6 10
6. Шавиш 5 3 0 2 5 - 5 9
7. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Спортинг Л 5 2 1 2 8 - 9 7
9. Визела 5 2 1 2 4 - 5 7
10. Боавишта 4 2 0 2 3 - 7 6
11. Портимоненсе 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Арока 5 1 3 1 4 - 7 6
13. Жил Висенте 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Риу Аве 5 0 3 2 7 - 12 3
15. Санта-Клара 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Фамаликан 5 0 1 4 1 - 8 1
17. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 4 - 8 1
18. Маритиму 5 0 1 4 3 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 6 (1)
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Спортинг Л Поте 6 (3)
Бенфика Силва Рафа 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
Санта-Клара Гонсалес Кристиан 1 4
Эшторил Mor Ndiaye 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Соро Исмаила получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Энтони бьет в цель!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Видигал Андре бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Маритиму 48.7% (58)
    X 30.3% (36)
    Арока 21% (25)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Маритиму 1:1 Арока онлайн

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    Прогнозы на матч Маритиму 1:1 Арока

    Исход игры
    Маритиму
    48.7% (58)
    Ничья
    30.3% (36)
    Арока
    21% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.64% (30)
    Меньше
    74.36% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (63)
    Нет
    46.15% (54)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.7% (33)
    1:0 Маритиму
    24.4% (29)
    2:1 Маритиму
    15.1% (18)
    0:1 Арока
    10.9% (13)
    1:2 Арока
    8.4% (10)
    2:0 Маритиму
    7.6% (9)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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