Тур: 10. Стадион: Душ Баррейруш.
0'
1:0
13' ГолВидигал Андре
1:1
44' ГолАнтони
45' Желтая карточкаСоро Исмаила
58' Желтая карточкаКуарежма
89' Желтая карточкаРуис Алан
90' Желтая карточкаВидигал Андре
90'+11
Ход матча
13'
1:0
44'
1:1
45'
58'
73'
85'
89'
90'
59
Трмал
Матоуш
66
Андраде
Лео
16
Мендеш
Диогу
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
23
Соро
Исмаила
10
Руис
Алан
11
Антони
- Основной состав
-
59 Трмал МатоушВратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Коста ВиторПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
45 Чина ФабиуПолузащитник
-
34 Вега ЛучаноПолузащитник
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
-
36 Carlos Liza
-
98 Vitor Eudes
-
-
20 Miguel Sousa
-
Главный тренер: Joao Henriques
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Валиду ЖоауВратарь
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Даббаг ОдайПолузащитник
- Полузащитник
-
8 АрсениоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Маритиму
Арока
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шадаш Бруну
|2
|0.2
|Видигал Андре
|2
|0.2
|Винк Клаудио
|1
|0.1
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.1
|Андраде Лео
|1
|0.1
|Moises Mosquera
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|3
|0.3
|Антони
|2
|0.2
|Букия Андре
|2
|0.2
|Даббаг Одай
|2
|0.2
|Бассо Жоау
|1 (1)
|0.1
|Силла Морлей
|1
|0.1
|Куарежма
|1
|0.1
|Симау Давид
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Карточки
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Видигал Андре
|2
|1
|Коста Витор
|1
|1
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Афонсо Жоао III
|2
|0
|Андраде Лео
|2
|0
|Мендеш Диогу
|2
|0
|Бриту Рафаэл
|2
|0
|Moises Mosquera
|2
|0
|Кошта Эдгар
|1
|0
|Бельтраме Стефано
|1
|0
|Винк Клаудио
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Морено Пабло
|1
|0
|Чина Фабиу
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соро Исмаила
|3
|1
|Руис Алан
|4
|0
|Куарежма
|2
|1
|Опоку Джером
|1
|1
|Симау Давид
|2
|0
|Милованов Богдан
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|1
|0
|Букия Андре
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
3
17%
3
27%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90
Забито
7
12
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Пропущено
26
18
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
8%
4
22%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
5
19%
5
28%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
6
23%
3
17%
61-75
5
19%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Маритиму
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мафра - Маритиму 4:2 Боавишта - Маритиму 1:1 Маритиму - Каса Пиа 1:2 Бенфика - Маритиму 5:0
Маритиму - Жил Висенте 1:2 Санта-Клара - Маритиму 2:1 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Брага - Маритиму 5:0 Маритиму - Шавиш 1:2 Порту - Маритиму 5:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Санта-Клара 1:0 Маритиму - Лейшоэш 2:1 Каса Пиа - Маритиму 0:0 Маритиму - Пенафьел 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 1:0 Маритиму - Портимоненсе 0:1 Визела - Маритиму 1:1 Маритиму - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Маритиму 2:2
Арока
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Фонтиньяш - Арока 0:2 Арока - Фамаликан 4:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Арока - Витория Гимарайнш 2:2
Арока - Боавишта 1:2 Каса Пиа - Арока 0:0 Арока - Брага 0:6 Санта-Клара - Арока 1:2 Арока - Жил Висенте 1:0 Бенфика - Арока 4:0 Арока - Paris 13 Atl. 2:1 Арока - Шавиш 0:0 Брага - Арока 3:2 Арока - Белененсеш 0:0 Брага - Арока 1:0 Арока - Портимоненсе 1:0 Визела - Арока 2:1 Арока - Санта-Клара 1:1 Боавишта - Арока 1:0 Арока - Жил Висенте 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Порту
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|3.
|Брага
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|4.
|Спортинг Л
|10
|6
|1
|3
|21 - 13
|19
|5.
|Каса Пиа
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|6.
|Боавишта
|9
|5
|1
|3
|9 - 13
|16
|7.
|Эшторил
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|8.
|Портимоненсе
|9
|5
|0
|4
|8 - 9
|15
|9.
|Витория Гимарайнш
|9
|4
|2
|3
|7 - 6
|14
|10.
|Арока
|10
|3
|4
|3
|12 - 18
|13
|11.
|Шавиш
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|12.
|Визела
|10
|3
|2
|5
|7 - 10
|11
|13.
|Фамаликан
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|14.
|Риу Аве
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|Жил Висенте
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Санта-Клара
|10
|2
|2
|6
|7 - 11
|8
|17.
|Пасуш де Феррейра
|10
|0
|2
|8
|7 - 19
|2
|18.
|Маритиму
|10
|0
|2
|8
|7 - 26
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|2.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Спортинг Л
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Брага
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|Боавишта
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|6.
|Портимоненсе
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|7.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Каса Пиа
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|9.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Арока
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|11.
|Риу Аве
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Эшторил
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Визела
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|16.
|Шавиш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|Брага
|5
|4
|0
|1
|15 - 6
|12
|3.
|Порту
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Эшторил
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Каса Пиа
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|6.
|Шавиш
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|7.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Спортинг Л
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Визела
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|11.
|Портимоненсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Арока
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|13.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Риу Аве
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|15.
|Санта-Клара
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Фамаликан
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|17.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|18.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|3 - 18
|1
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|6 (1)
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Спортинг Л
|Поте
|6 (3)
|Бенфика
|Силва Рафа
|5 (2)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 4
|Санта-Клара
|Гонсалес Кристиан
|1 4
|Эшторил
|Mor Ndiaye
|1 4
Прогнозы на матч Маритиму 1:1 Арока
Исход игры
Маритиму
48.7% (58)
Ничья
30.3% (36)
Арока
21% (25)
Тотал 2.5
Больше
25.64% (30)
Меньше
74.36% (87)
Обе команды забьют
Да
53.85% (63)
Нет
46.15% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (33)
1:0 Маритиму
24.4% (29)
2:1 Маритиму
15.1% (18)
0:1 Арока
10.9% (13)
1:2 Арока
8.4% (10)
2:0 Маритиму
7.6% (9)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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