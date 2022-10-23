Тур: 13. Стадион: Raiffeisen Arena.
0:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
10
Цуль
Роберт
30
Хорват
Саша
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Тейгль ГеоргПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
ЛАСК
Аустрия Вена
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
33 матча
45.5%
15.2%
39.3%
15 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.5%
24.2%
30.3%
15 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|9
|0.69
|Накамура Кейто
|7
|0.54
|Гойгингер Томас
|3
|0.23
|Цуль Роберт
|1
|0.08
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.08
|Хорват Саша
|1
|0.08
|Йовичич Бранко
|1
|0.08
|Михорль Петер
|0
|0
|Стойкович Филип
|0
|0
|Реннер Рене
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|4
|0.31
|Фитц Доминик
|4 (1)
|0.31
|Табакович Харис
|2
|0.15
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0.15
|Джукич Александар
|2
|0.15
|Келес Джан
|2
|0.15
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.08
|Фишер Манфред
|1
|0.08
|Хускович Муарем
|1
|0.08
|Джуричин Марко
|1
|0.08
|Тейгль Георг
|0
|0
|Мартинс Марвин
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|6
|0
|Любичич Марин
|2
|1
|Стойкович Филип
|2
|1
|Михорль Петер
|1
|1
|Реннер Рене
|2
|0
|Цуль Роберт
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|3
|1
|Фитц Доминик
|4
|0
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Тейгль Георг
|2
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Табакович Харис
|1
|0
|Доведан Никола
|1
|0
|Фишер Манфред
|1
|0
|Мюль Лукас
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
4
36%
3
27%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90
Пропущено
5
10
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
3
60%
2
20%
76-90
Забито
23
21
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
6
26%
2
10%
1-15
3
13%
5
24%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
2
9%
6
29%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
2
10%
76-90
Пропущено
16
21
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
5
31%
5
24%
61-75
7
44%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Флоридсдорфер - ЛАСК 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2
Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|9
|3
|1
|29 - 8
|30
|2.
|Штурм
|13
|8
|4
|1
|22 - 8
|28
|3.
|ЛАСК
|0:0
|13
|6
|5
|2
|23 - 16
|23
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|13
|6
|2
|5
|22 - 23
|20
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|13
|5
|4
|4
|21 - 21
|19
|6.
|Сваровски Тироль
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|7.
|Альтах
|13
|4
|2
|7
|18 - 28
|14
|8.
|Вольфсбергер
|13
|4
|2
|7
|26 - 28
|14
|9.
|Рапид Вена
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|10.
|Аустрия Лустенау
|13
|3
|4
|6
|16 - 24
|13
|11.
|Рид
|13
|3
|3
|7
|9 - 18
|12
|12.
|Хартберг
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|3.
|ЛАСК
|0:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|4.
|Аустрия Лустенау
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|8.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|9.
|Рид
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|Хартберг
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|11.
|Вольфсбергер
|7
|1
|1
|5
|12 - 18
|4
|12.
|Рапид Вена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|18 - 5
|15
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|ЛАСК
|0:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|4.
|Штурм
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Аустрия Вена
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|6.
|Вольфсбергер
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|7.
|Рапид Вена
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|8.
|Сваровски Тироль
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Альтах
|6
|2
|1
|3
|8 - 14
|7
|10.
|Рид
|7
|1
|2
|4
|3 - 9
|5
|11.
|Аустрия Лустенау
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|12.
|Хартберг
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|8
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|7 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|Вольфсбергер
|Барибо Тай
|8 (1)
|Рид
|Leo Mikic
|2 3
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 4
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|5
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3