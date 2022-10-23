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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 11'
Аустрия Вена
0'
2' Желтая карточка
Стойкович Филип
9' Желтая карточка
Ранфтль Райнхольд

Ход матча

2'
Стойкович Филип
 
9'
 
Ранфтль Райнхольд
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Аустрия Вена
4.00
3.86
3.90
Все Коэффициенты
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
18
Йовичич
Бранко
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
10
Цуль
Роберт
30
Хорват
Саша
11
Любичич
Марин
1
Фрюхтль
Кристиан
3
Галвао
Лукас
40
Мейсль
Маттео
66
Мартинс
Марвин
26
Ранфтль
Райнхольд
23
Браунёдер
Маттиас
30
Фишер
Манфред
39
Тейгль
Георг
36
Фитц
Доминик
11
Польстер
Мануэль
10
Доведан
Никола
ЛАСК
4-2-3-1
Аустрия Вена
5-3-2

История личных встреч

ЛАСК
Аустрия Вена

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.8%
12.5%
15 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

33 матча

45.5%
15.2%
39.3%
15 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.5%
24.2%
30.3%
15 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:3
Б
0:2
ТМК
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:3
БЧГ
5:2
БЧГ
2:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
К
1:0
ТМС
2:0
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
4:1
Б(M
3:4
Б(M
0:1
К
1:0
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
4:5
Б(M
4:0
Б(M
4:0
Б(M
5:0
Б(M
0:1
Б(M
2:1
Б(M
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 9 0.69
Накамура Кейто 7 0.54
Гойгингер Томас 3 0.23
Цуль Роберт 1 0.08
Кулурис Эфтимос 1 0.08
Хорват Саша 1 0.08
Йовичич Бранко 1 0.08
Михорль Петер 0 0
Стойкович Филип 0 0
Реннер Рене 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 4 0.31
Фитц Доминик 4 (1) 0.31
Табакович Харис 2 0.15
Ранфтль Райнхольд 2 0.15
Джукич Александар 2 0.15
Келес Джан 2 0.15
Браунёдер Маттиас 1 0.08
Фишер Манфред 1 0.08
Хускович Муарем 1 0.08
Джуричин Марко 1 0.08
Тейгль Георг 0 0
Мартинс Марвин 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 6 0
Любичич Марин 2 1
Стойкович Филип 2 1
Михорль Петер 1 1
Реннер Рене 2 0
Цуль Роберт 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Челич Неманя 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 3 1
Фитц Доминик 4 0
Ранфтль Райнхольд 3 0
Тейгль Георг 2 0
Браунёдер Маттиас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Табакович Харис 1 0
Доведан Никола 1 0
Фишер Манфред 1 0
Мюль Лукас 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
3
25%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

5
10
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
3
60%
2
20%
76-90

Забито

23
21
13 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
6
26%
2
10%
1-15
3
13%
5
24%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
2
9%
6
29%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
4
17%
2
10%
76-90

Пропущено

16
21
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
5
31%
5
24%
61-75
7
44%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Флоридсдорфер - ЛАСК 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Амштеттен 9:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Рид 1:1 Имст - ЛАСК 1:4 ЛАСК - Альтах 4:1 Штурм - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:5 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Швац - ЛАСК 1:9 ЛАСК - Айнтрахт Фр 0:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:1 ЛАСК - Рапид Бухарест 2:0 ЛАСК - Краковия 0:2
Аустрия Вена
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Винер - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:3 Аустрия Вена - Вильярреал 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2
Вильярреал - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Штурм 0:3 Аустрия Вена - Рид 3:0 Лех - Аустрия Вена 4:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 2:2 Зигендорф - Аустрия Вена 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Фенербахче - Аустрия Вена 4:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Фенербахче 0:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Альтах - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - ЛАСК 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 9 3 1 29 - 8 30
2. Штурм 13 8 4 1 22 - 8 28
3. ЛАСК 0:0 13 6 5 2 23 - 16 23
4. Аустрия Клагенфурт 13 6 2 5 22 - 23 20
5. Аустрия Вена 0:0 13 5 4 4 21 - 21 19
6. Сваровски Тироль 13 5 2 6 22 - 24 17
7. Альтах 13 4 2 7 18 - 28 14
8. Вольфсбергер 13 4 2 7 26 - 28 14
9. Рапид Вена 12 4 2 6 14 - 13 14
10. Аустрия Лустенау 13 3 4 6 16 - 24 13
11. Рид 13 3 3 7 9 - 18 12
12. Хартберг 12 3 1 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 7 4 3 0 11 - 3 15
3. ЛАСК 0:0 7 3 2 2 11 - 11 11
4. Аустрия Лустенау 6 2 2 2 8 - 12 8
5. Аустрия Вена 0:0 6 2 2 2 9 - 10 8
6. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
7. Аустрия Клагенфурт 6 2 1 3 7 - 10 7
8. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
9. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
10. Хартберг 6 2 0 4 7 - 14 6
11. Вольфсбергер 7 1 1 5 12 - 18 4
12. Рапид Вена 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 18 - 5 15
2. Аустрия Клагенфурт 7 4 1 2 15 - 13 13
3. ЛАСК 0:0 6 3 3 0 12 - 5 12
4. Штурм 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Аустрия Вена 0:0 7 3 2 2 12 - 11 11
6. Вольфсбергер 6 3 1 2 14 - 10 10
7. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 4 10
8. Сваровски Тироль 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Альтах 6 2 1 3 8 - 14 7
10. Рид 7 1 2 4 3 - 9 5
11. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
12. Хартберг 6 1 1 4 6 - 10 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 8
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Вольфсбергер Барибо Тай 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Рид Leo Mikic 2 3
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Штурм Газибегович Юсуф 5
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Аустрия Вена
4.00
3.86
3.90
Все Коэффициенты
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