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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Тоттенхэм
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 129
Тоттенхэм 85.3% (110)
X 10.9% (14)
Ньюкасл 3.9% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Ньюкасл
2.23
3.70
3.75
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1
Льорис
Уго
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
34
Ленгле
Клеман
12
Эмерсон
Жуниор
19
Сессеньон
Райан
30
Бентанкур
Родриго
38
Биссума
Ив
4
Скипп
Оливер
10
Кейн
Гарри
7
Сон
Хын
Мин
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
24
Альмирон
Мигель
9
Уилсон
Каллум
7
Жоэлинтон
Тоттенхэм
3-5-2
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Тоттенхэм
Ньюкасл

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

28 матчей

53.6%
14.3%
32.1%
15 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.4%
39.3%
14.3%
13 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 9 (2) 0.82
Сон Хын Мин 3 0.27
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0.27
Дайер Эрик 2 0.18
Кулушевски Деян 1 0.09
Бентанкур Родриго 1 0.09
Сессеньон Райан 1 0.09
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Дэвис Бен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 5 0.45
Уилсон Каллум 3 0.27
Гимараэс Бруно 2 0.18
Исак Александр 2 (1) 0.18
Сен-Максимен Аллан 1 0.09
Триппьер Киран 1 0.09
Лонгстафф Шон 1 0.09
Шёр Фабиан 1 0.09
Мёрфи Джейкоб 1 0.09
Уиллок Джо 0 0
Жоэлинтон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейн Гарри 3 0
Бентанкур Родриго 3 0
Биссума Ив 3 0
Антонио Конте 1 1
Перишич Иван 2 0
Ришарлисон 2 0
Эмерсон Жуниор 0 1
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 4 0
Жоэлинтон 4 0
Триппьер Киран 2 0
Бёрн Дэн 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
50%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
3
15%
5
29%
29%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
5
25%
3
18%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1
Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4
Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 11 9 1 1 25 - 11 28
2. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 36 - 11 26
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 11 6 3 2 16 - 11 21
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 2 3 16 - 16 20
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Фулхэм Заявка 12 5 3 4 22 - 22 18
8. Ливерпуль Заявка 11 4 4 3 22 - 13 16
9. Брайтон Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Брентфорд Заявка 12 3 5 4 18 - 21 14
11. Эвертон Заявка 12 3 4 5 11 - 12 13
12. Кристал Пэлас Заявка 11 3 4 4 12 - 16 13
13. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
14. Астон Вилла Заявка 12 3 3 6 11 - 16 12
15. Саутгемптон Заявка 12 3 3 6 11 - 19 12
16. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
17. Лестер Заявка 12 3 2 7 21 - 24 11
18. Лидс Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
19. Вулверхэмптон Заявка 12 2 3 7 5 - 18 9
20. Ноттингем Форест Заявка 12 2 3 7 8 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 6 0 0 27 - 6 18
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
12. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
13. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
14. Эвертон Заявка 6 2 2 2 6 - 4 8
15. Лидс Заявка 6 2 2 2 8 - 6 8
16. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
17. Вулверхэмптон Заявка 6 2 2 2 3 - 8 8
18. Ноттингем Форест Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
19. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
20. Саутгемптон Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 6 4 1 1 11 - 4 13
2. Манчестер Юнайтед Заявка 6 3 1 2 8 - 12 10
3. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Фулхэм Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
7. Брайтон Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
8. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
9. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
10. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
11. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
13. Брентфорд Заявка 6 0 3 3 6 - 15 3
14. Лестер Заявка 6 1 0 5 12 - 19 3
15. Кристал Пэлас Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Ливерпуль Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
19. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Фулхэм Митрович Александар 12
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В центральном поединке игрового дня АПЛ нас ждет интереснейшее противостояние, "Тоттенхэм" примет "Ньюкасл". Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 17 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 129
Тоттенхэм 85.3% (110)
X 10.9% (14)
Ньюкасл 3.9% (5)
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Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Ньюкасл
2.23
3.70
3.75
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Где смотреть матч Тоттенхэм - Ньюкасл онлайн

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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ньюкасл

Исход игры
Тоттенхэм
85.5% (112)
Ничья
10.7% (14)
Ньюкасл
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.26% (67)
Меньше
42.74% (50)
Обе команды забьют
Да
62.39% (73)
Нет
37.61% (44)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
42.7% (56)
2:0 Тоттенхэм
15.3% (20)
1:0 Тоттенхэм
15.3% (20)
1:1 Ничья
5.3% (7)
3:1 Тоттенхэм
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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