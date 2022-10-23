Тур: 13. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Джиллетт Джаред
15
Дайер
Эрик
38
Биссума
Ив
10
Кейн
Гарри
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Биссума ИвПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
-
24 Спенс ДжедЗащитник
-
14 Перишич ИванЗащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
42 Уайт ХарвиПолузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Ньюкасл
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
28 матчей
53.6%
14.3%
32.1%
15 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.4%
39.3%
14.3%
13 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|9 (2)
|0.82
|Сон Хын Мин
|3
|0.27
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|3
|0.27
|Дайер Эрик
|2
|0.18
|Кулушевски Деян
|1
|0.09
|Бентанкур Родриго
|1
|0.09
|Сессеньон Райан
|1
|0.09
|Перишич Иван
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Дэвис Бен
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|5
|0.45
|Уилсон Каллум
|3
|0.27
|Гимараэс Бруно
|2
|0.18
|Исак Александр
|2 (1)
|0.18
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.09
|Триппьер Киран
|1
|0.09
|Лонгстафф Шон
|1
|0.09
|Шёр Фабиан
|1
|0.09
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.09
|Уиллок Джо
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейн Гарри
|3
|0
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|Биссума Ив
|3
|0
|Антонио Конте
|1
|1
|Перишич Иван
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|1
|Дэвис Бен
|1
|0
|Дайер Эрик
|1
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Сессеньон Райан
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Триппьер Киран
|2
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
50%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
3
15%
5
29%
29%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
5
25%
3
18%
76-90
Пропущено
14
10
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
2
14%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1
Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4
Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|25 - 11
|28
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|36 - 11
|26
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 12
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|16 - 11
|21
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 16
|20
|6.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|18 - 9
|18
|7.
|Фулхэм
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|22 - 22
|18
|8.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 13
|16
|9.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|18 - 21
|14
|11.
|Эвертон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 12
|13
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 16
|13
|13.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|10 - 23
|13
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 19
|12
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 12
|11
|17.
|Лестер
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|21 - 24
|11
|18.
|Лидс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 18
|9
|20.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|27 - 6
|18
|2.
|Арсенал
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 7
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 5
|14
|5.
|Ньюкасл
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|7.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|8.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|12.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 5
|8
|14.
|Эвертон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|15.
|Лидс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|16.
|Борнмут
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 8
|8
|18.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|19.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|20.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арсенал
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 12
|10
|3.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|6.
|Фулхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 11
|6
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|10.
|Борнмут
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 18
|5
|11.
|Эвертон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 15
|3
|14.
|Лестер
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|12 - 19
|3
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|16.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|17.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
|18.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|19.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|11 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|12
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Манчестер Сити
|Фоден Фил
|6 (4)
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|5
|Лестер
|Мэддисон Джеймс
|5
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|5
|Манчестер Юнайтед
|Мактоминай Скотт
|5
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ньюкасл
Исход игры
Тоттенхэм
85.5% (112)
Ничья
10.7% (14)
Ньюкасл
3.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.26% (67)
Меньше
42.74% (50)
Обе команды забьют
Да
62.39% (73)
Нет
37.61% (44)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
42.7% (56)
2:0 Тоттенхэм
15.3% (20)
1:0 Тоттенхэм
15.3% (20)
1:1 Ничья
5.3% (7)
3:1 Тоттенхэм
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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