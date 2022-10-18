  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Тоттенхэм
 
Позже
Ньюкасл

История личных встреч

Тоттенхэм
Ньюкасл

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

28 матчей

53.6%
14.3%
32.1%
15 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.4%
39.3%
14.3%
13 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
17.9%
39.2%
12 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 9 (2) 0.82
Сон Хын Мин 3 0.27
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 3 0.27
Дайер Эрик 2 0.18
Кулушевски Деян 1 0.09
Бентанкур Родриго 1 0.09
Сессеньон Райан 1 0.09
Перишич Иван 0 0
Ришарлисон 0 0
Дэвис Бен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 5 0.45
Уилсон Каллум 3 0.27
Гимараэс Бруно 2 0.18
Исак Александр 2 (1) 0.18
Сен-Максимен Аллан 1 0.09
Триппьер Киран 1 0.09
Лонгстафф Шон 1 0.09
Шёр Фабиан 1 0.09
Мёрфи Джейкоб 1 0.09
Уиллок Джо 0 0
Жоэлинтон 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейн Гарри 3 0
Бентанкур Родриго 3 0
Биссума Ив 3 0
Антонио Конте 1 1
Перишич Иван 2 0
Ришарлисон 2 0
Эмерсон Жуниор 0 1
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Сессеньон Райан 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шёр Фабиан 4 0
Жоэлинтон 4 0
Триппьер Киран 2 0
Бёрн Дэн 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
7%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
3
50%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
10%
1
6%
1-15
3
15%
3
18%
16-30
3
15%
5
29%
29%
31-45
2
10%
4
24%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
5
25%
3
18%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
2
14%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1
Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Тоттенхэм - Рома 0:1 Рейнджерс - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Севилья 1:1 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:6 Норвич - Тоттенхэм 0:5
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4
Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0 Ньюкасл - Атлетик Б 2:1 Ньюкасл - Аталанта 1:0 Бенфика - Ньюкасл 3:2 Майнц - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Мюнхен-1860 3:0 Ньюкасл - Гейтсхед 5:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Арсенал 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 10 9 0 1 24 - 10 27
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 33 - 10 23
3. Тоттенхэм Заявка 11 7 2 2 22 - 12 23
4. Челси Заявка 10 6 2 2 15 - 10 20
5. Манчестер Юнайтед Заявка 10 6 1 3 15 - 15 19
6. Ньюкасл Заявка 11 4 6 1 18 - 9 18
7. Ливерпуль Заявка 10 4 4 2 22 - 12 16
8. Фулхэм Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
9. Брайтон Заявка 10 4 3 3 14 - 11 15
10. Брентфорд Заявка 11 3 5 3 18 - 17 14
11. Кристал Пэлас Заявка 10 3 4 3 12 - 13 13
12. Борнмут Заявка 11 3 4 4 10 - 23 13
13. Вест Хэм Заявка 11 3 2 6 9 - 12 11
14. Саутгемптон Заявка 11 3 2 6 10 - 18 11
15. Эвертон Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
16. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 15 9
17. Астон Вилла Заявка 11 2 3 6 7 - 16 9
18. Вулверхэмптон Заявка 11 2 3 6 5 - 14 9
19. Лестер Заявка 11 2 2 7 17 - 24 8
20. Ноттингем Форест Заявка 11 1 3 7 7 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 5 5 0 0 24 - 5 15
2. Арсенал Заявка 5 5 0 0 14 - 7 15
3. Тоттенхэм Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
4. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 17 - 5 14
5. Ньюкасл Заявка 6 3 3 0 12 - 5 12
6. Фулхэм Заявка 6 3 2 1 13 - 11 11
7. Брентфорд Заявка 6 3 2 1 12 - 6 11
8. Челси Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
9. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
10. Кристал Пэлас Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
11. Брайтон Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
12. Лидс Заявка 5 2 2 1 6 - 3 8
13. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 3 - 4 8
14. Борнмут Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
15. Лестер Заявка 6 2 2 2 9 - 5 8
16. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
17. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
18. Эвертон Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
19. Саутгемптон Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
20. Ноттингем Форест Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арсенал Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
2. Челси Заявка 6 3 1 2 6 - 6 10
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 3 0 2 7 - 11 9
4. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Тоттенхэм Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
6. Брайтон Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Саутгемптон Заявка 6 2 0 4 4 - 11 6
8. Ньюкасл Заявка 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Борнмут Заявка 5 1 2 2 6 - 18 5
10. Эвертон Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Вест Хэм Заявка 6 1 1 4 3 - 6 4
12. Фулхэм Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
13. Брентфорд Заявка 5 0 3 2 6 - 11 3
14. Кристал Пэлас Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
15. Ливерпуль Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Астон Вилла Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
17. Ноттингем Форест Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2
18. Лидс Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
19. Вулверхэмптон Заявка 6 0 1 5 2 - 10 1
20. Лестер Заявка 5 0 0 5 8 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 11 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 11
Манчестер Сити Фоден Фил 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 5
Лестер Мэддисон Джеймс 5
Фулхэм Пальинья Жоау 5
Манчестер Юнайтед Мактоминай Скотт 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 56 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Тоттенхэм 97.4% (37)
    X 2.6% (1)
    Ньюкасл 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Ньюкасл
    2.15
    3.78
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Ньюкасл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Ньюкасл

    Исход игры
    Тоттенхэм
    97.4% (37)
    Ничья
    2.6% (1)
    Ньюкасл
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (17)
    Меньше
    54.05% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    48.65% (18)
    Нет
    51.35% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    42.1% (16)
    2:0 Тоттенхэм
    36.8% (14)
    1:0 Тоттенхэм
    13.2% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тоттенхэм
    Ньюкасл
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     