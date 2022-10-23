  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Краковия
0:0
Конец матча
Лех
0'
36' Желтая карточка
Karol Knap
51' Желтая карточка
Перейра Жоэл III
55' Желтая карточка
Червински Алан
71' Желтая карточка
Яблонски Давид
90' Желтая карточка
Муравски Радослав
90' Желтая карточка
Соуза Афонсу
90'+4
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
85
Яблонски
Давид
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
18
Takuto
Oshima
20
Karol
Knap
4
Ярошински
Павел
10
Коноплянка
Евгений
9
Кялльман
Беньямин
71
Patryk
Makuch
35
Беднарек
Филип
2
Перейра
Жоэл
III
44
Червински
Алан
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
23
Вельде
Кристоффер
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
Краковия
3-4-3
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Краковия
Лех

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед

32 матча

31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

Э
3:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
ЭГА
1:2
Э
2:1
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
2:1
Э
5:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:6
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:0
К
1:4
Э
5:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
OE
0:1
OE
3:2
OE
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 4 0.29
Кялльман Беньямин 3 0.21
Мишор Якуб 2 0.14
Patryk Makuch 2 (1) 0.14
Хебо Матиас 1 0.07
Коноплянка Евгений 1 0.07
Лосаж Флорьян 1 0.07
Сиплак Михал 0 0
Какабадзе Отар 0 0
Югас Якуб 0 0
Балай Филип 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 5 (2) 0.38
Скурась Михал 3 0.23
Соуза Афонсу 2 0.15
Цитаишвили Георгий 1 0.08
Квеквескири Ника 1 0.08
Амарал Жоау 1 0.08
Вельде Кристоффер 1 0.08
Шимчак Филип 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Мархвиньски Филип 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 3 1
Какабадзе Отар 4 0
Сиплак Михал 4 0
Рыпэ Корнел 3 0
Югас Якуб 3 0
Лосаж Флорьян 3 0
Takuto Oshima 3 0
Хебо Матиас 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Ракочи Михал 2 0
Ярошински Павел 1 0
Кялльман Беньямин 1 0
Немчикски Карол 1 0
Patryk Makuch 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 4 0
Дуглас Барри 2 1
Карлстрём Йеспер 3 0
Вельде Кристоффер 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Исхак Микаэль 2 0
Беднарек Филип 2 0
Муравски Радослав 2 0
Перейра Жоэл III 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Червински Алан 1 0
Милич Антонио 1 0
Скурась Михал 1 0
Шимчак Филип 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Забито

7
5
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЦВКС Ресовия - Краковия 4:3 Медзь - Краковия 1:1 Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Радомьяк Радом - Краковия 0:2
Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0
Лех
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лех - Шлёнск 1:3 Гурник Забже - Лех 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0
Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 14 10 2 2 24 - 9 32
2. Видзев Лодзь 14 8 2 4 20 - 11 26
3. Висла Плоцк 14 7 4 3 26 - 15 25
4. Легия 14 7 4 3 17 - 16 25
5. Сталь Мелец 14 7 2 5 21 - 20 23
6. Погонь Щецин 14 6 5 3 22 - 18 23
7. Лех 13 6 4 3 14 - 10 22
8. Краковия 14 5 4 5 15 - 11 19
9. Варта Познань 14 5 3 6 12 - 13 18
10. Ягеллония 14 4 6 4 22 - 18 18
11. Радомьяк Радом 13 5 2 6 13 - 16 17
12. Заглембе Любин 13 4 5 4 12 - 17 17
13. Шлёнск 14 4 5 5 15 - 20 17
14. Гурник Забже 13 3 5 5 18 - 22 14
15. Пяст 13 3 3 7 13 - 16 12
16. Корона Кельце 14 3 3 8 14 - 21 12
17. Лехия Гданьск 12 2 2 8 10 - 24 8
18. Медзь 13 1 3 9 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 7 1 0 16 - 4 22
2. Легия 7 5 2 0 12 - 5 17
3. Висла Плоцк 6 5 1 0 13 - 4 16
4. Погонь Щецин 7 4 3 0 13 - 7 15
5. Видзев Лодзь 7 4 1 2 11 - 6 13
6. Ягеллония 7 4 1 2 14 - 7 13
7. Шлёнск 8 3 3 2 12 - 12 12
8. Сталь Мелец 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Краковия 8 3 2 3 9 - 5 11
10. Лех 7 3 1 3 5 - 6 10
11. Радомьяк Радом 7 3 1 3 9 - 9 10
12. Заглембе Любин 6 1 4 1 5 - 5 7
13. Пяст 6 2 1 3 8 - 6 7
14. Варта Познань 7 1 2 4 5 - 10 5
15. Медзь 6 1 2 3 6 - 9 5
16. Гурник Забже 7 1 2 4 9 - 14 5
17. Корона Кельце 6 1 1 4 6 - 9 4
18. Лехия Гданьск 5 0 2 3 2 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Видзев Лодзь 7 4 1 2 9 - 5 13
2. Варта Познань 7 4 1 2 7 - 3 13
3. Сталь Мелец 7 4 0 3 11 - 12 12
4. Лех 6 3 3 0 9 - 4 12
5. Ракув 6 3 1 2 8 - 5 10
6. Заглембе Любин 7 3 1 3 7 - 12 10
7. Гурник Забже 6 2 3 1 9 - 8 9
8. Висла Плоцк 8 2 3 3 13 - 11 9
9. Погонь Щецин 7 2 2 3 9 - 11 8
10. Краковия 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Легия 7 2 2 3 5 - 11 8
12. Корона Кельце 8 2 2 4 8 - 12 8
13. Радомьяк Радом 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Лехия Гданьск 7 2 0 5 8 - 15 6
15. Ягеллония 7 0 5 2 8 - 11 5
16. Шлёнск 6 1 2 3 3 - 8 5
17. Пяст 7 1 2 4 5 - 10 5
18. Медзь 7 0 1 6 6 - 14 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (1)
Ягеллония Гуаль Марк 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 7 (2)
Гурник Забже Новак Бартош 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ягеллония Цэру Богдан 8
Легия Енджейчик Артур 1 6
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 7
Ракув Арсенич Зоран 6
Радомьяк Радом Машаду Луиш 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      36'
      Karol Knap получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Краковия 0:0 Лех онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     