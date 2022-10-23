Тур: 14. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски.
0'
36' Желтая карточкаKarol Knap
51' Желтая карточкаПерейра Жоэл III
55' Желтая карточкаЧервински Алан
71' Желтая карточкаЯблонски Давид
90' Желтая карточкаМуравски Радослав
90' Желтая карточкаСоуза Афонсу
90'+4
Ход матча
36'
51'
55'
71'
90'
20
Karol
Knap
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Краковия
Лех
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
53.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед
32 матча
31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.1%
34.4%
37.5%
9 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|4
|0.29
|Кялльман Беньямин
|3
|0.21
|Мишор Якуб
|2
|0.14
|Patryk Makuch
|2 (1)
|0.14
|Хебо Матиас
|1
|0.07
|Коноплянка Евгений
|1
|0.07
|Лосаж Флорьян
|1
|0.07
|Сиплак Михал
|0
|0
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Югас Якуб
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|5 (2)
|0.38
|Скурась Михал
|3
|0.23
|Соуза Афонсу
|2
|0.15
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.08
|Квеквескири Ника
|1
|0.08
|Амарал Жоау
|1
|0.08
|Вельде Кристоффер
|1
|0.08
|Шимчак Филип
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Мархвиньски Филип
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|3
|1
|Какабадзе Отар
|4
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Рыпэ Корнел
|3
|0
|Югас Якуб
|3
|0
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Takuto Oshima
|3
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Ракочи Михал
|2
|0
|Ярошински Павел
|1
|0
|Кялльман Беньямин
|1
|0
|Немчикски Карол
|1
|0
|Patryk Makuch
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|4
|0
|Дуглас Барри
|2
|1
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Вельде Кристоффер
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Муравски Радослав
|2
|0
|Перейра Жоэл III
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Милич Антонио
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
|Шимчак Филип
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Забито
7
5
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
14%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
3
60%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
7%
3
21%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
5
33%
1
7%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЦВКС Ресовия - Краковия 4:3 Медзь - Краковия 1:1 Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Радомьяк Радом - Краковия 0:2
Краковия - Погонь Щецин 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 3:0 LKS Lagow - Краковия 1:3 Краковия - Варта Познань 0:2 Шлёнск - Краковия 1:1 Краковия - Пяст 0:1 Сталь Мелец - Краковия 2:0 Краковия - Легия 3:0 Краковия - Хапоэль Иерусалим 3:0 Краковия - Корона Кельце 2:0 Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2 Олимпиакос - Краковия 0:0
Лех
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лех - Шлёнск 1:3 Гурник Забже - Лех 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Лех 1:1 Лех - Радомьяк Радом 1:0
Лех - Хапоэль Беэр-Шева 0:0 Лех - Легия 0:0 Варта Познань - Лех 0:1 Лех - Аустрия Вена 4:1 Погонь Щецин - Лех 2:2 Вильярреал - Лех 4:3 Лех - Видзев Лодзь 2:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Лех - Пяст 1:0 Дюделанж - Лех 1:1 Лех - Дюделанж 2:0 Лех - Шлёнск 0:1 Лех - Викингур Рейкьявик 4:1 Заглембе Любин - Лех 1:1 Викингур Рейкьявик - Лех 1:0 Лех - Висла Плоцк 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|2.
|Видзев Лодзь
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|3.
|Висла Плоцк
|14
|7
|4
|3
|26 - 15
|25
|4.
|Легия
|14
|7
|4
|3
|17 - 16
|25
|5.
|Сталь Мелец
|14
|7
|2
|5
|21 - 20
|23
|6.
|Погонь Щецин
|14
|6
|5
|3
|22 - 18
|23
|7.
|Лех
|13
|6
|4
|3
|14 - 10
|22
|8.
|Краковия
|14
|5
|4
|5
|15 - 11
|19
|9.
|Варта Познань
|14
|5
|3
|6
|12 - 13
|18
|10.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|22 - 18
|18
|11.
|Радомьяк Радом
|13
|5
|2
|6
|13 - 16
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|4
|5
|4
|12 - 17
|17
|13.
|Шлёнск
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|13
|3
|5
|5
|18 - 22
|14
|15.
|Пяст
|13
|3
|3
|7
|13 - 16
|12
|16.
|Корона Кельце
|14
|3
|3
|8
|14 - 21
|12
|17.
|Лехия Гданьск
|12
|2
|2
|8
|10 - 24
|8
|18.
|Медзь
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|7
|1
|0
|16 - 4
|22
|2.
|Легия
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|13 - 4
|16
|4.
|Погонь Щецин
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|5.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|6.
|Ягеллония
|7
|4
|1
|2
|14 - 7
|13
|7.
|Шлёнск
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|8.
|Сталь Мелец
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|9 - 5
|11
|10.
|Лех
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|12.
|Заглембе Любин
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|Пяст
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Варта Познань
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|15.
|Медзь
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Гурник Забже
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|17.
|Корона Кельце
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|18.
|Лехия Гданьск
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Видзев Лодзь
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|13
|2.
|Варта Познань
|7
|4
|1
|2
|7 - 3
|13
|3.
|Сталь Мелец
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|4.
|Лех
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|5.
|Ракув
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|6.
|Заглембе Любин
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|7.
|Гурник Забже
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|8.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|13 - 11
|9
|9.
|Погонь Щецин
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|10.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Легия
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|12.
|Корона Кельце
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|13.
|Радомьяк Радом
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Лехия Гданьск
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|15.
|Ягеллония
|7
|0
|5
|2
|8 - 11
|5
|16.
|Шлёнск
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|17.
|Пяст
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|18.
|Медзь
|7
|0
|1
|6
|6 - 14
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (1)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|7 (2)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|6 (2)
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 6
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|7
|Ракув
|Арсенич Зоран
|6
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|6